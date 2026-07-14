Человек идет по свету

* * *
Может быть, напророчишь беду —
ночью город особенно гулок.
Все равно я тебя уведу
в достоевский один переулок.
Там открою тебе все равно
(эти белые ночи двоятся)
в слуховое безумье окно,
и опять перестанем смеяться.
Но зато ты сумеешь смотреть —
шутников различать и скитальцев,
и, наверно, попробуешь петь,
поднимаясь на кончики пальцев.
А потом до утра, до пяти
наших встреч запоздалых весною
отпущу; что поделать, лети
в сонный дом над оградой земною.
Постепенно алеет восток,
приближаясь пространством согретым.
Бледный автор и бледный листок,
и чернила на нем белым летом.
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