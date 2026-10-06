Евгений Сидоров: «Радость надо искать»

— В России надо жить долго?

— Жизнь — это радость. Вот и все. Каждый человек должен жить долго. А в России эта фраза имеет еще и особый смысл: здесь за одну человеческую жизнь можно увидеть смену эпох, дождаться перемен. Надо верить в судьбу. Если тебе дается время, значит, им нужно пользоваться. Утром просыпаешься и думаешь: «Спасибо, Господи, за еще один день». Когда радость есть — это счастье. А когда ее нет, ее все равно надо искать. Для меня очень важно быть все время чем-то занятым, читать, думать, общаться. Тогда понимаешь, что день прожит не зря.

— Вашей теще 103 года. Она угостила нас отличным свекольником. Бодра, деятельна… Удивительно!

— Я сорок лет живу с тещей под одной крышей! Может быть, в этом секрет нашего долголетия. (Смеется.) Это и правда совершенно удивительный человек. Она ветеран войны, орденоносец. До сих пор внимательно следит за всем, что происходит, читает, разгадывает кроссворды, интересуется новостями и требует, чтобы все было как положено. При этом она никогда не жалуется и ничего не просит. Если у кого-то из нас случается беда, она обычно говорит одну короткую фразу: «Бывает и хуже». И этого почему-то оказывается достаточно, чтобы успокоиться. Мне кажется, многое в ней сформировала война. Она выросла в хорошей московской семье и могла не идти ни на трудовой фронт, ни санитаркой, но все это прошла. Однако вспоминать о войне не любит. Просто несет этот опыт внутри себя. Она потеряла мужа, осталась одна, практически без средств, но и это приняла с тем же спокойствием и достоинством. Она до сих пор остается настоящей хозяйкой дома. Если ей кажется, что суп приготовлен неправильно, приходит на кухню с палкой и варит все сама. Любит простую домашнюю еду, летние постные супы, вот такой, как этот — правда, вкусно? — или болгарский таратор. Это вопрос не столько вкуса, сколько привычного уклада жизни, который она хранит уже больше века. Наверное, секрет ее долголетия не в каких-то особых системах оздоровления. Скорее, в характере: в дисциплине, внутреннем достоинстве, отсутствии жалоб и удивительной способности принимать жизнь такой, какая она есть.

Обуянный почтительной скромностью, я посвятил ей шутливый стишок: «Сто с лишним лет прожить счастливо // Господь не каждому дает. // Но зятя выбрать — вот где диво! // Вот гениальный жизни ход!»

— Евгений Юрьевич, вы всегда подтянутый, энергичный. Правда ли, что в юности серьезно занимались спортом?

— Да! Баскетбол. Я играл в юношеской команде ВВС, был разыгрывающим. В Киеве стал чемпионом среди юношей. Однажды наша команда выиграла у «Строителя» одно очко, и это очко забил я. Вадим Синявский рассказал об этом по Всесоюзному радио. Такой славы у меня потом, пожалуй, уже не было. Спорт помог мне поступить в МГУ. Председатель спортсовета узнал, что я баскетболист, и меня поддержали при поступлении на юридический факультет. Можно сказать, через спорт я в итоге пришел и в литературу. На первом курсе я получил серьезную травму мениска и ушел из баскетбола. Позднее играл в футбол. Сейчас люблю плавать: это единственное, что мне еще можно.

— Вы много лет преподаете в Литературном институте. Молодые люди, ваши студенты, по-прежнему вас вдохновляют?

— Очень. Я люблю своих студентов. Через мой семинар прошло много поколений, и я сам у них учусь. Для меня главное не натаскивать человека, а войти вместе с ним в культуру, буквально за руку. Я много с ними разговариваю, читаю их тексты. Общение с молодыми дает мне силы и не позволяет останавливаться. Всю жизнь учусь. И чем старше я становлюсь, тем больше мне нравится учеба.

Беседовал Даниил Духовской