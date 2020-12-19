Сергей Шаргунов беседует с Евгением Рейном, которому 85

Он не печатался почти до пятидесяти, но духом не падал и продолжал быть поэтом.

Уже на старости лет ему стало известно, будто бы одна из ветвей его рода восходит к голландским баронам. Его пра-пра… барон Корнелиус Рейн отправился на войну вместе с наполеоновской армией и оказался в польском городе, откуда и дал потомство.

Почему-то охотно верю.

Барон, загрустивший над кубком. Он тускло смотрит из-под косматых бровей, но в глубине глаз искрится хищный огонек. И вот уже, воспрянув, он издает боевой клич завоевателя.

Рейн гораздо очевиднее ахматовский птенец, нежели его собрат Бродский. Эта поэзия по-античному, прости господи, глуповата.

В отстаивании того родного и дорогого, что для ясности назовем классицизмом, Рейн порой делается свирепым.

Бродский определял его как «элегического урбаниста». Городской фон, улиц и квартир, действительно постоянен в этой поэзии, хотя легко сменяется и загородным, и особенно морским. Но и элегия у Рейна все время перерастает в балладу, невеселое раздумье — в бодрый сюжетец, рысца — в галоп… Бродский даже называл своего друга «элегиком трагическим», утверждая: «Главная его тема — конец вещей». Думается, это больше относится к самому Бродскому. Рейн же про начало, первозданность, открытия. Отсюда — живой хаос, окольцованный мастерски четкой, но легкой линией, будто кистью древнегреческого живописца Апеллеса. Главное — внутри кольца. Пиршество вещей.

Он перебирает разбросанные вещи, что-то сердито отшвыривает, что-то с внезапным смехом подносит к лицу и отрывисто повторяет простые слова, которые для него свежи и удивительны.

Он хватается за предметы наугад и на ощупь, но не впотьмах, а в ослеплении солнечными лучами.

У него много существительных, которые суть кости и мышцы поэзии, он изгоняет дряблый жир эпитетов (для Рейна увлечение ими — признак пошлости и бессилия, как и частые многоточия), и в результате случается странное очарование, когда стихотворение вроде бы подчинено строгой логике, но кажется диким, как багровая фигура, сошедшая в танце из анатомического атласа.

В каждой строке мерцает двойное дно. Иной раз лишенный образов, простой и будничный очерк дарит ощущение волшебства. Все по рецептам Анны Андреевны — бытовой, житейский сор перетирается в порошок и погружает в таинственную надмирность.

У Рейна удивительная алхимическая связь рифмы и образа. Рифма, грубая и очевидная, сочетается с образом, наивно резким, и все это как бы напрашивается в детскую книжку, что, по-моему, высокий комплимент:



Пока небесный виден хоровод,

в последний раз взгляни на небосвод,

твоя звезда бледнея и дрожа,

похожа на лучистого ежа…



А когда рядом мелькают рифмы неожиданные, это почему-то все равно лишь усиливает трогательную интонацию утренника:



Ходит на ногах негибких

Около ворот Никитских…



Для Рейна слово «Ленинград» — вечный позывной судьбы. Того пространства и времени, о котором Лимонов сказал: «СССР — наш Древний Рим».



Так славно в августе, и надо малости —

Винца в бутылочке, мясца на вилочке.



Сладость имперского конформизма, когда беззаботный городской романс аукается с гулким гимном, а обволакивающий месяц неги носит гордое имя императора.

Сквозной для Рейна мотив — стремление из непогоды в дом, к огню и теплой жене, и, похоже, где-то рядом с этим выбором «частного человека» охранительское желание заслониться от социальной сырости, смуты и суеты надежным большим крылом.

Империя — это она, продолжение жены, заботливой и суровой. Общество — пустопорожняя морось.



Вот почему этот мокрый снежочек

склеил нам губы и щеки засыпал,

он, как упрямый студентик-заочник,

выучил правду в часы недосыпа.



Для Рейна милее студентика, ворующего нервными вдохами гнилой воздух правдочки, некто зловеще-загадочный, возможный кровопийца, сосед по коммуналке Котов, из раннего, но знакового стихотворения.



За фанерной стеной он остался неясен до жути.

Что он прятал? И как за него заступиться?

Впрочем, как-то я видел: из лучшей саксонской посуды

на балконе у Котова пили приблудные птицы.



Античная притягательность силы, размывание границы между тираном (Котов-кот) и пернатыми жертвами, приручая и потчуя которых тот выставляет драгоценный фарфор.

Характерно, что спустя полвека после написания этих стихов Рейну досталось от правозащитной общественности, прознавшей о его готовности перевести в подстрочнике стихи самого Туркменбаши. «А разве не интересно узнать, что пел Нерон?» — недоуменно протрубил Евгений Борисович.

Естественно быть добрым и мягким в своем маленьком кругу (вообще в природе этого человека милосердие и свободолюбие), но и естественна грозовая властность хроноса и того, кто распоряжается и его потоком, и щепками судеб:



И все-таки, спасибо за все, за хлеб и кров

тому, кто назначает нам пайку и судьбу,

тому, кто обучает бесстыдству и стыду,

кто учит нас терпенью и душу каменит,

кто учит просто пенью и пенью аонид.

Тому, кто посылает нам дом или развал

и дальше посылает белоголовый вал.



Мы сидим на веранде переделкинской дачи, вблизи черно-белых заснеженных сосен, мой собеседник роняет веские слова, чуть клонясь величественной головой барона, но в глубине его отрешенных глаз живет то загадочное золотистое тление, которое каждый миг может вырваться огненным яростным кличем.



