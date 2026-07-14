Человек идет по свету

* * *

Может быть, напророчишь беду —

ночью город особенно гулок.

Все равно я тебя уведу

в достоевский один переулок.



Там открою тебе все равно

(эти белые ночи двоятся)

в слуховое безумье окно,

и опять перестанем смеяться.



Но зато ты сумеешь смотреть —

шутников различать и скитальцев,

и, наверно, попробуешь петь,

поднимаясь на кончики пальцев.



А потом до утра, до пяти

наших встреч запоздалых весною

отпущу; что поделать, лети

в сонный дом над оградой земною.



Постепенно алеет восток,

приближаясь пространством согретым.

Бледный автор и бледный листок,

и чернила на нем белым летом.



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