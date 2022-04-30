Семейные картинки

1. Мелькнула стайка балерин. И в доме музыка — играем. Изобразила Надя ряд картин. Кота кормить не забываем. А жалко все-таки, что все мы умираем. 2. не только сладкое балетные воруют огурцы художники не вымолвят ни слова поэты истерят все говорят и после режут вены а пианисты бьют по фортепьяно так появляется искусство

* * *

Вот я смотрю на нашего кота. Вроде он как человек — все понимает, а выпрыгнуть из себя не может. Так и мы — люди.

Желание жить

Губы шептали одно, Годы твердили иное. Губы тянули вино, Годы тянулись в запое.

* * *

Страсть к деньгам и женщинам, Алкоголь и литература, дети… Порядок не обязателен. Иногда что-то выходит на первый план, Что-то временно отступает. Боязнь выбросить любую бумажку, старую тряпку — Все это при жизни было моей формой борьбы со смертью.

* * *

«Колы мы бiднi, то мы і маємо буты бідні», — говорила прабабушка моей жены Ксения Леонтьевна. И была права. Но не в смысле духа или денег. А в смысле, что все мы смертны.

* * *

В детстве. В школе, родные, общество… Все учили, что надо готовиться к трудностям в жизни. И я, внутренне сцепив зубы, готовился к трудностям. А они так и не наступили.