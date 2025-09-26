DEAD SOULS

1979 год, Joy Division только что отыграли один из своих пронизывающе-тревожных концертов. Бас, сотрясавший Манчестерский клуб, до сих пор звенел в ушах. Туманная дымка табака и перегара таяла в ночном воздухе. Толпа рассеивалась, но трое молодых людей не спешили расходиться. Они стояли, пили пиво, кривлялись, изображая эпилептические припадки. В компании была худощавая ярко-рыжая девушка, носившая косуху на два размера больше. Звали ее Кристи.

— Обратили внимание, как Кертис орал сегодня, будто бы в него вселился демон? — возбужденно спросил Грег, высокий парень с сальным ирокезом на голове и рваными порезами на футболке.

— Это все из-за болезни, он будто выплевывал внутренности на нас, — ответила Кристи, нервно постукивая разноцветными ногтями по массивной железной пряжке ремня. — Никогда такого не слышала.

— Да, такие концерты меняют, — подхватил Скотт, еще один их приятель, любивший вшивать цепи в свою одежду.

Они громко разговаривали, жестикулируя, разбрасывая бутылки и сигареты. Кристи, хохоча, пересказывала друзьям свои впечатления: как врезалась в усилитель у сцены, как шутила над крепко поддавшим типом, который ухитрился задремать прямо на барной стойке. Она отпустила по его адресу целую серию едких реплик, и друзья заходились смехом каждый раз, когда она добавляла очередную деталь.

В тот самый момент, когда смех достиг истерической кульминации, возле компании появился странного вида мужчина. Лысеющая макушка, замаскированная под аккуратную короткую стрижку, уставший взгляд, белесая щетина — не то чтобы старый, просто явно потрепанный жизнью человек. Он заметно пошатывался, и пахло от него весьма грубо: смесь пота, дешевого табака, виски и гнилых зубов.

— Эй, рыжуха, — пробормотал он, уставившись на Кристи. — Я тебя искал. Надо поговорить.

Грег, с которым Кристи дружила с детства, насупил переносицу и собирался было оттолкнуть незнакомца, но Кристи остановила его жестом. В ее позе мелькнул вызов. Она сама при желании могла отбрить любого, кто к ней лез. К тому же мужик был явно в том состоянии, когда, казалось, вот-вот — и завалится на тротуар. Оставалось помочь ему: шатающегося подтолкни.

— О чем говорить-то? — произнесла она.

— Не здесь. — Мужчина кивнул куда-то в сторону темной улочки за углом клуба. — Пойдем, наедине.

Она пожала плечами и бросила быстрый взгляд на друзей, мол, «прикройте, если что». Те понимающе кивнули. Кристи не любила оставлять дела недосказанными: если уж человек ищет приключений, то пусть их получает.

Они отошли на несколько шагов. Сначала мужчина что-то невнятно бормотал, ругаясь, припоминая острые насмешки, которыми Кристи колола его адрес у барной стойки. Но Кристи не испытывала ни малейшего раскаяния. Она смотрела на него с прищуром, снисходительно кривила тонкие губы.

— Думаешь, ты лучше меня? — прошипел он, осипшим голосом.

— Да кто знает, — фыркнула она. — Просто твое пьяное рыло требует хлыста сарказма.

Эта острая фраза стала искрой, которая зажгла внутренний фитиль обиды мужчины. Внезапно он схватил Кристи за ворот косухи и рывком прижал к стене.

— Эй, ты что делаешь? — выдохнула она, чувствуя, как что-то сдавливает ей шею.

Резкий толчок — разворот. Мужик подошел со спины, вцепился в горло девушки. Не успела Кристи поднять руки, как удушающая хватка сдавила ей гортань. Сердце тут же бешено забилось, воздух перестал поступать. Захрипев, она попыталась царапать его лицо врага, но ничего не выходило.

Его правая рука соскользнула, и каким-то образом его палец попал в рот Кристи. Она испытала животный страх и злобу одновременно. В отчаянии ее зубы сомкнулись. Режущий ухо вопль пронзил ее, а во рту почувствовался теплый солоноватый привкус. Фаланга, отделившись, осталась у нее на языке.

Кристи подавилась чувством отвращения и выплюнула окровавленный кусок плоти на асфальт. Мужчина завопил повторно, отшатнулся, его глаза были полны ужаса и ненависти. Глухо ругнувшись, он сжал раненую руку. Здоровой рукой он быстро пошарил по карманам своей куртки, достал опасную бритву.

Трясущимися руками он попытался открыть бритву, но к этому моменту подоспели друзья Кристи.

Мужик понял, что с парой парней ему не справиться. Выругавшись, он бросился бежать.

— Черт, Кристи, — пробормотал Грег. — Ты в порядке?

— Да, жива, — задыхаясь, сказала она. — Зато этот урод теперь точно нет.

Шутка прозвучала зловеще, но Кристи была в панике и не знала, как иначе скрыть охватившие ее эмоции. Кровь на ее губах и подбородке выглядела устрашающе. Ветер сдул ее рыжую прядь на нос, и она нервным движением отбросила волосы с лица.

Прошло несколько дней. Тот злополучный вечер друзья вспоминали в смешанных чувствах: страх, возмущение и странная гордость за то, что Кристи смогла спастись. Да и смешно это все. О произошедшем они никому не рассказывали — лишние проблемы с полицией не нужны.

Кристи каждую ночь снился один и тот же непонятный сон.

Йозеф Димсамыч («Какое странное имя», — думала Кристи во сне) очень любил итальянскую кухню. Пришел Димсамыч как-то с работы, бросил в кипящую кастрюлю хинкали («Что это за еда?» — недоумевала Кристи) со вкусом пиццы, и давай размышлять о вечном.

Думая о вечном, Димсамыч по старой привычке растирал ладони и чесал указательный палец. Палец частенько беспокоил Димсамыча. То ошпарится, то простудится, то панариций образуется.

На этот раз случилось нечто странное. Начесывая палец, Димсамыч коснулся какого-то бугорка, большого, плотного, но невидимого. Прощупывался, но физически был незрим.

Димсамыч покрылся потом. Он понял, что это — это что-то неладное. Набрал знакомого хирурга. Схватил полбутылки коньяка. И помчался к доктору.

Замахнув рюмку коньяку, врач стал осматривать руку Димсамыча. Знакомый пришел к неутешительному выводу для Димсамыча: никакой опухоли нет, а то, что он чувствует нечто не понятное в пальце, так это нервическое. Доктор посоветовал расслабиться и еще сгонять за алкоголем, пока есть время и не наступила ночь санитарной трезвости.

В расстроенных чувствах Димсамыч вышел на улицу. В его голове бродила успокаивающая мысль: накачу сейчас, и все пройдет.

Димсамыч коснулся пальца и тут же убрал руку. Ему стало очень и очень страшно. Невидимая опухоль росла. Она была размером с пластиковую пробку для газировки. Опухоль по-прежнему не было видно на коже, она ощущалась только прикосновением.

Он стал остервенело чесать палец, раздирать его. Чесать и раздирать.

Наконец Димсамыч не придумал ничего лучше, чем откусить палец.

Брызнула красно-луковая кровь. Пошел пар. Из огрызка пальца вылезло куриное сердечко Димсамыча.

Труп через полчаса обнаружил хирург, забеспокоившийся о том, что коньяка нет в доме до сих пор.

Кристи не придавала этому сну значения. Она не считала его кошмаром. Напрягало лишь то, что сон повторялся.

Сон перестал сниться Кристи тогда, когда до нее дошел слух: мужчина без фаланги умер.

Они продолжают звать меня.