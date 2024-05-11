 
 Снежная оторопь бабы зимы:
 Ветер гоняет размякшее крошево.
 Город сыреет, сереет, умыт,
 Словно слезами — щемящее прошлое.
 Сердце у города так горячо,
 Что вместо снега — угрюмое месиво.
 Я, как вода, что в канавку течет
 Звонко и хлопотно, пусто и весело.

* * *

 Прост уходящий день, 
 брошен — собаке кость. 
 Гордость, оставь людей, 
 будет тогда легко 
 щурить в просвет окна 
 глаз, наблюдая птиц. 
 Новость у них — весна! 
 Клятва — всему цвести! 
  
 Лужам послушен шаг, 
 шлепает сапожок. 
 Детская прыть — душа. 
 Детская суть — прыжок. 
 Гордости невдомек, 
 сколько всего вместит 
 этот простой денек 
 с клятвой — всему цвести!
Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).

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