— Евгений Борисович, что вас радует в жизни?

— Сейчас уже трудно сказать. Хорошая книга. Я уже больше перечитываю, чем читаю. Я открыл какую-то радость в перечитывании книг. Не чтение, а перечитывание, очки пока позволяют. То всего Лескова перечитаю, то что-нибудь еще… Иногда какая-то передача, хорошее настроение жены Нади, хорошая погода…

— А что печалит?

— Конечно, возраст мой, громадный, уже большинство моих друзей на том свете, несколько человек осталось где-то за рубежом. Всеобщая печаль, печаль жизни. Я никогда не был особенно жизнерадостным человеком. Когда-то радостью было сочинительство, я все-таки довольно много всего написал, но сейчас в основном занимаюсь своими студентами в Литинституте.

— Есть способные?

— Подавляющее большинство — это девицы после десятого класса. Все-таки, если ты не гений, если ты не Лермонтов, не Рембо, который в двадцать лет бросил все и остался навсегда великим поэтом, нужен некоторый жизненный опыт. Да, у меня были способные люди, правда, очень давно, но в связи с каким-то всеобщим понижением репутации литературной они все разбрелись и книжки теперь ничего особенного не означают, и так, чтобы кто-нибудь сделал очень большое имя, я не вижу таких.

— В вашей жизни было так, что вы писали стихи долгие годы и при этом у вас не выходило ни одной книги.

— Мне было сорок девять, когда у меня вышла первая книга. Но до этого я все время что-то писал, много печатался — очерки какие-то, рассказы, сценарии, я сделал больше двадцати фильмов.

Но тогда это была другая позиция, много было замечательных, не издававшихся поэтов, и Бродского не печатали, и Чухонцева почти не печатали. Печатались и очень хорошие поэты, Кушнер там, Ахмадулина… Ну вот тогда пролегла такая черта, которую трудно было перескочить, надо было ждать. Сначала я как-то хлопотал… Составил книгу и отнес в издательство «Советский писатель», в ленинградское отделение.

— Знаю, что ее взяли, но выходу помешала смерть редактора.

— Да, первоначально мне повезло, она попала в руки Сергея Спасского, очень хорошего поэта. Ему понравились мои стихи, он заключил со мной договор, поехал на пароходе по Волге и помер. И дальше уже мне вернули рукопись на доработку. Был такой термин — «доработка». Ну и потекли долгие годы, пока лежала моя книга в издательстве! Мировой рекорд воздержания. После многих мытарств книга уже должна была выйти, но я принял участие в составлении знаменитого альманаха «Метрополь». Я собирал туда всю поэзию. Впервые у Высоцкого, которого я туда привлек, вышла такая полноценная подборка стихотворений.

Случился скандал, и книга моя, конечно, снова не вышла. И только в 1984 году она вышла, моя первая, под названием «Имена мостов». А помог мне, между прочим, совершенно чужой человек — поэт Егор Исаев, который в те времена возглавлял редакцию русской советской поэзии издательства «Советский писатель».

С тех пор я издал более двадцати книг.

— Вы упомянули кино… А сейчас его любите? Или тогда уже отсмотрели свое?

— Отсмотрел. Сейчас это только какое-то принудительное времяпрепровождение. А ведь я даже учился на Высших курсах киносценаристов. Мне мало что нравится, но я мало понимаю, почему они мало показывают хорошее советское кино, а показывают какую-то лабуду. Вот вчера показали «Рабу любви», там хоть какое-то творческое отношение есть ко всему, хорошие актеры, и что-то вне убийств и взрывов.

— Мне кажется, что ваши стихи как-то связаны с кинематографом.

— Да, пожалуй, вы правы… Я написал много, по-моему, штук пятнадцать длинных поэм, и там пытался применить кинематографическую технику — монтаж, крупный план, какие-то сюжетные обстоятельства. Мне тогда казалось, что это мое открытие и такое достойное ответвление в нашей поэзии.

— Я очень люблю ваш «Монастырь». Как будто кинокамера скользит по длинному коридору.

Там жили инвалиды, ночные сторожа,

и было от пол-литры так близко до ножа…

А потом врывается в комнату, чтобы в упор и крупно взять отдельную судьбу.

— Да, да, похоже на то…

— И сейчас пишете?

— Если Бог даст чего-нибудь еще сочинить, то и спасибо. Спасибо. Пишу, но чаще заметки. Ни дня без строчки, как когда-то Олеша.

— С которым вы были знакомы.

— Я познакомился с Олешей в кафе «Националь». У меня был такой приятель — Сергей Вольф, он уже умер, очень талантливый прозаик. И мы с ним приехали из Ленинграда в Москву и сняли сарай в Серебряном Бору. Денег у нас было немного, но нам надоело ходить по столовкам, и я говорю: «Сережа, пойдем в кафе какое-нибудь, поедим по-человечески». И мы пошли в кафе «Националь». Сели за столик и видим: на столике стоит блюдо такое — «шницель по-министерски». Вы знаете, что такое «шницель по-министерски»? Это куриная грудка. Почти не тронута, только уголок отрезан, и гарнир изумительный. Я говорю: «Давай съедим!» И мы съели немедленно. Голодные! У меня в ногах стоял портфель, я положил туда пустую тарелку и захлопнул. В это время подходит хозяин, который отходил в уборную: «Где мой шницель?» А я говорю: «Его унесла официантка». А Сережа, выдержав минутную паузу, он был такой остроумный человек, ледяным тоном говорит: «Мы за чужими шницелями не следим». А рядом сидел Олеша, он все это видел и понял, что мы съели. И когда этот человек ушел, Олеша говорит: «Ребята, идите сюда». Мы пересели. Рассказали, что из Ленинграда, пишем. Он говорит: «У вас деньги есть?» Мы говорим: «Немного есть». — «Вы можете бутылку коньяка заказать?» — «Да, можем». И Муся, официантка у Олеши, которая его обслуживала, принесла бутылку коньяка. Олеша говорит: «Не надо ее открывать». Я удивился, а он говорит: «Сегодня день рождения Катаева. Он меня не позвал. А я приду все равно — он же не выгонит меня, не дойдет до такой достоевщины. А этот коньяк я принесу с собой!»

