Семейные картинки
1.
Мелькнула стайка балерин.
И в доме музыка — играем.
Изобразила Надя ряд картин.
Кота кормить не забываем.
А жалко все-таки, что все мы умираем.
2.
не только сладкое
балетные воруют огурцы
художники не вымолвят ни слова
поэты истерят
все говорят
и после режут вены
а пианисты бьют по фортепьяно
так появляется искусство
* * *
Вот я смотрю на нашего кота.
Вроде он как человек — все понимает,
а выпрыгнуть из себя не может.
Так и мы — люди.
Желание жить
Губы шептали одно,
Годы твердили иное.
Губы тянули вино,
Годы тянулись в запое.
* * *
Страсть к деньгам и женщинам,
Алкоголь и литература, дети…
Порядок не обязателен.
Иногда что-то выходит на первый план,
Что-то временно отступает.
Боязнь выбросить любую бумажку, старую тряпку —
Все это при жизни было моей формой борьбы со смертью.
* * *
«Колы мы бiднi,
то мы і маємо буты бідні», —
говорила прабабушка моей жены Ксения Леонтьевна.
И была права.
Но не в смысле духа или денег.
А в смысле, что все мы смертны.
* * *
В детстве.
В школе, родные, общество…
Все учили,
что надо готовиться к трудностям в жизни.
И я,
внутренне сцепив зубы,
готовился к трудностям.
А они так и не наступили.