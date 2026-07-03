Илона Броневицкая — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, теле- и радиоведущая. Заслуженная артистка России. Дочь композитора Александра Броневицкого и певицы Эдиты Пьехи. Мать Стаса Пьехи.

Илона — постоянная читательница журнала «Юность». Недавно она побывала у нас в редакции и побеседовала с Яной Блоцкой о делах милосердия, добровольчества, заботы обо всем живом.

Вот уже пятнадцать лет Илона Александровна спасает бездомных собак в Московской области. Наш разговор о том, зачем это ей и при чем здесь русская литература.

— Можно ли сказать, что на ваш выбор повлияло прочитанное?

— Одна из самых сильных книг о животных для меня — это, конечно, «Белый Бим Черное ухо». Помню, когда она только появилась и была опубликована в журнале, мне дали ее почитать. Я читала и буквально рыдала. Это одно из самых сильных впечатлений моего детства. Но больше всего меня поразили даже не известные произведения, а некоторые рассказы, которые встречались мне позже. Например, в школьной программе есть рассказ Дмитрия Мамина-Сибиряка «Постойко». Это история, рассказанная от лица собаки, которая оказывается на живодерне. Там очень точно переданы ее страх, ожидание и отчаяние. Когда мы читали этот рассказ вслух с внучкой, родители в школьном чате писали, что не могут сдержать слез. Дети еще не всегда способны понять весь трагизм истории, а взрослые воспринимают ее очень остро. Настолько остро, что я потом подарила этот рассказ министру сельского хозяйства Московской области и попросила его прочитать самому и прочитать своим детям. Еще в детстве бабушка познакомила меня с произведением латышского автора. Это тоже был рассказ от лица собаки: сначала щенок бегает по лугу, радуется жизни, потом его сажают на цепь, а в конце ведут топить. Помню, какое сильное впечатление он на меня произвел. Такие истории невозможно забыть. Именно поэтому я часто думаю о том, что величайшие писатели — Куприн, Толстой, Чехов, Тургенев, Джек Лондон, Мамин-Сибиряк и многие другие — так много писали о сострадании к животным. Они говорили об этом искренне, болезненно, глубоко. Эти люди формировали нравственные ориентиры общества, напоминая нам о том, что отношение к животным многое говорит о самом человеке.

— Вы спасаете животных уже много лет. Как вы пришли к этому?

— Думаю, все начинается с семьи и воспитания. Есть дети, которые с детства приносят домой котят, щенков, птиц. Если семья не отвергает это, а принимает, пусть даже немного поворчав, то у ребенка формируется сострадание и ответственность. Я выросла именно в такой семье. У нас всегда любили животных. Помню свою бабушку — оперную певицу, удивительного человека. Она могла спокойно подходить к пчелам без защитной сетки. На мой вопрос, как она этого не боится, отвечала: «Я же не собираюсь делать им ничего плохого, они это чувствуют». С такой бабушкой трудно было вырасти равнодушным человеком. С детства мы подбирали животных. Помню, как нашли привязанного пса и спасали его. В нашей семье было совершенно естественно помогать тем, кто оказался в беде. Поэтому сегодня я просто продолжаю то, чему меня научили. Важно не пройти мимо чужой боли — будь то человек или животное.

— Расскажите о вашем приюте. Как он появился?

— Приют был моей мечтой. Я давно думала, что когда-нибудь хотела бы создать место, где можно помогать бездомным животным. Однажды я пришла в сельсовет по совершенно другому вопросу и между делом заговорила о бездомных собаках. Мне ответили: «Не переживайте, мы их отстреливаем». Тогда я сказала, что хотела бы открыть приют. И неожиданно мне рассказали о существующем приюте, который собирались сносить. Я сразу поехала туда. Так получилось, что очень быстро стала им заниматься. Нам удалось спасти его от закрытия, расширить и развить. Тогда там было около 150 собак, сегодня — примерно 1200. Но это не мой личный проект. За всем стоит большая команда замечательных людей. У нас около тридцати сотрудников, множество волонтеров и помощников.

Мы работаем как семья. Благодаря честной работе нам доверяют и помогают. Вместе мы спасаем животных и занимаемся решением проблемы бездомных собак в Московской области.

— Говорят, ваше благородное дело сопровождали, как водится, различные сложности, и пришлось даже защищать приют от закрытия.

— На самом деле сам приют спасти было не так сложно. Он находится в удаленном месте и никому особенно не мешал. Основные трудности были хозяйственными: долги, отсутствие оформленного имущества, необходимость выстраивать всю систему работы практически с нуля. Вообще приют — это огромная ежедневная работа. Нужно строить и ремонтировать помещения, лечить животных, заниматься финансированием, искать поддержку. Это всегда командный труд. Кто-то ведет социальные сети, кто-то работает с собаками, кто-то занимается организационными вопросами. Но именно тогда я столкнулась и с другой стороной проблемы. В те годы еще существовала система отстрела собак. Я своими глазами увидела людей, которые зарабатывали на этом деньги. Это произвело на меня очень сильное впечатление. Тогда и появилась мысль заниматься не только спасением животных, но и системными изменениями. Со временем удалось донести эту проблему до руководства Московской области. Все больше подрядчиков переходят к гуманному отлову без убийства животных. И практика показывает, что такой подход не только милосерден, но и гораздо эффективнее.

— Сегодня тема бездомных животных часто обсуждается на законодательном уровне. Как вы оцениваете ситуацию?

— Федеральный закон не предусматривает массового уничтожения животных. Однако появилась трактовка понятия «экстраординарная ситуация», которой некоторые регионы стали злоупотреблять. По замыслу, речь шла об исключительных случаях — например, вспышке опасного заболевания. Но на практике некоторые регионы объявляют такую ситуацию фактически постоянной и используют это как повод для массового уничтожения животных. На мой взгляд, корень проблемы совсем в другом. Главная причина появления бездомных собак — безответственное отношение владельцев. Поэтому крайне важны регистрация животных, контроль разведения и ответственное содержание домашних питомцев. Если бы система регистрации была внедрена еще несколько лет назад, сегодня мы уже увидели бы серьезные результаты. Но даже сейчас это необходимый шаг, который поможет постепенно изменить ситуацию.

— Что помогает вам не выгореть и не отказаться от вашего пути?

— Чувства бессилия у меня уже давно нет. Конечно, иногда устаешь. Тогда нужно просто дать себе возможность немного отдохнуть и восстановиться. Главное — видеть вокруг огромное количество хороших людей. Через приют проходят волонтеры, семьи, школьники, благотворители. Мы собираем пластик на переработку, проводим встречи, общаемся с людьми. И вокруг образуется настоящее сообщество добра. В какой-то момент начинаешь чувствовать, что живешь среди очень светлых людей. Именно это и дает силы продолжать.

И хочется, чтобы о таких людях появлялись очерки, рассказы, книги. Поверьте, это нужно нам всем.