1.

Дверь распахнулась, и в переговорную ввалились три амбала с пистолетами наготове. Семен Андреевич так и замер с открытым ртом, поперхнувшись словами. Все, что успел заметить Борис, — квадратные морды здоровяков. «Их что, в специальный ящик рожами засовывают перед трудоустройством?» — мелькнула мысль. Удар ноги в грудь, и Борис опрокинулся навзничь.

— Замри! — приказал один из амбалов.

Борис подчинился. Со стволом каждый командир, а ты попробуй без! Хотя, конечно, никаких иллюзий на этот счет он не питал. Просто злился, да грудь после пинка болела.

— Кто вы такие? — Семен Андреевич взял себя в руки. — Какого хре…

— Служба безопасности «ФинТех и партнеры», — оборвал его другой здоровяк. — Руки в гору!

— На каком основании?! Да я…

Спустя мгновение Семен Андреевич лежал, а безопасники паковали его в браслеты.

— Этого тоже берем!

Бориса бесцеремонно перевернули на живот, придавив щекой к прохладному мрамору пола. Невпопад подумалось, что на ковролине было бы помягче. Щелкнули наручники, больно сдавив запястья. Ну все, приехали!

2.

Будильник жестоко ворвался в сон, требуя немедленного пробуждения. Борис разлепил один глаз и попытался дотянуться до смартфона, чтобы придушить гадину, но, разумеется, сделать этого не сумел: гаджет лежал на подоконнике, подальше от хозяина.

Вторя телефону, завибрировали смарт-часы. Борис поморщился, вскочил и сорвал их с руки, отшвырнув на другой конец кровати. Эх, говорил же Аркаше, что пора расходиться! Нет же, «давай еще полчасика». Теперь мучайся с недосыпа!

— Кофе! — крикнул Борис, кое-как запихнув ноги в тапки. — С двойным сахаром.

С кухни донеслось жужжание, за которым последовало привычное бульканье. Теперь надо умыться. Он доплелся до ванной, подставил ковшик из ладоней под кран, дождался, пока хлынет вода.

— Холоднее! — распорядился Борис. — Еще! Да еще же!

Плеская в лицо ледяным и отфыркиваясь, Борис старался не смотреть в зеркало. В книге или фильме оттуда бы на него смотрел симпатичный кареглазый брюнет, в жизни же к нему прилагалась еще и опухшая заспанная физиономия, видеть которую совершенно не хотелось. Зато хотелось кофе.

Закончив умываться, Борис в три глотка опустошил кружку, после чего заказал еще.

— …готовятся к празднованию Дня Победы над коалиционными войсками, — донеслось из аудиосистемы. — Напомним, ровно двадцать лет назад состоялось подписание акта капитуляции…

Пихнув кружку в посудомоечную машину, Борис вышел в коридор и набросил ветровку. Хлопнул по карманам, проверяя, не забыл ли брелок от автомобиля, нащупал что-то твердое, вытащил, удивленно уставившись на странный предмет. И лишь через полминуты понял, что это. Тот самый чекер, который дал Аркаша для проверки его теории. Борис усмехнулся. Все-таки нельзя Аркадию перебарщивать с просмотром всяких конспирологов. Иначе скоро тайное правительство начнет под кроватью искать.

Настроение и самочувствие улучшились. Насвистывая, Борис захлопнул дверь.

3.

Пока машина на автопилоте катилась по выделенной для гибридов трассе, пассажир коротал время за новостями. Нет, сидел-то он на месте водителя, но рулить сам не стал, доверившись бортовому компьютеру. Выделенка пустовала, другие дороги к ней не примыкали. Шанс, что внезапно выскочит какой-нибудь лихач, напрочь отсутствовал.

Новости не баловали разнообразием. «В новообразованных европейских странах прошли первые в их истории демократические выборы, — бубнил нейродиктор. — Обработчики данных от систем машинного зрения научились предугадывать мелкие правонарушения, и теперь гражданам поступает мгновенное уведомление о недопустимости противоправных действий». В общем, ничего из ряда вон выходящего или сенсационного.