— В итоге он так и не пришел к своему другу-сопернику… И вам сказал знаменитое: «Я лучше писатель, чем он. Но у Катаева демон сильнее».

— Да, вы это знаете как катаевский биограф. Потом я у Олеши и дома был и видел знаменитую Ольгу Суок, его жену.

— Там же в Лаврушинском переулке вы посетили Пастернака.

— Мы с моим приятелем поэтом Дмитрием Бобышевым были в каком-то туристическом походе на Карпатах, потом приехали в Москву и решили повидать двух-трех поэтов. И первым — Пастернака. Дали нам в адресном столе его адрес, и мы пришли. Он прежде всего спросил, сыты ли мы, сделал нам какую-то огромную яичницу из девяти, как сейчас помню, яиц. И потом часа два мы беседовали.

Он сказал, что ничего в стихах совершенно не понимает, что это не его дело, что он не из тех людей, которые живут только новизной стиха, и очень подробно расспрашивал нас о наших вкусах и делах. И потом вдруг долго довольно рассказывал о Павле Васильеве, какой это был выдающийся, замечательный, единственный поэт, и потом очень долго рассказывал о «Докторе Живаго». Уверял, что все будет в порядке, что у него есть договор, что он будет опубликован в Гослитиздате.

Затем я приезжал к нему сюда, в Переделкино. Зинаида Николаевна меня покормила, напоила чаем. Пастернак уже спросил, что я сочиняю, я ему что-то прочел. Он стал рассказывать какие-то вещи, которые можно встретить в его автобиографической «Охранной грамоте». И он замечательно говорил, чего я не ожидал, какой он был неслыханный модернист в 10-е годы, что он всему предпочитал Андрея Белого, Пшибышевского, хотя в семье же царил Толстой, отец его был иллюстратор Толстого.

На мои стихи сказал, что рифмовать надо точно, время ассонансов прошло.

— А вообще, надо рифмовать?

— Я использовал верлибр в стихах и поэмах, пока он мне не показался довольно легким хлебом.

Написать «Александрийские песни», как любимый мною Михаил Кузмин, почти невозможно заново, а рифма настолько соединена с русской просодией, настолько лежит внутри нашей классики… Она — естественная вещь, она себя еще не изжила. В европейской поэзии изжила, мне кажется.

— Что такое для вас поэзия?

— Для меня прежде всего история поэта соединена с его сочинениями, иногда сам поэт важнее его стихов. Если есть какой-то особый взгляд, личность, характер. А характер — это уже судьба. И потом есть такие труднообъяснимые вещи, когда поэт становится голосом времени, вот как Блок, написавший немало, как мне кажется, второстепенных стихов, но он — голос времени. Так таким голосом на каком-то этапе был Маяковский.

— Но я знаю, поздний, постреволюционный Маяковский вам совсем не близок.

— Мне говорила Ахматова, что Маяковский должен был умереть в 1917 году. Тогда это был бы Лермонтов.

На каком-то этапе Бродский стал голосом времени.

— Какие поэты для вас особенно дороги?

— Знаешь, я, в отличие от многих и многих, человек широкого взгляда. Что талантливо, то и ново. Я мог бы назвать десяток поэтов, просто иногда, на каком-то этапе, кто-то становился важнее всего. В какое-то доисторическое время (а я рано начал писать стихи), это были даже такие поэты, как Тихонов и Багрицкий, но потом я как-то совершенно от них отошел. Долгое время — Пастернак, Мандельштам, Ходасевич, Георгий Иванов…

— Вы называете себя «сугубым ленинградцем».

— Ну да, я там вырос, родился, там прошло все самое главное, хотя я как раз такой двух столиц житель. Я очень рано попал в Москву.

— Вы оказались в Москве 22 июня 41-го года…

— Да, это такое уникальное совпадение… Вы хорошо подготовились, Сергей!

Вы же знаете, отец мой был известный архитектор, мама преподавала немецкий язык и немецкую литературу, а потом началась война. Я болел бронхиальной астмой, Кисловодск считался для астматиков целебным. Мама везла меня туда, но в Москве пассажиры поезда узнали о войне. Мама решила сойти с поезда, это спасло нам жизнь.

В октябре 41-го мы уехали в эвакуацию, в город Аша на Урале. Но уже в конце 41-го вернулись в Москву, маму вызвали на работу в военную академию, преподавать. Я помню, как, будучи первоклассником, стоял на зимней улице и слушал из репродуктора о том, как сдается армия Паулюса в Сталинграде. Меня водила тетя смотреть на колонны пленных немцев. Я помню, как впереди шли немецкие генералы и как шли инвалиды немецкие на костылях. А в июне 1945-го я был на Красной площади и видел Сталина своими глазами.

Папа погиб на фронте в 44-м году под Псковом, и в 45-м году мы вернулись в Ленинград.

