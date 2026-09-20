Один день в реанимационной палате, или Мужское счастье

1.

Я даже представить себе не мог, что такое возможно. Что такие вещи вообще существуют. Скажи мне об этом раньше, я подумал бы, что все это вымысел. Больная фантазия извращенца. Но она оказалось горькой реальностью, в которую мне пришлось окунуться с ногами, когда меня, потерявшего сознание, почти ногами вперед, привезли в приемное отделение.

В тот миг я очнулся от неприятного запаха хлорки, который пробивался сквозь больничные стены и резко, как тот нашатырь, ударял в нос. В последний момент хрупкая, как Дюймовочка, дежурная медсестра в повязке, закрывающей рот и пол-лица, виднелись только огромные голубые глаза, предложила развернуть каталку перед лифтом и завезти меня в больницу правильно.

— Примета такая! — улыбнулась она мне одними глазами, потому что рот ее был спрятан под медицинской маской.

А мне уже самому было не важно, жив я или мертв, лишь бы это состояние удушья прекратилось.

Но странно, что я запомнил ее слова, потому что все вокруг было словно в тумане, такой липкий густой туман, сквозь который я видел только ее огромные голубые глаза, как огонь маяка над сиреневым, разлившимся, словно вино по столешнице города, морем… такие большие голубые глаза в пол-лица…

Все было как в тумане, и когда мне сделали снимок, который доктор подсунул под нос, и я увидел сквозь нечто серое с разводами, будто земной шар из космоса, будто огромный океан, в котором плавает маленькая такая щепка, в которой я почему-то, вот они, болезненные сбои сознания, я увидел себя сверху.

— Доктор, скажите, я беременен? — Мне почему-то захотелось, чтобы медсестра снова улыбнулась. — Какой срок?

— Если только смертью!

Как объяснил доктор, это была только часть меня на снимке, мои лопнувшие и сдувшиеся легкие, которые давили на сердце.

— Пневмоторакс обоих легких, — прозвучало как древнее проклятие или заклинание. — Одно схлопнулось полностью, второе еле функционирует. А вы везунчик, — тут же добавил он. — Могли бы и не доехать.

А перед глазами все еще стояли эти синие глаза, когда меня на каталке прямо из приемного покоя срочно повезли в хирургическое и врач по пути отдавал своим зычным командным голосом распоряжения срочно готовить операционную, предупреждая, что времени на наркоз нет, потому что мои легкие на последнем издыхании, что они как пробитые на празднике жизни шарики…

Продолжение читайте в 9 номере журнала.