Автомобиль выехал на дорогу общего пользования, и Борис переключился на ручное управление. Поступил входящий вызов.

— Я за рулем, — сообщил Борис.

Спроецированный на лобовое стекло Семен Андреевич кивнул, блеснув очками.

— Я быстро, Борь. К нам внезапно делегация из Тульской области приезжает. По поручению губернатора. Проведи презентацию. Люди уважаемые, абы кому не поручишь.

— Когда ждать?

— Через три часа.

— Сделаем, — сказал Борис, и Семен Андреевич отключился.

Вдалеке показалось здание офиса. Четырехэтажное, построенное взамен арендуемых площадей. Сдали его всего пару месяцев назад, поэтому еще не все сотрудники стартапа «ФинТех» успели переехать. Борис остановил машину, включил режим автопаркинга и вылез наружу.

4.

— Добрый день, коллеги! Меня зовут Борис Беликов. Я руковожу отделом коммуникаций нашего стартапа. Рад любым вопросам, прошу задавать их по мере возникновения.

Пока гости рассаживались, Борис изучал каждого из них. Милая девочка-референт в брючном костюме. Большие глаза, круглые очки. Функция референта определялась с ходу: отвлекать на себя внимание, задавать наивные вопросы, попытаться сбить и запутать. Скорее всего, у нее за плечами психфак и курсы по НЛП. Ее компаньон, молодой уверенный в себе чиновник, пытался всем видом показать, что главный тут — именно он. Да-да, конечно! Подсадная утка, не более. А вот скучающий мужичок невзрачного вида сразу заинтересовал Бориса. Если уж кому губернатор делегировал говорить от его лица, то это ему. Оставалось проверить догадку.

— Приступим! — Борис запустил показ слайдов. — Ни для кого не секрет, что в основе концепции безопасных городов лежит несколько краеугольных камней. Система обнаружения и незамедлительного реагирования на преступления — одна из них, но она бы вряд ли принесла плоды при отсутствии другой важной составляющей — защищенного цифрового рубля, который невозможно ни украсть, ни забрать силой. Все трансакции пишутся в блокчейн, отслеживаются и подлежат отмене при наличии подозрений о криминальной составляющей. Кстати, чай, кофе?

Референт и «подсадная утка» попросили воды, их коллега заказал двойной эспрессо.

— Продолжим, — сказал Борис, когда все получили напитки. — Отказ от наличных денег, запрет криптовалют, фильтрация интернета и миграция безналичных операций в цифровой рубль выбили из-под ног криминалитета почву, превратив в изгоев, вынужденных скрываться от правосудия по лесам. Преступность, если она не бытовая, — это строго про деньги. Когда их не просто нет, а неоткуда взять, у злоумышленников возникает дефицит ресурсов, что ведет сначала к междоусобицам, затем — к деградации и ослаблению.

Борис переключил слайд.

— Вот статистика МВД, если интересно. Нет? Тогда двигаемся дальше. Получается, что наши граждане живут, не подвергаясь опасности. Казалось бы, идеальный мир наступил. Отнюдь. Наша компания провела всеобъемлющие исследования в различных областях, выявив ряд зон для роста. На одной из них мы и решили сосредоточиться, посчитав наиболее важной. Креативный отдел предложил слоган: «Доверяй и покупай!», но мне больше нравится другой: «Доверие по умолчанию».

— Простите, — подала голос референт, изучая записи в планшете, — у меня отмечено, что в вашей модели при тестировании не использовались настоящие цифровые рубли, потому что эмитировать их может только Центробанк. Получается, вы не знаете, будет ли это работать в реальных условиях с настоящими деньгами?

