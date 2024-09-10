Поэзия
Денис Кобленц

* * *

10 сентября 2024, 9:30 
 Ты недоступна, как занятый телефон.
 И одиночество губит в саду сирень,
 Будто в произведении у Дефо.
 Не засыпая от гула ночных сирен,
  
 Я надеваю куртку мужскую, в зеленый цвет
 Мной перекрашены серые рукава.
 И в месте, где я был раньше, меня уже больше нет.
 И не коснуться тех, по коим я тосковал.
  
 Я просыпаюсь поздно. Воздушных масс
 Давит мне в голову тяжесть. И прогудел
 Гомон будильника, и все, что есть у нас, —
 Только единство наших с тобою тел.
Другие стихотворения автора читайте в 8 номере журнала.

Елена Погорелая, поэт, литературный критик, редактор отдела современности в журнале «Вопросы литературы», преподаватель литературы в частной школе «Открытый Ковчег» об авторе:

На вопрос о любимых поэтах — предшественниках, собеседниках, творческих ориентирах — Денис Кобленц отвечает: И. Бродский, Н. Гумилев, И. Северянин, Ф. Г. Лорка. Родившийся в тучном 2008 году, он еще только пробует на ощупь мировую поэтическую культуру — как глубокую воду, в которую готовится шагнуть. Глубина и температура этой воды ему по душе, как и отзвуки голосов, далеко отдающиеся в пространстве («Тишина и всплеск. / Так было, кажется, у Басе»): вслушиваясь в эти отзвуки, можно различить интонации, которые ты захочешь продолжить или к которым присоединишься.

За то (недолгое) время, что Денис занимается литературой, пространство классической поэзии стало для него узнаваемым и родным. В этом и заключается его фишка. С одной стороны, он свой в современном мире высоких технологий, непринужденно подбрасывающем ему ассоциации и метафоры, с другой — и в пространстве футуристического города, населенного тенями Серебряного века, он тоже свой. Оттого так свободно сосуществуют в его лирике занятый телефон и герои Дефо, мигающий светофор на ночном перекрестке и ледяная глубина мировой поэзии: в отличие от многих своих ровесников, предпочитающих жить моментом и признающих только культурное здесь и сейчас, Денис явно ощущает себя частью диахронического мира культуры, перед которым он отвечает за собственное поэтическое слово.

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