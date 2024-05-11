Снежная оторопь бабы зимы: Ветер гоняет размякшее крошево. Город сыреет, сереет, умыт, Словно слезами — щемящее прошлое. Сердце у города так горячо, Что вместо снега — угрюмое месиво. Я, как вода, что в канавку течет Звонко и хлопотно, пусто и весело.

* * *

Прост уходящий день, брошен — собаке кость. Гордость, оставь людей, будет тогда легко щурить в просвет окна глаз, наблюдая птиц. Новость у них — весна! Клятва — всему цвести! Лужам послушен шаг, шлепает сапожок. Детская прыть — душа. Детская суть — прыжок. Гордости невдомек, сколько всего вместит этот простой денек с клятвой — всему цвести!

Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).