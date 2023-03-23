Поэзия
Роман Сорокин

* * *

23 марта 2023, 22:55 
 Как хорошо не бежать от себя
 Снова к себе же
 Праздно шататься среди ноября
 Бодрым и свежим
  
 Жизнь оглядев на известную треть
 В розовом цвете
 В той же манере и дальше пропеть
 Новых две трети
  
 Время по капле стекает с часов
 Выше запястья
 Я нахожусь у основы основ
 Некого счастья
  
 Чтобы понять этих глупых стишат
 Первопричину
 Нужно вернуться лет адцать назад
 То есть к зачину
  
 Это случилось неранней весной
 Шел над райцентром
 Дождик холодный сплошной обложной
 С западным ветром
  
 Был я конечно уже не дитя
 Пил я спиртное
 Если точнее то даже не я
 Нас было трое
  
 Что мы там пили не помню — постой!
 Дело не в этом
 Умер один стал артистом другой
 Третий — поэтом
  
 Так и считает тот третий ворон
 Ваньку валяет
 Небо в прорехах осиновых крон
 Запоминает
  
 После расскажут что был чудаком
 Жил неумело
 Праздно шатался без дела кругом
 В том-то и дело
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Ложится праздничный снежок На черное плечо. Прости-прощай, мой корешок, Схлестнемся ли еще?   Прости-прощай, приятель мой. Увы, смешно сказать, Нам ни ромашкой полевой, Ни бабочкой не стать.   А потому, под зрелость лет, Прости, но никакой На свет уже надежды нет. Надежда на покой.   И даже хорошо, что впредь До нового конца Лишь будет […]
23 марта 2023, 23:00
Поэзия

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