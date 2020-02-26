Солят рыбу. В воздухе прогретом

тонкая сияет чешуя.

Ловит, ловит паутина веток

солнечную простынь за края.

Мне четыре. Я не знаю способ,

как без боя косточку извлечь.

Катятся цветные абрикосы.

Катятся по небу абрикосы,

успевая пятнами обжечь.

Год стоит на редкость урожайный.

Трут малину, выбирают мед.

Мне четыре. Я узнала тайну.

В том окошке бабушка живет.

Робкая старушка золотая.

«Съешь три ложки, а потом ложись».

Посмотри-ка, вот она моргает.

Посмотри-ка, вот она бежит.

Неужели вы ее не знали?

Кто тогда нам выключает свет?

Кто нашел потерянный сандалик?

Трехколесный дал велосипед?

С Тошиком возиться без опаски

кто позволил?..

Вечер далеко.

Жизнь сошла коричневою краской

по осколкам дедовых очков.



* * *

Переводи меня на свет,

на снег и воду.

Так паучок слюною лет

плетет свободу.



Так улыбаются киты,

когда их будят.

Так персонажами Толстых

выходят в люди.



Переводи меня на слух.

Из школы в школу.

Так водят маленьких старух

за корвалолом.

Так замирает над гудком

автоответчик.

Переводи меня тайком

на человечий.