Посвящено офицеру японской армии Ли Ву, «последнему принцу Кореи», сражавшемуся всю Вторую мировую войну в Маньчжурии. Он приехал вместе с медицинским корпусом в Хиросиму вечером 5 августа 1945 года. Через сутки он погиб в госпитале от тяжелого ранения, полученного во время взрыва атомной бомбы. 

Алое солнце восходит над белым пеплом, 
Словно стелет узор на замаранном хлопке. 
Я вцепился в победу настолько крепко, 
Что мог бы топить их флот на рыбацкой лодке. 

Гончие Псы мчатся в немой простор — 
Тихая, как ваш адъютант, смерть. 
Если летать сквозь солнце как через костер, 
Можно до конца Мировой не долететь. 

Но мысли о доме месяцы душу не греют. 
Желаете, лейтенант Ву, отправить письмо в Корею? 
И если черпает Медведица небо ковшом, 
Значит, у принца Кореи все сейчас хорошо. 

Только линкоры разбиты, море заволокло, 
О пороги истории споткнулся японский флот, 
Запутавшись в шелке подола ее, будто ребенок. 
Нас учили быть верными с отверженностью и с пеленок. 

Маньчжурия — это история про подвиг и про мужчину, 
Хиросима — про судьбы и только про Хиросиму. 
Я бы в тот вечер вспорол свой живот у родной реки, 
Но мне не хватило меча и всего-то одной руки, 

Когда Штаты забросили бомбу в огромный земной горшок, — 
Это «гуманное» семя, и город на нем взошел. 

Смотрите, я в пепле, что скоро ляжет на землю, 
И алмаз, преломляющий луч через призму своих карат. 
Я мальчишка и — умер, а кажется, будто дремлю. 
Это Запад, Восток? Восход или наш закат? 

Солнечный диск показался над городом наполовину, 
И направил лучи, словно алые рупоры, в мир, 
И кричал: «Старик, расскажи всем про Хиросиму, 
Не давай залатать этим белым ни одну из народных дыр!» 

Всколыхнутся и лягут на волосы сединой 
Семьдесят лет и пепел из Хиросимы. 
И старик доживет свой день, изойдя слюной, 
Оттого, что не умер в одной палате с тобой. 
Только звезды с погон и кепи сияют, неугасимы, 
На портретной фотографии не цветной. 

Первые танки на Сомме 

Битва на Сомме — одна из крупнейших битв в ходе Первой мировой войны и в мировой истории. В ней погиб 1 000 000 человек. 15 сентября 1916 года, в 5:15 утра, на реке Сомма британской армией впервые были применены танки, решившие исход битвы и долгой, кровопролитной войны. 

Впервые такая война, что кровь натекла в купель, 
В блиндажах крестив солдат, имянарек Ложь. 
И дело даже не в том, что кто-то собрал модель, 
Вопросов не будет к тем, кто рисовал чертеж. 

«Вернетесь на Рождество», — пообещал штабной. 
И первые танки на Сомме давили собою рать. 
Подумать, что, пусть такая, дорога ведет домой, 
То ехать по ней на чем — каждому наплевать. 

Привыкшие к канонадам парни с передовой, 
Которым девизом стал «Любой силуэт — мишень», 
Решили, если дорога точно ведет домой, 
То ехать по черепам не больно ничьей душе. 

Сомма три дня ходила приливом на берега. 
И годы бросались в ноги, словно они листва. 
И сладкое обещание бубнила три дня река: 
«Теперь-то вы уже точно вернетесь до Рождества». 

Ростов-на-Дону

Поэзия
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