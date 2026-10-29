1.

Я лежу на полу, лицом вниз, просунув руку под кровать по локоть — дальше не лезет. Думаю, как смешно, наверное, выгляжу, но что поделать. Она заходит в комнату и, как всегда, раздраженно спрашивает:

— Ты чего? Ты что там делаешь?

— Да ничего, ничего, просто… иди уже.

Я хочу, чтобы она ушла — стыдно задранного халата, нелепой позы. Я хочу, чтобы она помогла — встать самой тяжело, но для начала надо подальше просунуть руку, надо достать.

— Давай вставай, тебе помочь? Ты упала?

— Да ничего, господи, там просто… уронила.

— Что уронила?

— Ничего не уронила.

Я стараюсь звучать уверенно, добавить в голос твердости, и довольна результатом. Получилось холодно и резко. Я встаю на четвереньки, пытаюсь одной рукой оправить халат на заднице. Она берет меня за предплечье, помогает подняться, сажает на кровать. Ну конечно, вторая уже прибежала.

— Что у вас тут? Все в порядке?

— Да говорит, уронила что-то, лежит тут на полу опять.

— Мам, что уронила? Сейчас швабру принесу.

— Да не надо швабру, все уже, чего прибежала, иди работай.

— Так сегодня выходной.

Ну выходной так выходной, с ними разве поймешь, работают теперь через пень-колоду, то дома, то не дома, поди пойми.

— Ну выходной так выходной, хоть отдохнешь, а то устаешь ведь так. Тебе чего на завтрак?

Они переглядываются. Переглядываются они все, сил нет. Ну чего переглядываться? Ну старая стала, и так всю жизнь пахала в садике в две смены, а потом прибегала и есть готовила — этому же надо первое-второе, хлебово, как он говорит. Устала. Надо полежать. Где они? Делись куда-то, ну и бог с ними, они молодые, пусть погуляют.

Я открываю глаза в полной темноте. Поднимаю руку и не вижу своей руки. Мне страшно в темноте, страшно не видеть себя и не ощущать тела. Темнота душная и одновременно прохладная — такие были на ощупь покрывала на кроватях в детском саду. Где Леша? Опускаю руку на соседнюю подушку, и рука падает в пустоту. Когда они успели утащить кровать? Я же хотела двуспальную, все равно купили две односпальные. Чтобы утащить. Дуры, сволочи.

2.

Мы часто раздражались, хотя понимали, что это не она, это болезнь. Мы знали, что старики с деменцией ведут себя как дети, но все равно не были к этому готовы. Она врала, что не ела сосиски, хотя на плите стояла кастрюля с еще не остывшей водой, а на столе валялись пластиковые шкурки; она ленилась надеть халат и выходила в туалет в одних трусах; она надевала старые дедушкины часы, и они болтались у нее на запястье, потому что застегнуть браслет левой рукой было уже непосильной задачей.

Эти часы с тусклым металлическим браслетом не представляли никакой ценности, и тем не менее она не желала с ними расставаться со дня дедушкиной смерти, когда сотрудник скорой вручил ей пластиковый пакет с кошельком, очками в треснувшем футляре и этими часами. Пакет лежал на полу в прихожей еще несколько месяцев — что делать с вещами, нужность которых мы признаем только по инерции? На следующее утро после похорон бабушка заглянула в пакет, вытащила эти часы и уже не расставалась с ними: клала по вечерам у изголовья и никогда не забывала надеть с утра, первым делом.

Про эти часы я помнила только, что они, как и многие другие вещи в нашем доме, были причиной скандала. Заподозрив в очередной раз, что часы остановились, дедушка начал собираться на рынок, чтобы отнести их своему знакомому мастеру. Бабушка относилась к мастеру с большим недоверием. Она считала, что нужно спросить у Володи, нет ли у него знакомого мастера. Дедушка относился с недоверием к Володе и считал, что у знакомого мастера на рынке будет дешевле. Чтобы разрубить узел, дедушка заходил без стука ко мне в комнату и просил посмотреть в компьютере, где можно починить часы. Меня раздражало, что никто в моей семье не признает закрытых дверей, что дедушка говорит «в компьютере» и что он стоит у меня за спиной и смотрит в экран. Мне было жалко его, жалко бабушку и жалко себя. Они не могли справиться друг с другом и со своей жизнью, а я ощущала их беспомощность как мольбу о помощи, но ничем, совершенно ничем не могла помочь.

