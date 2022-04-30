Поэзия
Юрий Цветков

Готовиться к трудностям

30 апреля 2022, 13:45

Семейные картинки

 1. 
 Мелькнула стайка балерин.
 И в доме музыка — играем.
 Изобразила Надя ряд картин.
 Кота кормить не забываем.
 А жалко все-таки, что все мы умираем.
 2. 
 не только сладкое
 балетные воруют огурцы
 художники не вымолвят ни слова
 поэты истерят
 все говорят
 и после режут вены
 а пианисты бьют по фортепьяно
 так появляется искусство

* * *

 Вот я смотрю на нашего кота.
 Вроде он как человек — все понимает,
 а выпрыгнуть из себя не может.
 Так и мы — люди.

Желание жить

 Губы шептали одно,
 Годы твердили иное.
 Губы тянули вино,
 Годы тянулись в запое.

* * *

 Страсть к деньгам и женщинам,
 Алкоголь и литература, дети…
 Порядок не обязателен.
 Иногда что-то выходит на первый план,
 Что-то временно отступает.
 Боязнь выбросить любую бумажку, старую тряпку —
 Все это при жизни было моей формой борьбы со смертью.

* * *

 «Колы мы бiднi,
 то мы і маємо буты бідні», —
 говорила прабабушка моей жены Ксения Леонтьевна.
 И была права.
 Но не в смысле духа или денег.
 А в смысле, что все мы смертны.

* * *

 В детстве.
 В школе, родные, общество…
 Все учили,
 что надо готовиться к трудностям в жизни.
 И я,
 внутренне сцепив зубы,
 готовился к трудностям.
 А они так и не наступили.
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