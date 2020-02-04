Мотивы Феогнида. Энеада

Энеада

1

Упало и небо и время

и рюмки цветов и вода в даль дороги

и сердце и руки — устали.

И хочется взять и отдать эту шкуру,

остыла висеть на костях,

и голову — снимок — отдать.

О, стой, о, ступи, потерпи еще малость —

и соком нальются хрящи и стопы,

о, нет, не нальются, откуда их, соки?

Ты на перепутье. Я на перепутье?

Но где же дощечка, чтоб влево пойти,

чтоб вправо, чтоб прямо. Ты друг перепутал.

Светился квадратик окна и не светит.

Значит, бездомность при полной луне.

Меч перекован, его кузнецы — в бубенцы!

Друг меня предал — покончил с собой.

В будущей жизни друг друга мы не узнаем,

порознь не глядя друг мимо друга пройдем.

Скажут: у них перламутровы лица.

2

Птичка-тряпичка, клевательница ягод,

что ты играешь на флейте, не мелькая, —

это играю на каменной флейте — я.

Я говорю, невидимка, тебе — невидимке,

ты, улетая, окаменеешь от температур,

и будут слушать подошвы твой хруст и смеяться.

И светлые троны построим

из лепестков и миражей,

гнезда жизни!

Мать моя, смерть, как провожала в жизнь!

Я не покину тебя.

Ты верь мне, верь мне!

3

И буду тайно коротать луны,

ища на белом этаже черный.

Не верь, не верь, что есть заря зрима,

где спичкой водит делегат пыльной.

Она взойдет, но будет уж не круг красок,

а выстрел рук и голубой бойни.

Не верь, не верь, что горизонт розов!

А я зову возлюбленную мглу.

Но ничего исправить нет знака

и белых голубей взор, взрывы.

О бедный, бедный мировой отдых,

политый краской типографий,

охоты псовой и у скал — ускользает

серебряная ветвь твоего сердца

и моего, и я, моих нитей

и их собачьи языки смоют,

о как ребячьи!

Я не хочу вспоминать губы,

ни руки восковые, будто ногти сняты,

время мое уходит праздно,

и в мозгу, где был изгиб — клетки пусты.

Голубь как белая бабочка ходит-ходит,

не верь, не верь, что у него утро.

И это дни идут назад, на когтях лапы

и рев иллюзий эволюционных,

как рвут дожди мои скандал-руки.

Не верь, не верь, мое дитя золотое,

ты златотканно, и в моих Микенах

лист перевернут… Свист ста!

4

Время — упадок — и падают на спину птицы.

Листья взлетают и намокают,

и не мигают миллионоглазые мухи.

Скоро возьмутся за пилы зубные,

вырубят дом мой дневной и опрокинут,

что ж, мне достаточно и землянки.

Я с чертежами залягу на зиму,

скажем, в углу и закроюсь глазами,

в вечный гамак из паутины.

Этих закованных в ложные цепи

из катастроф

дунь — и рассыпятся, пыль это, пыль.

Птицы зловещи, их градус и речь,

и не сморгнешь, и не знаешь, куда унесут

их треугольники-крылья — и хвост и — клюв,

Ляг в ухо лягушке,

Я не был, не был! Согласен.

В списки воскресших меня не пишите, —

этих утопий я не знаток.

В списки воскресших меня не пишите —

ноги, ветрами гонимы,

мокнут как листья.

2005



Подборку подготовил Арсен Мирзаев