— Почему же, знаем. Я попозже расскажу. Итак… Что жизненно необходимо каждому человеку? Правильно, продукты питания. От их качества зависит в том числе и здоровье наших граждан. Больные люди — это проблема для страны и нагрузка на систему здравоохранения. А если брать еще глобальнее, то это потеря важнейшего ресурса, временная или постоянная.

— Знаем, знаем… «Люди — новое золото», — перебил «подсадная утка». — Все в школе учились!

— Совершенно верно. — Борис и бровью не повел. — Специалисты «ФинТеха» проанализировали рынок продовольственных товаров, обнаружив там одну недоработку: у потребителей нет стопроцентной гарантии качества приобретаемых продуктов. Да, существует система обязательной маркировки, только не на все, что дает недобросовестным поставщикам поле для маневра. Мы создали систему, позволяющую усовершенствовать нашу национальную валюту. Она называется «Цифровой рубль плюс». Теперь сами деньги станут гарантом качества пищи, а в дальнейшем — и других категорий товаров. Новый рубль просто не оплатит покупку, если качество не соответствует стандартам, а в информационной системе мгновенно будет создан инцидент, после которого всю партию заблокируют и снимут с продажи.

Дальше началось то, что Борис больше всего любил: нудное объяснение технологии со всеми сложными и непонятными выкладками, от которых у потенциального инвестора вскипал мозг и он начинал умолять о переходе к финансовой модели, срокам окупаемости и прогнозируемой прибыли.

По мере углубления в технические дебри лица референта и «подсадной утки» становились все растеряннее, зато в глазах невзрачного мужичка интерес разгорался сильнее.

— …Следовательно, никаких проблем с интеграцией не возникнет. Я ответил на ваш вопрос? — Борис посмотрел на референта.

Та неуверенно кивнула.

— Тогда поступим так: вместо лишних разговоров мы пойдем и протестируем все в полевых условиях. Как вы знаете, правительство Рязанской области одобрило проведение эксперимента на территории региона. Многие торговые сети уже сотрудничают с нами. Если вы увидите на двери наклейку с надписью «ФТПэй», то можете смело туда заходить. Вот ссылка на наше внутреннее приложение. На счету денег немного, чтобы, не дай бог, нас во взятке не обвинили, но для демонстрации работы хватит. Магазины выбирайте сами, убедитесь, что мы не потемкинские деревни показываем. Ну что, поехали?

5.

Делегация осталась довольна. Тот, в ком Борис заподозрил уполномоченного губернатора, оказался начальником департамента информационных технологий Тульской области. Он намекнул, что за экспериментом с интересом следят и в других регионах, и, если он пройдет успешно, многие готовы оказать поддержку в Думе и Совете Федерации. Все понимали: рано или поздно стартапом заинтересуется государство, которое выкупит его и встроит в свои структуры.

Борис обнаружил, что задумчиво стоит на кассе, вертя в руках банку горошка. Рабочий день уже закончился, как и некоторые продукты в холодильнике. Борис поднес банку к сканеру штрих-кода. Датчик пикнул, затем раздался пронзительный сигнал, и дисплей кассы отобразил сообщение: «Внимание! Ненадлежащее качество товара! Создана запись об инциденте № 000-002-121». Черт! Теперь и горошек! Только сегодня у референта не прошла кукуруза от того же производителя. Похоже, кто-то скоро вылетит с рынка… Туда ему и дорога!

Внезапно вспомнился вчерашний разговор с Аркашей. Не понимая, зачем он это делает, Борис вытащил чекер. Прибор был размером с половину ладони. На лицевой части располагался простенький дисплей, чем-то напоминавший те, что встраивают в пульты для кондиционеров — такой же черно-белый и с низким разрешением. Кнопки включения и сканирования находились справа и слева по бокам, считыватель данных — сверху. Проще не придумаешь.

