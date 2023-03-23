Куда ни взглянешь — на твоих глазах Сезонная творится обнаженка. Лес оголился и рояль в кустах Уже не спрячешь куцей одежонкой. Привет, Ноябрь! Я слышу хрипотцу Почти уже случившегося наста И собираюсь в Вишеру к отцу, Что, в общем-то, случается не часто. Рубцовское сияние небес, Ленивая и сладкая дремота, И стылый воздух, и облезлый лес, И странное предчувствие чего-то — Того, что я не в силах побороть. Не каркайте, вороны-балаболки! Ведь я предполагаю, а Господь Работает согласно поговорке.