Я гораздо больше люблю Ленинград, может быть, потому, что я его меньше вижу, только на экране, и он как-то остался важнейшим моим приютом. Все-таки Москва совершенно несоизмерима с человеком, и я живу в основном в четырех стенах и когда выезжаю, она меня ужасает.

— У вас есть поэма «Няня Таня» о вырастившей вас. О том, что она

всему для этой жизни обучила:

во-первых, долгой памяти,

а во-вторых,

терпению и русскому беспутству.

— Умерла она, когда мне было девятнадцать. Да, я ей многим обязан! Она вышла из крестьян. Семью ее раскулачили, муж погиб на строительстве Беломорканала. Старшего сына расстреляли в 20-е за бандитизм, а в 42-м году уже немцы расстреляли младшего сына за то, что он отвозил муку партизанам. Его выдал родной дядя, староста села. Дочь и внучка умерли в блокаду, а няню угнали в Германию, откуда она и вернулась к нам обратно.

Няня Таня тайком крестила меня и нарекла в честь Алексея Божьего человека, которого особо почитала.

— Вы первое стихотворение в восемь лет написали?

— Да, приблизительно так. Из-за своей астмы, чтобы отладить дыхание, я сочинял заумные стихи, как Хлебников: «Шухер-мухер-жан-парухер».

А от отца осталась большая библиотека, где было много замечательных, необходимых книг, в том числе всякие стихи, которые там собирались.

— Хочу спросить о зловещем Якове Лернере. Он преследовал по пятам вас и Бродского, которого в итоге посадил. Этот, как бы сейчас сказали, хейтер появился в вашей жизни, когда вы еще были студентом, причем не гуманитарного вуза.

— Да, я по совету мамы поступил в Технологический институт, на механическое отделение. Там я и мои товарищи стали выпускать стенгазету «Культура», в которой я написал о выставке Сезанна в Эрмитаже. Этот Лернер вызвал из Москвы корреспондентов, и в «Комсомольской правде» появилась статья о том, что я прививаю советскому искусству фашистский метод импрессионизма. И меня исключили из института. Я уехал на Камчатку, где работал в геологической партии. Это было просто замечательно, экзотично, мужественно: ездить на своей лошади по имени Терек и стрелять всякую дикую птицу. Через год я вернулся в Ленинград и поступил уже в другой институт, в Холодильный, который и окончил.

— Но Лернер не отвязывался?

— Он до сих пор для меня не совсем ясная фигура. Он был предприимчивой темной личностью. Я был на суде над ним! Он проворачивал довольно крупные дела с квартирами, какими-то лжеревизиями, был сначала председателем профкома у нас в институте, вел народную дружину Дзержинского района. И как раз вышел указ Хрущева о тунеядстве, ну и тут ему попался Бродский, который был гораздо более удобной мишенью, — он в тот момент нигде не работал, а я-то работал на заводе Котлякова механиком цеха.

— Да, вы же заводчанин.

— Я сначала пошел в Гипропищепром, это скучнейшая организация, где надо было какие-то элеваторы чертить. А на заводе и зарплата была гораздо больше, там премии какие-то были, и интереснее, большой завод, что-то производили, цеха, делали какие-то шестеренки, машины. Вот так я и проработал там года два.

Но меня, кроме стихов, ничего не интересовало!

И я ушел с завода и стал жить своим пером. Я писал очерки для подростков, детские рассказы, их печатали в Москве и Ленинграде. В общем, я очень прилично зарабатывал. Но как-то стихи мои не очень печатали. Правда… в каком же это году?.. в 62-м, в альманахе «Молодой Ленинград» появились два моих стихотворения. Ну это и все.

— Еще о Лернере. А как он вышел на Бродского?

— Дело в том, что мы выступали в студенческих общежитиях. Тогда было в Ленинграде несколько литературных кафе. Мы выступали в довольно больших Домах культуры — Промкооперации, Первой пятилетки, где Иосиф тоже читал стихи. Может быть, тогда Иосиф выступал в кружке, у нас в «Техноложке», а Лернер зашел и его услышал. Он явно связывал с этим какой-то личный интерес, но за ним стояли же какие-то силы, он не мог один провернуть такую историю преследования.

— Когда вы познакомились с Бродским, вас попросили унять его, чтобы он не читал стихи?

— Это правда.

Иосиф совсем был мальчик, ему было лет 16–17, он только-только начал свои сочинения. И писал он какие-то странные тогда верлибры и больше всего любил романтических коммунистов Назыма Хикмета и Пабло Неруду, от чего потом отошел.

Познакомились в Ленинграде, на квартире у нашего приятеля Славинского, которого уже нет в живых. Это вот как раз хозяин квартиры попросил меня как-то объяснить ему, что когда приходят девушки пить вино и слушать пластинки, то не надо особенно декламировать. «Слушай, тут один идиот не дает нам покоя, а мы хотим выпить и закусить. Ты можешь ему сказать, чтобы он перестал читать?» Он выводит юношу рыжего, и я говорю: «Здесь не надо читать стихи. Приезжай ко мне домой завтра — и почитаешь». И он пришел ко мне, мы подружились и стали близкими друзьями. Так что я его не слишком унимал.

Он ушел из школы, работал на заводе, в морге, кочегаром в котельной, был почтальоном. Он уехал в геологическую экспедицию. Вернулся через несколько месяцев, пришел ко мне с новыми стихами, и они уже были хороши.

Я старше Бродского на пять лет, он родился в сороковом году, а я — в тридцать пятом. В ранней юности разрыв в пять лет существенен.

