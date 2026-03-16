Дания Жанси

«DRUZHBA»

(Inspiria)

Действие «DRUZBY» разворачивается одновременно в двух временных пластах. В Казани 1916–1917 годов журналист пишет стихотворения возлюбленной, которая скоро должна покинуть его, а в Москве нулевых молодой юрист, мечтающий о карьере, внезапно оказывается в узбекском городе Муйнаке. Кажется, кошмар, жизнь пошла под откос. Но все намного сложнее. К слову, исторической части в тексте уделено куда больше места. Оно и неудивительно, когда лейтмотив книги — память, время, преемственность поколений и, собственно, история как движение по спирали, где ничто не проходит бесследно и всегда возвращается.

Новый роман Дании Жанси одновременно и напоминает восточную сказку, и развивает стереотип о волшебном Востоке — и эта парадоксальная смесь колониального и антиколониального, достигнутая за счет разной тональности повествования в двух исторических линиях, задает особую атмосферу. Невольно задумываешься, как по-разному мы воспринимали Восток тогда по сравнению с тем, как воспринимаем сейчас, изнутри и снаружи. То он — почти арабская ночь, то — удел неудачника, лузера. Собственно историческая часть романа получается максимально колоритной: пестротой красок и описаний, многослойностью культурных контекстов Казань Дании Жанси напоминает Стамбул Орхана Памука. Город такой же, с одной стороны, меланхоличный, почувствовавший настроения предреволюционного времени, а с другой — живой, наполненный звоном молитв и шумом типографий. Таким его видит и романтичный герой — может, даже придает происходящему излишнюю красочность. Но как иначе, когда пишешь стихи любимой?

Совсем другим Восток кажется молодому персонажу из нулевых. Для него это — холодное и бессмысленное ледяное озеро после падения, «изгнания» из столицы. Тут кончаются все надежды и засыхают мечты. Тут все не так. Все чуждо. Это уже не волшебная сказка, а провинция. Дешевая и наспех сделанная. Очередной уездный город классиков, просто с поправкой на культурные коды. И каждый кусочек прекрасного приходится выгрызать. Впрочем, эта дихотомия постепенно сходит на нет. Преодолеть ее и героям, и читателям помогает любовь. Ведь «DRUZBA», несмотря на название, прежде всего роман именно о любви. Такой, которая живет сперва в одном человеке, а потом — в десятках поколений после и в конце концов сама по себе становится сказкой. Не обязательно восточной, но обязательно — одухотворяющей.

Арина Цимеринг

«Как поймать монстра»

(МИФ)

В нашем мире действует Управление с отделами в разных странах, которое следит за всем паранормальным. Да-да, это не шутки: половицы скрипят не просто так, вампиры настоящие и все такое. В Управлении есть разные типы агентов: аналитики, ликвидаторы, гоэтики (последние работают с бестелесными сущностями, духами и призраками). Но даже они, знакомые с изнанкой мира, не всегда представляют, что можно повстречать завтра. И какой ужас испытать. Команду из четырех специалистов отправляют в долбаную Ирландию — расследовать странную пропажу двух других агентов… Их след приводит в странную деревню посреди леса, где, кажется, перестают работать законы пространства и времени. Так герои оказываются в ловушке Самайна — праздника ли, злого духа ли, бога ли. Сумасшествие, страх, сомнения, призраки прошлого и пророчества о вечной зиме прилагаются.

Вышел финал мистической серии Арины Цимеринг, поэтому самое время рассказать обо всех книгах. Фраза «роман похож на сериал по Netflix» стала весьма расхожей, иногда ею стреляют, как эффектным бесполезным фейерверком, просто красоты ради. Но в случае Цимеринг это действительно так, на техническом уровне — автор работает абсолютно по законам кино и сценаристики. Грамотно разбросанные по всем четырем томам детали, мудро расставленные от главы к главе клиффхэнгеры, динамичный монтаж кадров: от гэгных перепалок героев до по-настоящему жутких видений и ситуаций. Все в серии подбито друг к другу, из-за чего, если читать запоем, возникает ощущение марафона по нескольким сезонам особо впечатлившего сериала. Но сделаем паузу. Мы же в литературе, не в кино, правильно? Правильно. В местах, где надо сгустить саспенс и нагнать потустороннего, автор умело играет с ритмикой. А прошлое персонажей раскрывает очень даже по-книжному: флешбэки не отвлекают внимание, не замедляют повествование; наоборот, дополняют его. Триггерам к их началу становятся важные для сюжета в целом или для героя в частности события.

Итого получается динамичный мистический «боевик + детектив» с элементами хоррора, остановиться читать который, поверьте, невозможно. А еще — книга, до жути (буквально) интересно заигрывающая с ирландским фольклором и Самайном. Первобытно, до холодеющей крови. Хвала всем богам, тут никаких фейри! Только мрак, гаснущие огни и вечная зима, ведь Белтайн, праздник весны, никогда не наступит, а холмы никогда не закроются….

А почему Ирландия долбаная? Прочитайте страниц пятьдесят первой книги — и вопросов не останется.

Дарья Раскина

«Мир и потустороння война»

(Like Books)

Вторая часть «Войны и потустороннего мира» напрашивалась сама собой еще после окончания первой, где читателей нежно и бережно бросили перед небольшим клиффхэнгером, оставили кричать: «А что дальше-то?!» И вот время вернуться в Российскую империю, живущую бок о бок со своей изнанкой, где правят бал мертвецы с некоторым количествам переиначенных сказочных персонажей. Наполеон повержен, в России наступил мир. А в Потусторонней грядет война. Ведомые долгом и чувствами, герои возвращаются на иномирные земли, чтобы помешать очередным козням Кощея. Но вскоре обнаруживают, что пробуждается куда более темная и опасная сила, которая угрожает мироустройству Потусторонней России.

Если первый том достаточно сильно заигрывал с первоисточником, собственно с «Войной и миром», и делал это филигранно, то второй добивается куда большей автономии. И это идет ему на руку. Раскина не просто завершает некоторые сюжетные ветви, начатые в предыдущей части, заодно доводя арки персонажей до жирной точки, но и уделяет еще больше внимания географии и политике Потусторонней России. И теперь читатель, уже не воспринимающий локацию как чуждую, способен глубже погрузиться в детали. Впрочем, роман, как и первый том, цепляет прежде всего эстетикой и атмосферой. Письма в конвертах, мундиры, пушки, сетующие на слуг аристократы (ждете «Захааар?!». Будет!)… Раскина продолжает демонстрировать умение филигранной стилизации, так что книга воспринимается и как привет классике, и как новый сезон «Бриджертонов». География, к слову, расширится аж до Англии, где не так уж часто видят русских гостей. Ну ничего, привыкнут!

Спойлерить не хочется, но финальное зло, ужас которого постепенно начинают осознавать герои, получилось отменным — решение действительно… необычное. Ну а глобально — как иначе в таком сеттинге? — «Мир и потустороння война» — роман о дружбе, любви, взаимопомощи и единении. А еще — о важности порой поступиться своими идеалами, если того требует ситуация. Ведь жизнь — что обычная, что потусторонняя, — не терпит холодного совершенства.