Часы без батарейки, которые болтались циферблатом вниз у бабушки на запястье и мешали ей застегивать сапоги или мыть руки, тоже вызывали во мне чувство жалости, от которого сводило скулы. Мне хотелось добиться от бабушки какого-нибудь сентиментального объяснения, услышать, что это «все, что осталось от Леши», или что-то в этом духе. Мне хотелось придать хоть одному из бабушкиных действий дешевой нормальности.

Отношения бабушки и дедушки, их брак, который сейчас казался мне таким душным и унылым, я всегда хотела превратить в историю. Я смотрела на черно-белые фотографии: у бабушки тонкая талия, элегантные брюки и застенчивая юная улыбка, у дедушки — твердая линия подбородка и озорная искра в глазах — и испытывала чувство тягучей ностальгии. Я думала, что тогда они нравились друг другу и окружающим, и любили свою жизнь, и смутно надеялась, что за нынешними скандалами и чувством мучительной спаянности воедино, уродливой неспособности оторваться друг от друга кроется какая-то тайна.

А потом я перестала надеяться, потому что решила, что они просто разочаровались в своих жизнях, в старшей дочери, друг в друге. Они постарели и перестали сдерживать раздражение. Что было на самом деле, я не знаю, потому что никто из них не умел и не любил рассказывать историй о себе. Я говорила бабушке, что часы давно не ходят, спрашивала, зачем она их носит. Она удивленно поднимала на меня взгляд, продолжая не глядя застегивать браслет, и говорила, что ей нужно знать время, она ведь и так ничего не помнит.

3.

Мне все тяжело — тяжело вставать, тяжело садиться, тяжело вспоминать. Никогда не любила вспоминать. Мама-покойница всегда говорила: кто старое помянет, тому и глаз вон. В «Семи днях» прочитала, что на самом деле там продолжение: «…а кто не вспомнит, тому оба». Мама должна была знать, учительница все-таки, русский и литература. Ух и тяжелая рука была у мамы — педагог, одна троих детей вырастила. Надо съездить к маме, но куда — я уже и не помню, надо спросить у девчонок. У девчонок свои заботы, все бегают куда-то. Я знаю, что хотят от меня избавиться — конечно, кому нужны старики.

— Девочки, что-то хотела спросить.

— Ну что, мам?

— Вы меня извините, дура совсем стала, забыла.

— Да что ты извиняешься, мам, вспомнишь — придешь.

— Вы мне только скажите, где я?

— Как где, мам, дома, на Ленинском.

— Я что, живу на Ленинском?

— Конечно, уже лет сорок.

— Да что ты говоришь?

— Ба, ну хватит.

Пойду лучше, ничего не добьешься от них — от Ирочки, от Юльки, от Анечки. Что-то забыла, пытаюсь вспомнить что. Открываю холодильник — забыла, хотела поесть или нет? Коробки, банки, сосиски. Надо вспомнить, где я, увезли меня и никак не вернут обратно. На дачу, хочу на дачу. Сосиски, кастрюля, газ. Часы взяла, кошелек взяла, Леша где? Пора на дачу, надо укутать яблоньки.

— Девочки, мы на дачу поедем или нет?

— Ну на какую дачу? Зима на дворе.

— Девочки, я вас умоляю, отвезите на дачу. Леша не повезет, а яблоньки погибнут.

— Ба, ты успокойся, яблоньки никуда не денутся. Летом поедем.

Она мне протягивает салфеточку, хорошая девчонка какая, да вот у меня тряпочка есть. Ирочка? Юлечка? Анечка? Ну что разоралась, какие сосиски? Не ела я сосиски твои, я вообще их не люблю, и газ сами включили, а меня обвиняете. Все меня только оскорбляют, злые, злые, отвезите на дачу, ну что мне, на колени перед вами встать?

4.

Я очень хорошо помню, как отравила бабушку. Я не помню, почему она начала упрямиться. Наверное, это было связано с сиделкой, которую мы наняли недавно, Зариной. Зарина проводила большую часть времени, сидя в кресле и слушая музыку с телефона, а бабушка не хотела запоминать ее имени и звала «эта». Мне нужно было уходить на выставку или на лекцию, я опаздывала и пыталась выполнить какую-то обязанность по отношению к бабушке, а она злобно огрызалась и звала меня сволочью. Потом она рыдала, лежа на полу в своей комнате, а я делала круги по своей комнате с запертой на замок дверью и от страха щипала кожу на предплечьях.

Мне было страшно за нее, за себя, за свою несдержанность и неспособность выполнить возложенную на меня обязанность. Еще было стыдно перед Зариной, которая сделала звук на телефоне потише и, наверное, прислушивалась.