По тем временам я уже был начитанный, давал ему много книг из своей толковой и обширной библиотеки и купленных на барахолке, имел твердые суждения, которые потом, может, как-то изменились, но в ту молодую пору я их довольно резко и весомо пропагандировал. Он потом много раз называл меня своим главным учителем, но я сам не понимаю, что это значит. Он реципировал, усвоил какие-то мои то ли суждения, то ли предположения.

— Вы его просвещали?

— Вот это верно, вот это самое верное слово — просвещение. Я часто бывал в Москве, привозил какие-то списки… Это я ему дал Цветаеву, она произвела на него огромное впечатление, и он гораздо больше ученик Цветаевой, чем Ахматовой. Бывал у него в ссылке, в деревне Норинское Архангельской области, ну а потом он стал тем, кем стал. Неслыханная слава и огромное количество всякого рода подражаний — и толковых, и бестолковых, все это до сих пор иногда меня поражает и удивляет. Мне недавно попался статистический сборник, где собраны ссылки на него. Это что-то невероятное, это превышает все умопостижимое — тысячи ссылок, тысячи. Любой человек считает необходимым или сослаться, или процитировать, и это заслуженно, но в этом есть элемент какой-то культурной обязательности, какого-то стремления «приложиться».

— Как раньше на «основоположников» ссылались.

— Ну да. Но, конечно, он замечательное по таланту и масштабу явление.

— Его движение к этой славе изначально чувствовалось?

— Пожалуй, да. Он был человек чрезвычайно… это трудно сформулировать… особого характера, который предпочитал входить в разные кружки, а тогда поэзия, как и сейчас, наверное, жила кружковыми явлениями, и, как мы называли его между собой, такой «темнила» — не проговаривался относительно своих параллельных связей.

— То есть он действовал сразу на нескольких площадках?

— Точно, да.

— И в этом была какая-то социальная амбиция?

— Пожалуй, да. Хотя, я думаю, как раз в Ленинграде он больше всего принадлежал нашей группе — Бобышеву, Найману…

— Вы пытались спасти его от ареста?

— Да, его надо было увезти в Москву. Я его увез из Ленинграда в Москву, мы поселились у Ардовых, но тот самый Лернер поехал и в Москву и потребовал, чтобы Гослитиздат расторг с Бродским договоры, и была опасность, что он арестует Бродского в Москве, и тогда я его уложил в сумасшедший дом, там спрятал.

— Так получилось, что мне знакомы основные участники той операции, включая поэта и психиатра Михаила Ярмуша.

— Да, он очень помог и на скорой помощи увез Иосифа. Но Иосиф быстро потребовал его забрать из Кащенко, потому что там одни сумасшедшие и он страшился сойти с ума, и с трудом удалось его оттуда достать. Бродский недолго жил здесь, в Переделкине, а потом пришел ко мне и говорит: «Я еду в Ленинград. Дай денег на билет». — «Тебя там арестуют». — «Ну и что. Нельзя отворачиваться от судьбы. Надо поехать и расхлебать свою кашу».

Все шло ему на пользу, абсолютно. И в этом было особенное избранничество.

— Жизнь разводит людей, особенно — людей литературы. Это не так часто случается: сохранить дружбу сквозь жизнь.

— Мы сохранили до самого конца. Я и ездил к нему много потом.

— А у вас никогда не было соперничества с ним? Или даже чувства ревности?

— Трудно сказать… Надо приглядеться к судьбе.

— Вы говорите: Бродский гораздо больше ученик Цветаевой, чем Ахматовой. И с обеими его познакомили вы.

— Да, это я его познакомил с Ахматовой, которую я знал с едва ли не детского возраста.

— С одиннадцати лет?

— Да, вы замечательно подготовлены. Первый раз мать захватила меня к ней, в «Асторию», потому что двоюродная сестра моего отца, Валерия Яковлевна Познанская, крупный химик, дважды лауреат Сталинской премии, была подругой Ахматовой по эвакуации. А когда мне был двадцать один год, я взял адрес Ахматовой в Ленгорсправке и прямиком отправился к ней, и началось мое ежедневное знакомство с Ахматовой.

Когда мы шли с Бродским к Ахматовой, он был очень удивлен. Он думал, что она умерла еще до революции. Он поселился рядом, в Комарово, и одну зиму просто помогал Ахматовой по всяким домашним хозяйственным делам. Я тоже в те времена довольно часто видел Анну Андреевну,

В Комарово Бродский, Бобышев, я, другие люди обедали, пили водку, собирали грибы… Мы обычно водку закусывали жареными грибами.

Ахматова, действительно, очень большое участие приняла в защите Иосифа, его ссылке, ввела в это дело и Шостаковича, и Чуковского, и Маршака…

Повторю: он, безусловно, ученик, более всего, Цветаевой. В ту пору мне казалось, что я в какой-то касательной мере связан с Ахматовой, и она сама это находила.

Она, как я сейчас это понимаю, не выдавала никому особенно больших дипломов. Она любила Пастернака, считала гением Мандельштама, и, пожалуй, она больше всех обратила внимание на Иосифа. К остальным она относилась с очень хорошо сдержанной и, как мне казалось, равновеликой приязнью — к Самойлову, Корнилову… Она говорила вещи чрезвычайно замечательно толковые, и трудно было понять, насколько ее затронули твои стихи.

Она и читала нам стихи часто, и просила иногда заменить какие-то строчки…

— Заменить у нее?

