Снежная оторопь бабы зимы:
Ветер гоняет размякшее крошево.
Город сыреет, сереет, умыт,
Словно слезами — щемящее прошлое.
Сердце у города так горячо,
Что вместо снега — угрюмое месиво.
Я, как вода, что в канавку течет
Звонко и хлопотно, пусто и весело.
* * *
Прост уходящий день,
брошен — собаке кость.
Гордость, оставь людей,
будет тогда легко
щурить в просвет окна
глаз, наблюдая птиц.
Новость у них — весна!
Клятва — всему цвести!
Лужам послушен шаг,
шлепает сапожок.
Детская прыть — душа.
Детская суть — прыжок.
Гордости невдомек,
сколько всего вместит
этот простой денек
с клятвой — всему цвести!
Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).