Невролог прописала бабушке транквилизатор, который нужно было накапать в стакан с водой. Я накапала как следует, чтобы точно подействовал, и ушла. Через час мне позвонила мама: она ушла с работы раньше, потому что, по словам Зарины, бабушка не может встать с постели и ходит под себя. Я мчалась с выставки или лекции домой и как будто наблюдала со стороны за киногероиней: вот она несется под хлестким ноябрьским ветром, разматывая колючий шарф — потеет шея; вот бежит вверх по ступенькам на станции метро, перешагивая через две и задыхаясь, потому что от плача заложен нос. Все это время я думала о том, почему это досталось именно мне — никто из моих подруг не жил с бабушкой и ее деменцией, никому не приходилось бежать домой, чтобы спасти кого-то от смерти.

Пока я ехала и бежала, мама позвонила неврологу. Невролог сказала, что это передозировка, но ничего страшного нет, просто упало давление. Когда я вошла в квартиру, бабушка уже почти спала. За ночь нам пришлось один раз отвести ее в туалет — она еле ворочала языком и смущенно хихикала над своей немощью, а утром все уже было как обычно.

В тот день я поняла, что не справлюсь с бабушкой и ее болезнью, а мама поняла, что не справится с чувством вины, если отвезет ее в дом престарелых. Мы побывали в нескольких, все они назывались нелепо, как второсортная телевизионная мелодрама — какие-нибудь «Ласковые руки» или «Уютные беседы». Там было нормально и даже не совсем тоскливо, но никуда не деться от запаха хлорки и чахлых старушек, глядящих в одну точку на экране телевизора.

Мы раз за разом возвращались к одному и тому же: «мы не справимся» и «так нельзя, она еще не совсем».

Она умерла до того, как мы успели решить.

5.

Иногда бабушка делала мне больно — однажды заставила стоять на коленях и просить за что-то прощения, грозилась рассказать все маме. Бабушка работала в детском саду, куда отдали и меня — в группу, где все были на два года старше, чтобы воспитательницей у меня была именно бабушка. Как-то она отшлепала меня при всех во время тихого часа за то, что я выбежала из спальни в игровую без спроса. Я всегда представляла себя в трусах и унизительной белой майке в тот момент — может быть, старалась пробудить в маме, которой часто пересказывала этот эпизод, жалость к себе, но вполне возможно, что так оно и было: постсоветский детский сад, на кроватях гладкие стеганые покрывала гнетущего золотисто-горчичного цвета, линолеум в коричневых узорах, розовые трусы и белые майки.

За пару месяцев до смерти — я уже преподавала в университете — бабушка сунула мне под нос большой кулак и сказала, что сейчас мне даст, и меня это так напугало, что я разрыдалась и кинулась звонить маме на работу. Я знала, что мама не может мне помочь, что мама барахтается в каком-то этическом болоте — нельзя выселять пожилого человека из дома, ты видела этот дом престарелых? они все одинаковые, этот жуткий запах — моча и хлорка, никто там ни о ком не заботится, рука не поднимется, она столько для тебя сделала. Я барахталась вместе с ней и страстно хотела, чтобы между мной и бабушкой она выбрала меня, сделала, как будет лучше мне, но при этом не догадалась, какое решение я приняла бы на ее месте.

В день, когда у бабушки случился инсульт, мама поехала в больницу одна и рассказывала мне, как страшно бабушка хрипит через трубку, как умирает от кровоизлияния в мозг, какой нелепый альбом с фотографиями гробов таскает в сумочке похоронный агент и как густо замазывают покойникам шрам от трепанации черепа. На дедушкиных похоронах за два года до этого у меня было занятие — скармливать бабушке успокоительные таблетки, от которых вечером у нее подгибались ноги и бродила слабая улыбка на лице: оказалось, что их нельзя давать так часто.

Теперь же мне оставалось только наматывать круги вокруг маленькой деревенской церкви. Я старалась растянуть запас бумажных салфеток, мусолить каждую подольше. Я не хотела, чтобы, когда закончится отпевание и все начнут выходить из церкви, у меня все лицо было в подтеках размазанной туши, но не могла перестать плакать. Эта церковь была единственным, что мы выбрали сами на этих нафталиновых похоронах. Похороны были с видом на строительный рынок — уродливое и громадное Хованское кладбище.

6.

Мне больно и душно, вокруг лес, но я не могу поднять голову. Я смотрю на свои руки — какие-то старческие, в пигментных пятнах, суставы не гнутся. Откуда у меня такие руки, я же всю жизнь играю на пианино? Надо спросить у Ирочки, но Ирочка не приезжает, Ирочка меня бросила. Что за лес, почему лес? Мне страшно, мне душно, дорога идет по кругу, лес кружит по кругу. Дача? Дом, где мой дом, почему меня не вернут в дом? Дуры эти, сволочи.