— Да, в «Царскосельской оде» и других вещах…

Когда я стал одним из первых слушателей «Царскосельской оды», то, наученный в «Техноложке», заметил: строчка «Пили царскую водку» может вызвать непонимание, что речь не о химической смеси, растворяющей золото. И Анна Андреевна предложила мне придумать замену, и теперь строка звучит так: «Пили допоздна водку». Признаюсь, иногда прежний вариант мне кажется лучше.

— Что ей давало окружение молодыми поэтами?

— Она была гораздо более одинока, чем казалось извне. Мы жили тогда в Ленинграде, она большую часть жизни проводила в Москве. Когда она приезжала на полгода в Ленинград, она жила литературными разговорами, она знала больше нас. У нее была, мне кажется, замечательная внутренняя задача — она хотела передать какие-то исторические обстоятельства литературные, в том числе и свои личные, только в своем истолковании. В этом смысле она была человек как-то даже беспощадный, она сохранила весь накал своей молодой борьбы. Рассказать о каких-то людях в 10–20-е годы, которых она не любила, целиком отрицала… И Брюсова, и Вячеслава Иванова, и Есенина, кого угодно. Она это твердейшим образом отстаивала. К тому времени, к 50–60-м годам, какие-то академические суждения улеглись. Что там вести особенные дискуссии о Брюсове, например? Он занял свое место, не слишком популярное, но она относилась к нему крайне негативно, так же, как к Кузмину, с которым резко разошлась, к Анне Радловой…

Она многое пересказывала, у нее была совершенно исключительная, выдающаяся память. Можно было спросить ее: «На станции Подсолнечная, на железнодорожной платформе встретилась с Блоком, когда это было?» Она точно говорила: «9 июля 1914 года». Я второй раз такой невероятной памяти в своей жизни не встречал.

— И вспоминала Гумилева.

— Что касается Гумилева, она была как бы обижена тем, что в литературной среде его хотя и почитали, но считали далеко уже отступившим поэтом 20-х годов, который повлиял на Тихонова, на Багрицкого. Это его изъятие в связи с его расстрелом… Она утверждала, что он великий непонятый поэт совершенно, не доживший до своего понимания, до своей славы…

— Говорят, он бы пел гимн полярникам, летчикам…

— Возможно… Она подвигла литератора Лукницкого всю жизнь заниматься биографией Гумилева.

— А еще «Ахмедов затянул Зайченко». Так и было сказано?

— Да! В записных книжках Ахматовой эта история записана моей рукой. Ахматовой эта история невероятно нравилась!

Это было на Кавказе. Я путешествовал там со своей студенческой компанией, мы ждали катера из Гагр до Сочи.

Подошел нищий старик и стал объяснять, что он бывший заключенный, который едет домой на север, в Вологду. И попросил денег на билет. А я спрашиваю его: «За что ты сидел?» Он говорит: «А ты сначала угости меня, потом я тебе отвечу». А там на пристани из бочки продавалось сухое вино. Мы ему купили два стакана этого вина, он расчувствовался и сказал: он сидел по делу Ахмедова и Зайченко. А он, видимо, был неглупый человек, он к нам обращался «золотая советская молодежь». Когда я его спросил, что за дело было, он сказал, что не может этого рассказать, потому что давал подписку, и это совершенно секретное дело, таинственное. «Я могу тебе сказать только одно: Зайченко ни в чем не виноват, его затянул Ахмедов».

Анна Андреевна, возможно, считала, что этот курортный бродяга был недалек от истины. Ведь она была уверена, что ждановское постановление 46-го случилось из-за нее, из-за ее встречи с сэром Исайей Берлиным, и получалось, что «Ахмедов» затянул «Зайченко».

— А с Зощенко вы были знакомы?

— Я был у него в гостях.

Тогда в Ленинграде гонорары платили почти все в одном месте — в Доме книги, в кассе советского писателя на втором этаже. Я какие-то детские рассказики опубликовал в «Детгизе» и должен был получить какие-то небольшие деньги. А я дружил с Виктором Голявкиным, который тоже тогда писал короткие рассказы, еще до своих повестей. И мы пошли вместе, и я по фотографии просто узнал Зощенко, который стоял перед нами в очереди. Он переводил тогда, по-моему, Лассилу — финна такого, тогда еще не было возвращения в литературу. И мы подошли, стали о чем-то рассказывать, он был очень как-то смущен… Он сказал, что здесь говорить не может, и не придем ли мы к нему домой. Он жил в писательской надстройке, на канале Грибоедова. Мы пришли, его жена попросила нас не слишком долго его мучить, поскольку он не переносит долгих интервью и, вообще, не слишком склонен к посещениям поклонников. Мы часа полтора с ним говорили, и он все время говорил, что надо иметь профессию, что литература — ненадежное дело. А Голявкин тогда учился в Академии художеств, он же был очень неплохим художником, а я был еще инженером. Я принес ему очень редкую книгу 29-го года «Письма читателей к Михаилу Зощенко» (я увлекался тогда всякой букинистикой). Потом я был на его похоронах.

— Как удивительно, что и Зощенко, и Ахматова, и Пастернак были готовы принимать у себя незнакомых молодых людей, проводить с ними время, разговаривать. К тебе явился незнакомец, и ты ему жаришь яичницу.

— Была другая традиция. Даже такой вельможа и бонза, как поэт Тихонов, который был председателем комитета защиты мира, когда я его со своим приятелем на Каменном мосту случайно встретил, немедля нас повел к себе домой, в Дом правительства, и там долгие времена рассказывал о разном — он путешествовал тогда много, был в Индии, в Индонезии. Так что это была какая-то другая традиция. Потом это все прервалось.

