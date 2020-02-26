Солят рыбу. В воздухе прогретом
тонкая сияет чешуя.
Ловит, ловит паутина веток
солнечную простынь за края.

Мне четыре. Я не знаю способ,
как без боя косточку извлечь.
Катятся цветные абрикосы.
Катятся по небу абрикосы,
успевая пятнами обжечь.

Год стоит на редкость урожайный.
Трут малину, выбирают мед.
Мне четыре. Я узнала тайну.
В том окошке бабушка живет.

Робкая старушка золотая.
«Съешь три ложки, а потом ложись».
Посмотри-ка, вот она моргает.
Посмотри-ка, вот она бежит.

Неужели вы ее не знали?
Кто тогда нам выключает свет?
Кто нашел потерянный сандалик?
Трехколесный дал велосипед?

С Тошиком возиться без опаски
кто позволил?.. 
Вечер далеко.
Жизнь сошла коричневою краской
по осколкам дедовых очков.

* * *

Переводи меня на свет,
на снег и воду.
Так паучок слюною лет
плетет свободу.


Так улыбаются киты,
когда их будят.
Так персонажами Толстых
выходят в люди.


Переводи меня на слух.
Из школы в школу.
Так водят маленьких старух
за корвалолом.
Так замирает над гудком
автоответчик.
Переводи меня тайком 
на человечий.

Поэзия
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