7.

Она часто называла нас дурами и сволочами и грозилась убить. Она злилась на нас за свой страх, за темноту и тесноту. Я много раз пыталась представить себе, как она умерла. Я знаю, что она была на даче — но не у себя, а у Анечки, моей тети, которая взялась за ней присмотреть. Знаю, что она сидела на лавочке возле дома в дурацких войлочных тапках и внезапно пожаловалась на боль в голове, что упала, судорожно сжав узловатые пальцы, которые до приезда скорой тетя не могла разжать. Знаю, что еще несколько дней она лежала с трахеальной трубкой в горле, тяжело хрипела и не приходила в сознание. Но было ли ей страшно? Знала она, что умирает? Ждала этого или боялась? Я не знаю этого и никогда не узнаю. Я не узнаю, любила ли она моего дедушку и какой любовью, часто ли вспоминала о матери и о своем детстве, что почувствовала, когда впервые не узнала дома, не поняла, где находится.

Я помню бабушкин запах — запах старого дубового шкафа в ее комнате. Дверцу шкафа надо было запирать на ключ, чтобы не распахивалась, и этот ключ вечно падал на пол и терялся между жестяными коробками из-под печенья, которые бабушка хранила возле кровати. Я помню ее руки — крупные и тяжелые, точь-в-точь как у ее мамы на старых фотографиях. Я помню, что в саду она была музыкальным работником, а еще всегда играла Деда Мороза. Мне казалось, что только я знаю этот секрет: что Дед Мороз на празднике — это моя бабушка, — и с наслаждением всматривалась в бороду, натянутую до глаз, и в кончик красного от губной помады носа, стараясь разглядеть бабушкины черты.

Я помню, что она была очень чистоплотной, но не могла и не любила организовывать быт. Она каждый день мыла полы, но никогда не знала, где что лежит. Она каждый раз убиралась в моей комнате без спроса и складывала все бумажки у меня на столе в аккуратные стопки. Я злилась и гневно просматривала бумажки, надеясь, что она выбросила что-то нужное и я смогу пожаловаться маме.

Я помню, что не любила рассказывать ей про школу, потому что она подозревала всех моих подруг в предательстве и обижалась за меня там, где я сама не видела причины для обиды. А мама рассказывала ей все — ей нужна была безусловная страстная поддержка, с которой моя бабушка клеймила маминых обидчиков.

Я помню, что она любила остренькое и солененькое, любила шампанское и сладкое вино, и всегда выпивала бокал залпом, как рюмку водки, и сразу розовела и смущалась. Она вообще часто смущалась и многого в себе стеснялась — слишком большого рта, слишком крупных зубов, морщинистой шеи, большой груди, тонких волос, непутевого мужа, непутевой старшей дочери. Она гордилась младшей дочерью — моей мамой, гордилась моими успехами в школе и моей любовью к чтению. Она любила конфеты «Столичные» и ругалась, что в очередной раз пожалели начинки, любила смотреть телевизор и ругалась, что по нему ничего путного не показывают, любила меня тяжкой, душной любовью и ругалась, что я злая и больше ее не люблю.

Только после ее смерти я получила возможность как следует ее вспоминать. История о бабушке то ли уплощилась — свелась к фотографиям, сказанным-пересказанным анекдотам из моего детства, запахам и вещам, — то ли, наоборот, приобрела объем. Мне уже не на кого раздражаться, некого жалеть, и я получила возможность рассказать бабушкину историю. Я и раньше помнила детский сад, бабушкины обиды и свой мелочный гнев, помнила непутевого дедушку. Но теперь я могу вспомнить еще больше: тяжелую руку ее матери, их с дедушкой черно-белую свадьбу, маленькую Ирочку и Анечку, чуть постарше. Конечно, в них нет ничего документального, они колышутся и подрагивают, как завеса горячего воздуха в жаркий день. Но теперь я могу вспоминать и за себя, и за бабушку. Теперь у меня есть история, я могу ее рассказать.

От бабушки у нас осталась коробка случайных вещей — две связанные крючком салфетки, «модная» пунцовая кофточка из магазина «Маркс энд Спенсер» и несколько альбомов со сценариями детских праздников: заголовки дважды подчеркнуты по линейке, диалоги расписаны ручками разных цветов. Куда делись кроссовки, в которых она ходила в последние месяцы, кому мы отдали ее одежду и кто выбросил дедушкины часы, я не знаю.