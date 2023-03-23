Как хорошо не бежать от себя Снова к себе же Праздно шататься среди ноября Бодрым и свежим Жизнь оглядев на известную треть В розовом цвете В той же манере и дальше пропеть Новых две трети Время по капле стекает с часов Выше запястья Я нахожусь у основы основ Некого счастья Чтобы понять этих глупых стишат Первопричину Нужно вернуться лет адцать назад То есть к зачину Это случилось неранней весной Шел над райцентром Дождик холодный сплошной обложной С западным ветром Был я конечно уже не дитя Пил я спиртное Если точнее то даже не я Нас было трое Что мы там пили не помню — постой! Дело не в этом Умер один стал артистом другой Третий — поэтом Так и считает тот третий ворон Ваньку валяет Небо в прорехах осиновых крон Запоминает После расскажут что был чудаком Жил неумело Праздно шатался без дела кругом В том-то и дело