Отыскав на этикетке маленький ромбовидный значок, Борис направил на него чекер, включил прибор, просканировал. По дисплею наперегонки побежали змейки букв и цифр. Когда они остановились, Борис активировал камеру на смартфоне и сделал снимок. В сам текст он вникать не пытался, поскольку тот представлял собой набор символов с номерами. Нужно не их понимание, а совпадение данных. Тогда появится возможность проверить гипотезу Аркадия.

Телефон завибрировал.

— Беле-о-ок! Это Каша! — радостно заорала трубка.

Легок на помине!

— Будто я не догадался, — отозвался Борис. — Соскучиться успел? Вчера же виделись.

— Давай по стейку?

— У меня уже живот через ремень переваливается! Спортзал не помогает. Не так часто, Аркаш! Это на тебе не откладывается, а у меня уже шесть лишних кило набежало!

— Слабак! Живот, он не от мяса, а для мяса! Ладно, бывай!

Борис вздохнул. Нет, не поддастся! Лучше проверит «гороховый заговор», просканировав этикетку в другом магазине.

6.

Они познакомились два месяца назад в тренажерном зале, куда Борис старался ходить три раза в неделю. Именно старался, потому что получалось очень редко. Вечно находились «важные» дела, «срочные» вопросы, требующие незамедлительного решения, прочие поводы прогулять. Аркадий не выглядел на сорок пять лет, хотя именно столько ему по зиме и стукнуло, вечно молодился, использовал подростковые словечки, в общем, всячески отторгал свой биологический возраст. По поведению Аркаши нельзя было догадаться, что он всю жизнь прослужил в полиции, откуда «ушел на заслуженную пенсию, чтобы наслаждаться жизнью и наверстывать упущенное». Это не мешало ему подрабатывать инспектором в отделе рекламаций известной сети магазинов.

Пожалуй, они приятельствовали. Сошлись быстро. Аркадий любил те же книги, смотрел похожие фильмы, отдыхал в Крыму, катался на сапе. У Бориса возникало ощущение, будто он встретил потерянного в детстве ментального близнеца, правда, на пятнадцать лет постарше.

Разумеется, любые приятельские отношения рано или поздно приводят в бар. Вчера они оказались там в очередной раз.

— А ты не задумывался, — поинтересовался Аркаша, — чем на самом деле занимается твоя контора?

— О чем ты? — не понял Борис.

— Ну, глянь глазами, а не задом: за каким таким лысым бесом они во весь этот блудняк вписались? Мутят что-то, не будь я Каша!

— Например?

— Следи за руками! Есть, допустим, компания «Огурцов и сыновья». Овощи выращивают, закрутки делают, пюре там всякие. А есть конкуренты — «Помидоров и дочери». Делают то же самое под другой вывеской…

— И?

— Соловьи! Услышит кто-то один, что ваша контора выбраковкой занимается. Какое опасение у него возникнет? Правильно. Не захочет под раздачу попасть. А какое желание у него возникнет? Само собой, чтобы конкурентов хлопнули. Придет он к вашему директору или вообще к владельцам, предложит поделиться, и у «Помидорова», например, проблемы начнутся. Его из всех супермаркетов попрут, фирма обанкротится. А «Огурцов» себе освободившуюся нишу заграбастает. Врубаешься?

— Да брось! — отмахнулся Борис. — Все же проверяется мгновенно! Кто, кому, куда, сколько…

— Ой, не смеши мои подковы! Тридцати три «прокладки», купля-продажа доли компании, частные пожертвования, выигрыш в лотерею… Тьма вариантов! Столько всякого в бытность следаком видел, тебе и не снилось!

— Думай как хочешь. Не убедил.

— Давай так, — предложил Аркаша, — я тебе один девайс вручу, научу им пользоваться, а ты мою догадку проверишь. Подтвердится — с тебя поляна! Если нет, тогда с меня.

Он покопался в рюкзаке, достал оттуда какое-то устройство и положил на стол.

