А помнишь ли полупустой Павелецкий? Мы — будто вагоны на сцепке. По-детски Дразнил тебя, за нос и за косы дергал — Я знал соблазнения курс на пятерку, Как знал я и то, что увидимся вряд ли — Играем на чувства, по-взрослому, в прятки: Ты едешь туда, где весь мир цвета свадьбы, А мне до заката тебя отыскать бы... Казалось, любовь наша сильно раздута, Но что-то про поезд объявит кондуктор, И я в твои губы вопьюсь, как в источник В пустыне — кочевник, уж коли быть точным. И если нас что и разлепит, то только Пронзительный свист, завывающий тонко, Да крик проводницы, похожий на сглаз, Дающий понять, что игра началась.

* * *

И хоть с голубого на темно-синий, И даже на черный, когда нет звезд, Оно заменяет свой цвет, я сильно Люблю наблюдать за ним. Словно пес, Готовый завыть на созвездья, скалясь — Ищу в этом стаде тельцов и коз, И, будто в награду, пастушка, каясь, Бросает мне в «пасть» полумесяц-кость. Я с небом ловцом себя чувствую праздным: Таскаю и раков, и дев. На весы Кладу всю добычу, которую сразу Съедают голодные львы-наглецы. Я небу дарю поцелуи-приветы И верю, что каждой из сотни комет, Летящих в меня или мимо планеты, Оно награждает за это в ответ. Но если оно заливается красным (пункт «а» — от стыда; «б» — от встречи со мной), Я рву восходящие белые астры И в ночь отправляю их первой совой.

* * *

Когда во мне проснется дурость, Я побегу по мостовой. Земля на ней как будто вздулась И разрывается травой. Она, дышавшая свободой, Была укатана в асфальт, И мне, в мои-то три(дцать) года, К свободе хочется воззвать. Река шумит. Гудки клаксонов Не заглушают мой порыв. И даже солнце, хоть и сонно Сжигая воду на пары, Горит звездою путеводной, Лучом указывает путь. И на Обводном или Водном Хочу свободы я глотнуть. Но в миг, когда приходит дурость, Она несет с собой тоску, И прислоняет время дуло, Смеясь над планами, к виску.

* * *

Когда ты пошлешь мне, Боже, Следующую, То можешь, Пожалуйста, предупредить? Мне новизна претит. Я по душе консерватор. Господи, стой! Куда ты? Думаешь, я шутник? Хочешь, я взвешу дни Долгих своих депрессий (каждый по тонне весит!) И, разделив на сто, Брошу тебе на стол В качестве доказательств? Высший Ты мой истязатель... Думаешь, мне полезно? Думаешь, я железный? Лестно... Знаешь, вот, если честно... Хоть в меня камнем брось, Хоть меня розгой выпори, Но лишь одну из просьб Ты мою, Боже, выполни. Когда Ты — могучий — сведуще Мне предоставишь следующую, Вспомни мои все бредни — Сделай ее последней.