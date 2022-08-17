когда-то в детстве между смежных комнат дед леску протянул и привязал латунный колокольчик, чтобы сонный я на рыбалку затемно вставал осталась в детстве леска и рыбалка сейсмограф корабельный на окне проходит время, и его не жалко и только вижу иногда во сне как мы идем по самой кромке моря под серым небом на пустой маяк дед волосы мне путает рукою и улыбаясь, смотрит на меня я просыпаюсь раньше, чем обычно рассматриваю тени на стене мне кажется, что время лишь привычка всего лишь тень среди других теней что если там, откуда сны берутся в квартире дедушки не сделали ремонт и чайки над помойками дерутся и не становится короче горизонт в сейсмографе не высохли чернила бумага крутится, перо рисует вязь и камень в море брошенный не в силах пойти ко дну, в лягушку обратясь пока он прыгает, а человек считает и досчитав до десяти, идет по городу, где тень его шагает но всякий раз с рассветом отстает на той границе, где двоится в лужах как времени прохладная слюда свет фонарей, почти уже не нужный и тающая в сумерках звезда где словно перейдя пределы ночи трепещет паутинка на ветру пока звенит латунный колокольчик я буду делать вид, что не умру

Другие стихотворения автора читайте в 6 номере журнала.