Поэзия
Герман Власов

Человек идет по свету

14 июля 2026, 9:30

* * *

Может быть, напророчишь беду —
ночью город особенно гулок. 
Все равно я тебя уведу
в достоевский один переулок. 

Там открою тебе все равно 
(эти белые ночи двоятся)
в слуховое безумье окно,
и опять перестанем смеяться.

Но зато ты сумеешь смотреть —
шутников различать и скитальцев,
и, наверно, попробуешь петь,
поднимаясь на кончики пальцев.

А потом до утра, до пяти
наших встреч запоздалых весною 
отпущу; что поделать, лети 
в сонный дом над оградой земною.

Постепенно алеет восток,
приближаясь пространством согретым.
Бледный автор и бледный листок,
и чернила на нем белым летом.
Другие стихотворения автора читайте в 7 номере журнала
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