— Это чекер, с работы подрезал. Он считывает с упаковок специальные метки, куда зашиты данные обо всех этапах производственного процесса. Грубо говоря, на какой фабрике произвели, каким станком крышку прицепили, по какому конвейеру банка ехала. Эта инфа падает в спецреестр, где любой может ее проверить, если знает, что смотреть.

— Серьезно? — удивился Борис. — Никогда о таком не слышал! А зачем?

— Упрощает отработку рекламаций. Чтобы не всю партию в продаже тормозить, а конкретную поставку. Потом садятся и разбираются, где именно засбоило. Сырье некачественное, мышь в мясорубку попала, правила хранения нарушили. Ты, главное, проверь. Если при тебе товар не пройдет, отсканируй его чекером, потом — в другом магазине. Сейчас объясню, как пользоваться. Все просто, даже ты с первого раза разберешься!

Борис обреченно кивнул. Делать он ничего не собирался, но Аркадий от него не отстанет, значит, придется смириться.

7.

Лишь в четвертом по счету супермаркете той же сети Борис обнаружил нужную ему партию горошка. Магазин еще не успели подключить к системе «ФинТеха», потому банки спокойно стояли на витрине. Оставалось проверить их по реестру. Аркаша пояснил, что необходимо поставить фильтры по дате отгрузки и наличию рекламаций на партию. «На ходовой товар, когда с ним косяк, — сообщил Аркадий, — жалобы обычно поступают не позднее чем через неделю с момента поставки в магазин».

Продолжая корить себя за неуместную активность там, где она совсем не требовалась, Борис открыл сайт, вбил данные, поставил фильтры. Если верить глазам, то рекламаций на партию не было в помине. Возникло неприятное ощущение, словно он влез в телефон к девушке, обнаружив ее откровенную переписку с другим. Ведь окажись Аркадий прав, на что прозрачно намекали полученные результаты, ситуация вставала с ног на голову.

Чтобы развеяться и отвлечься, Борис решил поискать связь «ФинТеха» с конкурентами горошка, чья продукция во время эксперимента ни разу не блокировалась. Где-то что-то обязательно вылезет. Соучредители, акционеры, инвесторы, тендеры… Маленькая зацепка, небольшой хвостик, незаметная со стороны деталька…

Он погрузился в процесс, и только когда зевота одолела так сильно, что бороться с ней стало почти невозможно, посмотрел на часы. Стояла поздняя ночь. Борис еще раз зевнул, потер глаза. Пора спать. Было немного обидно из-за потраченного времени: никаких связей с его компанией у производителей консервов не обнаружилось. Похоже, случился досадный сбой, о котором утром следует сообщить технарям. Иначе весь эксперимент улетит коту под хвост.

С осознанием этого пришло облегчение. Борис, пытаясь сфокусироваться, прицелился курсором в кнопку выключения на панели «Пуск», чтобы отправить компьютер в гибернацию, когда взгляд зацепился за знакомое имя в списке учредителей одной из «дочек» конкурентов многострадального горошка. Хрусталев Александр Григорьевич. Кто, откуда, почему… Неожиданно Борис понял, откуда его знает, схватил телефон…

— Каша, — сказал он, когда наконец Аркадий ответил, — прости, что среди ночи, но не мог бы ты ко мне приехать?

8.

— Хорошо, — задумчиво проговорил Аркаша, — допустим… Одевайся, прокатимся!

— Куда?

— Там и узнаешь! — отрезал Аркадий.

Вскоре машина неслась по ночному городу, равномерно покачиваясь, отчего накатывала дикая сонливость. Через полчаса пейзаж сменился. Здания уступили место полям и деревьям, небо усыпали звезды, которые больше не засвечивало, да и луна уже не напоминала блеклое пятно.

Автомобиль свернул, и минут двадцать они ехали в полной темноте, не встречая на пути ни одного осветительного столба. Вскоре из тьмы выступили очертания двухэтажного особняка за высоким забором.

