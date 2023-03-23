Поэзия
Роман Сорокин

* * *

23 марта 2023, 23:05 
 Куда ни взглянешь — на твоих глазах
 Сезонная творится обнаженка.
 Лес оголился и рояль в кустах
 Уже не спрячешь куцей одежонкой.
  
 Привет, Ноябрь! Я слышу хрипотцу
 Почти уже случившегося наста
 И собираюсь в Вишеру к отцу,
 Что, в общем-то, случается не часто.
  
 Рубцовское сияние небес,
 Ленивая и сладкая дремота,
 И стылый воздух, и облезлый лес,
 И странное предчувствие чего-то —
  
 Того, что я не в силах побороть.
 Не каркайте, вороны-балаболки!
 Ведь я предполагаю, а Господь
 Работает согласно поговорке.
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Роман Сорокин

* * *
Как хорошо не бежать от себя Снова к себе же Праздно шататься среди ноября Бодрым и свежим   Жизнь оглядев на известную треть В розовом цвете В той же манере и дальше пропеть Новых две трети   Время по капле стекает с часов Выше запястья Я нахожусь у основы основ Некого счастья   Чтобы понять […]
23 марта 2023, 22:55
Поэзия

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