— Вы сказали, что слава Бродского вас до сих пор порой удивляет, хотя и была заслуженна. А слава Довлатова?

— Он, во-первых, замечательно талантливый писатель, во-вторых, тут случилось какое-то уникальное соединение со временем. Его нигилизм, отсутствие какой-то, даже самой малой идеологии, и очень тонкое, высокое юмористическое чутье, и легкая, и вместе с тем непримитивная стилистика… С похмелья можно читать только Довлатова. Он очень пришелся, бывают такие ситуации, в пандан своему времени, при своем большом таланте и при том, что это все совпало с переломом в нашей литературе, с открытием эмигрантской литературы и всего. А сейчас это все уравновесится. Но он, конечно, очень хороший.

Я знал его еще со школьной скамьи, мы жили на одной улице. Он приходил ко мне в комнату, с собакой Глашей под мышкой, в тапочках, и я развлекал его всякими историями, и из многих потом он создал литературу. Я жил у него в Пушкинских горах, где он работал экскурсоводом и чудовищно пил.

— Все очень много пили в то время?

— Да, выпивали, он-то больше всех.

— А Бродский?

— Бродский очень немного пил. Как всякий непьющий человек, он мог выпить бутылку, но это бывало раз в году. Но курил невероятно много.

Мы собирались в Таллине в доме Тамары Зибуновой, где Довлатов жил. Там тоже была литературная компашка. Не то чтобы он выступал чтецом-декламатором, но я помню его читающим замечательный рассказ «Лишний». Мы очень тепло встречались в Америке. Он не купил страховку, ужасная ошибка, и он скончался в машине, когда его везли в больницу для бездомных.

— У вас не было мысли уехать?

— Конечно, была. Я думаю, это связано с каким-то прирожденным геном отъезда и неотъезда. Но потом как-то я почувствовал, что все здесь находится — и моя культура, и язык, оставшиеся друзья мне были ближе. А так я много поездил… Бродский хотел, чтобы я остался в Америке, преподавал. У меня бы это не получилось, хотя из моего круга уехало большинство.

Помню, мы сидим в ресторане, и я указываю на себя:

О, Евгений, бедный Йорик,

Поздно ты попал в Нью-Йорик.

Бродский хохочет и хлопает в ладоши, услышав экспромт.

— У вас есть верлибр «Цветущий май», где фигура защитника ворот переходит в неожиданную метафору горделивого смирения. Защитник зорок и бесстрашен, но и самодостаточен, он не мельтешит по полю. «Я и теперь не делаю ничего такого, — пишете вы, — вечно около своих ворот». А что вы защищали не в футбольном смысле?

— Это началось с того, что я действительно в юношеские годы играл в футбол, очень им увлекался, бывал постоянно на стадионах. Мне трудно истолковывать свои стихи, но это правильный домысел, да, я считал, что прикрытие моих ценностей и того, что я один из первых узнал… сейчас это трудно объяснить, а тогда, в 50–60-е годы, когда еще мало что было известно, я уже практически знал всю русскую поэзию… Мне казалось, что я ее как-то должен защитить и представить, и может быть, от этого образ защитника.

— Спорт и литература — это совсем разные сферы или есть некая таинственная связь?

— Это интересный вопрос. Наверное, в каких-то человеческих качествах — упорство, удача, тренировка. Не обязательно в плане физического усилия, а внутренне, даже в смысле какой-то изгнанности, одиночества… Тут что-то есть. Есть английский рассказ и фильм под названием «Одиночество бегуна на длинные дистанции».

— И ваша, и Бродского жизнь не складывалась, как у филологов. Вы проходили через джеклондоновские испытания, те же геологические экспедиции.

— Я же попал в первые экспедиции студентом, тогда как окружающие меня оставались домашними еще детьми, тем более это был круг интеллигентски-профессорский. Я увидел огромную страну, Дальний Восток, Камчатку, какие-то просторы. Геологический быт довольно суров.

— Вы думаете, ссылка дала Бродскому какое-то особое ощущение жизни?

— Он всегда это утверждал. Он вообще любил сказать против шерсти. Когда его начинали жалеть, как ссыльного, он говорил, что это и было его самое лучшее время.

Когда я у него там бывал, я не видел никакого особенного упадка, к нему очень хорошо относились местные люди, даже с милицией у него были какие-то полутоварищеские отношения. Когда он утром шел на работу, ему казалось, что это превосходно, потому что в это время по Советскому Союзу миллионы людей шли в семь часов утра куда-то…

— «Припадаю к народу, припадаю к великой реке»?

— И мне кажется, что это было главное время в его литературной биографии. Он занимался тогда чтением английской поэзии в основном, написал первые самые в иерархии, едва ли не лучшие свои стихи — например, «Два часа в резервуаре». Конечно, первоначально он впал в какую-то панику, но как раз он был человеком, который умел взять себя за душу и привести в порядок. Вот когда я был у него в последний раз, он уже был практически в полном порядке, дело шло к освобождению.

— Какие отношения у вас были с Евтушенко? Он ведь гремел, когда вас не печатали.

— С Евтушенко я приятельствовал. Я считаю, что он социологически очень обширное и интересное явление. Другое дело, что он относился несколько спустя рукава к своим стихам. Хотя и были хорошие, особенно в раннюю пору. Я помню, как Ахматова утверждала, что Евтушенко замечательный талант. Но мне гораздо ближе были, скажем, Чухонцев, Межиров.

— Правда, что вы выпивали с Ахмадулиной через решетку?