Ворота открылись, впуская машину внутрь. На первом этаже зажегся свет. Борис зажмурился, затем медленно открыл глаза.

— Погнали! — бросил Аркадий и хлопнул дверью.

Внутри особняк выглядел достаточно скромно: небольшая прихожая, тертый коврик на полу, простенькая обувная полка, дешевая вешалка на стене, но как только Борис шагнул в гостиную, он понял, что хозяин не бедствует. Из современного здесь присутствовал разве что стол, за которым сидел худощавый мужчина с проседью, кутаясь в халат с абстрактным рисунком. Прочая мебель явно застала царские времена.

— Николай Петрович, — представился владелец особняка. — Рассказывайте, не будем тянуть.

Собравшись духом, Борис пересказал все, что до этого поведал Аркаше. Когда слова закончились, он достал телефон и запустил ролик, где Хрусталев тезисно рассказывал свою концепцию.

— Авторитарное цифровое регулирование, — вещал он, — является закономерным следствием развития общества и государства. Вызовы нашей цивилизации неоднократно описывались в различных форсайтах, и одной из проблем названо сокращение трудовых ресурсов. Причины разные: естественная убыль населения, миграция и прочие негативные компоненты. Если наша страна хочет сохранить себя и на географической, и на политической картах, необходимо принимать самые радикальные меры, чтобы не допустить эффекта домино, из-за которого мы перестанем существовать. Я настаиваю, что давным-давно пора жестко привязать работника к работодателю, к его корпорации, а также к месту жительства, чтобы у человека отсутствовала возможность тянуться за длинным рублем, уезжая в более благополучные в финансовом плане регионы. Рабочие руки должны распределяться равномерно и по потребностям субъекта Федерации, без перекосов и перегибов. Далее…

— Достаточно! — Николай Петрович поднял руку. — Вспомнил я его. Нашумел в свое время. Основал общество «Цензор», через которое пытался двигать идеи чиновникам и бизнесу, организовывая круглые столы и публичные дискуссии. Мы его за городского сумасшедшего всегда держали, а оно вон как повернулось… Нашел интересантов… Не всех гнид еще во власти передавили, ох, не всех.

— Кто вы? — спросил Борис.

— Один из инвесторов «ФинТеха». Я много куда деньги вкладываю, но ваш стартап, признаюсь, мне очень глянулся. Прекрасная идея, ценностный подход, забота об обществе… Эх…

— А Аркадий вас откуда знает?

— Каша? Я же его нанял. Давно знакомы, он сопливым летехой был, когда познакомились, а потом в частный сыск ушел, вот тогда-то мне и пригодился…

— Частный сыск?! — воскликнул Борис, гневно посмотрев на Аркадия.

Тот сделал виноватое лицо.

— Ты на него не злись. — Николай Петрович улыбнулся. — Работа у него такая. Когда у меня подозрения возникли, почуял, что где-то подвох… Раньше до вложения денег всегда ощущал, а тут промахнулся. В общем, принялись мы решать, кого в разработку возьмем, внезапно ты на глаза попался. Сработало же, ну!

— Сработало у них! — буркнул Борис. — Дальше-то что?

— На чистую воду выведем. Не без твоей помощи. Я подсуечусь, чтобы тебе допуск повысили, но на земле придется самому партию разыгрывать… Сделаем так…

9.

Через неделю шеф вызвал Бориса к себе.

— Не знаю, везунчик ты или чей-то протеже. — Семен Андреевич пожал ему руку. — Только тебя повысили. Директивно, через владельцев и инвесторов. Добро пожаловать в младшие партнеры. Пока ищем замену, ты уж попроводи презентации, хорошо?

Борис кивнул.

— Теперь формальности. Подпиши новое NDA. Читать необязательно. Там за каждый чих десять лет расстрела и финансовая каторга. Вот, молодец! Присаживайся, инструктировать буду.

