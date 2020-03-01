Посвящено офицеру японской армии Ли Ву, «последнему принцу Кореи», сражавшемуся всю Вторую мировую войну в Маньчжурии. Он приехал вместе с медицинским корпусом в Хиросиму вечером 5 августа 1945 года. Через сутки он погиб в госпитале от тяжелого ранения, полученного во время взрыва атомной бомбы.



Алое солнце восходит над белым пеплом,

Словно стелет узор на замаранном хлопке.

Я вцепился в победу настолько крепко,

Что мог бы топить их флот на рыбацкой лодке.



Гончие Псы мчатся в немой простор —

Тихая, как ваш адъютант, смерть.

Если летать сквозь солнце как через костер,

Можно до конца Мировой не долететь.



Но мысли о доме месяцы душу не греют.

Желаете, лейтенант Ву, отправить письмо в Корею?

И если черпает Медведица небо ковшом,

Значит, у принца Кореи все сейчас хорошо.



Только линкоры разбиты, море заволокло,

О пороги истории споткнулся японский флот,

Запутавшись в шелке подола ее, будто ребенок.

Нас учили быть верными с отверженностью и с пеленок.



Маньчжурия — это история про подвиг и про мужчину,

Хиросима — про судьбы и только про Хиросиму.

Я бы в тот вечер вспорол свой живот у родной реки,

Но мне не хватило меча и всего-то одной руки,



Когда Штаты забросили бомбу в огромный земной горшок, —

Это «гуманное» семя, и город на нем взошел.



Смотрите, я в пепле, что скоро ляжет на землю,

И алмаз, преломляющий луч через призму своих карат.

Я мальчишка и — умер, а кажется, будто дремлю.

Это Запад, Восток? Восход или наш закат?



Солнечный диск показался над городом наполовину,

И направил лучи, словно алые рупоры, в мир,

И кричал: «Старик, расскажи всем про Хиросиму,

Не давай залатать этим белым ни одну из народных дыр!»



Всколыхнутся и лягут на волосы сединой

Семьдесят лет и пепел из Хиросимы.

И старик доживет свой день, изойдя слюной,

Оттого, что не умер в одной палате с тобой.

Только звезды с погон и кепи сияют, неугасимы,

На портретной фотографии не цветной.



Первые танки на Сомме



Битва на Сомме — одна из крупнейших битв в ходе Первой мировой войны и в мировой истории. В ней погиб 1 000 000 человек. 15 сентября 1916 года, в 5:15 утра, на реке Сомма британской армией впервые были применены танки, решившие исход битвы и долгой, кровопролитной войны.

Впервые такая война, что кровь натекла в купель,

В блиндажах крестив солдат, имянарек Ложь.

И дело даже не в том, что кто-то собрал модель,

Вопросов не будет к тем, кто рисовал чертеж.



«Вернетесь на Рождество», — пообещал штабной.

И первые танки на Сомме давили собою рать.

Подумать, что, пусть такая, дорога ведет домой,

То ехать по ней на чем — каждому наплевать.



Привыкшие к канонадам парни с передовой,

Которым девизом стал «Любой силуэт — мишень»,

Решили, если дорога точно ведет домой,

То ехать по черепам не больно ничьей душе.



Сомма три дня ходила приливом на берега.

И годы бросались в ноги, словно они листва.

И сладкое обещание бубнила три дня река:

«Теперь-то вы уже точно вернетесь до Рождества».

Ростов-на-Дону