— Дело в том, что ее муж, Борис Мессерер, ушел и ключи забрал с собой. Решетка закрывала лестничную площадку. Но Белла принесла столик, накрыла скатертью, я поставил коньяк — и стали чокаться. Прутья там были с расстоянием примерно 13 см, а может, и больше. Так что протянуть можно было не только сосиску на вилочке.

Ее муж возвращается и говорит: «С какой стороны ни посмотри, а поэты сидят за решеткой».

— Окуджава посветил вам известную песню. «Из окон корочкой несет поджаристой»…

— Да, а предыстория такова. Однажды, когда он жил в Ленинграде в гостинице «Прибалтийская», мы купили водки, вина и пошли к нему в номер. И стали читать стихи, и я ему прочитал про Одессу:



Они с фонтанами, они за листьями,

Такие улицы, такие лиственницы;

Где море гладкое плывет;

Вот там они,

Уже не улицы, а просто лестницы.



Окуджава говорит: «Женя, подари мне этот размер». — «Бери, пожалуйста!»

И он написал песню, где говорится: «Ах, Надя, Наденька». Я тогда был женат на другой женщине, но он предсказал мою женитьбу на Наденьке.

— У Бориса Рыжего, сведшего счеты с жизнью в двадцать шесть, тоже есть стихотворение, вам посвященное.

Рейн Евгений Борисыч уходит в ночь,

в белом плаще английском уходит прочь.

В черную ночь уходит в белом плаще,

вообще одинок, одинок вообще.

— Мы общались. Я много читаю стихов, в Литинституте хожу в библиотеку, перелистываю, и для меня из новых он наиболее примечательная фигура. Именно тем, что он замечательно объединил странную свою этнографию свердловскую с этой маской поэта и бандита, и сказал об этом чрезвычайно резко и просто и вместе с тем оригинально. Подобия этому нету.

После Рыжего просто писать хорошие стихи и гладко что-то выражать, даже если это безошибочно по части ямбов, хореев и рифм, мало. Надо нести какую-то одну долгую мысль, один долгий душевный поступок.

Сейчас, может быть, из поэзии отхлынула кровь, стало все так доступно в интернете, да и издать книжку ничего не стоит. По моим наблюдениям даже за Литинститутом: стихи — это какое-то домашнее для девушек вязание кружев или пасьянс… Но ведь были такие периоды в 80–90-е годы XIX века. А где-то в подполье вызревает что-то. Не может быть, чтобы это все до такой степени обескровилось.

— Вы следите за новостями?

— Новости смотрю постоянно, хотя меня угнетает иногда дикая совершенно журналистская барабанная пропаганда и шумиха. Газеты — да. Я пользуюсь иногда библиотекой Литинститута. Сережа, мне уже много лет. Кто меня пережил в истории русской поэзии? Очень мало кто. Сколько было Анне Андреевне, когда она ушла? Она 89-го года? А умерла в 66-м! Семьдесят шесть ей было. Ахматова говорила, что проблема не в том, что мы стареем, а в том, что мы всегда остаемся молодыми. Внутренне почти никто этого не чувствует. Но когда приходят какие-то новации, я иногда понимаю, что я чего-то не знаю, за чем-то не уследил. Ввиду того, что я живу по большей части последнее время в Переделкине, я и в Москве бываю редко. Теперь встречаешься чаще всего где-то на похоронах.

— Вы вне общественной перепалки. Это сознательный выбор?

— Это, пожалуй, сознательный выбор. Я к этому довольно давно привык. Да это, может быть, и нормальное состояние.

— «Его стихи раздражали литературное начальство тем, что не были ни советскими, ни антисоветскими», — написал о вас Фазиль Искандер в повести «Поэт». Повторение известной довлатовской формулы.

— Ну да, мы думали, что дело совсем не в идеологии, а в поэзии, это справедливо. Да, так оно и было.

В молодости, когда мы представляли — а мы безусловно представляли — собой определенную группу, мы настаивали на каких-то, может быть, не таких уж и оригинальных, но своих собственных идеях. Это было замечательное время, каких-то схваток, дискуссий. Поэзия чувства своей правоты — это было у Языкова, особенно в ранних стихах. Пушкин уверял, что его собрание надо назвать «Хмель».

Когда распадаются группы и каждый идет своим путем, всегда остается какая-то закваска молодости. Она и в Бродском осталась, достаточно почитать его эссе, да я думаю, что и во мне. Правда, я был на пять лет старше, это какое-то роковое обстоятельство, он в чем-то стоял на наших плечах.

Когда-то, в годы юношеских боев, я, наверное, выступал резко. Потом мне стало казаться, что наш авангард, модернизм уж слишком бурно все разрушает, распихивает, не оставляет…

— Но вы всегда, по-моему, тяготели к некоему классицизму.

— Я всегда думал, что должна быть если не объективная внятность, то все-таки логика. Почти все крупные поэты России в эту парадигму вписываются. За экспериментами часто скрывается неумение и какой-то нигилизм ненужный совершенно. Вот такая чистая, ни на что не опирающаяся словесность мне всегда была чужда. Вне времени, вне сформированной временем личности меня мало что интересовало.

— Да, ваши стихи населены живыми людьми с лицами и судьбами.

— Мне казалось, да и теперь кажется, что передвижение поэзии к прозе, к персонажу, к тому, что можно назвать кинематографической реальностью, оно только обогащает, оно полезно. В то время как филологическая условность — это просто не мое, не питательна для меня и не слишком интересна.

Может быть, дело в том, что я поэт какой-то ретроспекции, памяти. Но сформулировать это точно, слово в слово, можно только в стихах.