Холодок страха пробежал между лопатками. Борис понимал: микрофон прослушки такого размера, что человек его заметить не в состоянии, и все же руки слегка подрагивали.

— Волнуешься? — Семен Андреевич подмигнул. — Немудрено! Я бы вообще онемел на сутки, упади на меня с неба такой подарок! Почитай документик, в нем дорожная карта с пояснениями. Реальная дорожная карта, а не, извини за мой французский, фуфло, которое ты будущим инвесторам гнал.

На ознакомление ушло минут пять.

— Итак, обобщим. — Шеф встал из-за стола. — После удачного тестирования заинтересованные люди обеспечат лоббирование внесения изменений в финансовую систему страны, и «Цифровой рубль плюс» заменит предыдущее поколение. Понятно, что сразу с места в карьер рвать нельзя, поэтому до 56-го года идет этап привыкания. Население вскоре и не вспомнит, что когда-то было иначе. На втором этапе протолкнут закон о привязке кадров, сначала — квалифицированных, и введут институт цифровой прописки, без которой нахождение за пределами своего субъекта ограничат пятью днями. В 58-м привяжут вообще всех, а Центробанк перейдет к новому виду эмиссии — под запросы корпораций, «гражданские» деньги уберут в начале 60-х под соусом ограниченного срока оборота. Население в любые сказки поверит, тут не беспокойся. Третий этап стартует ориентировочно в 65-м. Вот тогда-то ты и порадуешься, что оказался на правильной стороне. Корпоративные рубли наделят сроком действия в один месяц, чтобы никто не смог сбежать, имея на руках хоть какие-то средства к существованию. Особо недовольных начнут обнулять, выгоняя из городов с голым задом. Тех, кто одумается и начнет проситься обратно, ждет сложная система реинтеграции в общество — посещение курсов лояльности, промежуточные тесты и итоговый экзамен. Всех раскаявшихся обеспечат небольшим безусловным базовым доходом, но и спрос с них будет… Вопро…

Дверь распахнулась, и в переговорную ввалились три амбала с пистолетами наготове. Семен Андреевич так и замер с открытым ртом, поперхнувшись словами. Все, что успел заметить Борис, — квадратные морды здоровяков. «Их что, в специальный ящик рожами засовывают перед трудоустройством?» — мелькнула мысль. Удар ногой в грудь, и Борис опрокинулся навзничь.

— Замри! — приказал один из амбалов.

Борис подчинился. Грудь после пинка болела, отчего накатывали приступы злобы: слишком натурально работают, не жалеют, хорошо хоть дальше бить не продолжили.

— Кто вы такие? — Семен Андреевич взял себя в руки. — Какого хре…

— Служба безопасности «ФинТех и партнеры», — оборвал его другой здоровяк. — Руки в гору!

— На каком основании?! Да я…

Спустя мгновение Семен Андреевич лежал, а безопасники паковали его в браслеты.

— Этого тоже берем!

Бориса бесцеремонно перевернули на живот, придавив щекой к прохладному мрамору пола. Щелкнули наручники, больно сдавив запястья. Одновременно со щелчком реальность задрожала, плывя и тая.

«Симуляция завершена!» — прозвучало у него в ушах.

10.

Борис снял шлем, повел затекшими плечами, покрутил корпусом. Работа интересная, но сидячая. В оперативники, что ли, попроситься? Там точно спина ныть не будет. Ладно, отчет сам себя не сделает!

— Форма 23/6-М! — скомандовал он.

На планшете открылся типовой документ с гербом. Борис забарабанил по экранной клавиатуре, внося данные, потом выбрал из выпадающего меню пункт «Отклонить» и приложил большой палец к месту подписи. Отпечаток прошел проверку, после чего под ним появилась надпись: «Беликов Б. В. Отдел проверки форсайтов Федеральной службы безопасности Российской Федерации».

Борис встал и пошел в столовую. Война — войной, а обед по расписанию!