Как Солнце ходит за Полярным кругом, К тебе приходит первая строка. Так мозг взрезает темень ночи плугом, Чтоб вывела ее на свет рука. Она написана. Теперь плывет в моря, Туда, где Путь пересекая Млечный, Над ней созвездья неизвестные горят, Меняются, выстраивая ряд, И взгляд сквозь Время не становится конечным.

* * *

Жизнь неумело построена И кажется, рухнет вот-вот, Но сердце мужеством воина Удержит ее — и ведет, Преображая ошибки, Духовно мосты возводя, По краю положит скрипки Смертельной игры бытия.

* * *

Там, где оставили мы знаки В нас погребенной тишины, Кровавые на землю пали маки, Подбитые войною сны. Счастливыми казались прежде И шелестели мирно по ночам, И оставляли жизнь надежде — Всемирный кончится Бедлам. Останутся дома живыми И Аист прилетит на крышу, И назовет свое мне имя, И я в слезах его услышу.

Инна Ростовцева — советский и российский литературный критик, автор нескольких книг о поэзии и целого ряда статей и рецензий.