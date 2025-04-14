Поэзия
Инна Ростовцева

* * *

14 апреля 2025, 9:30 
 Как Солнце ходит за Полярным кругом,
 К тебе приходит первая строка.
 Так мозг взрезает темень ночи плугом,
 Чтоб вывела ее на свет рука.
 Она написана. Теперь плывет в моря,
 Туда, где Путь пересекая Млечный,
 Над ней созвездья неизвестные горят,
 Меняются, выстраивая ряд,
 И взгляд сквозь Время не становится конечным.

* * *

 Жизнь неумело построена
 И кажется, рухнет вот-вот,
 Но сердце мужеством воина
 Удержит ее — и ведет,
 Преображая ошибки,
 Духовно мосты возводя,
 По краю положит скрипки
 Смертельной игры бытия.

* * *

 Там, где оставили мы знаки
 В нас погребенной тишины,
 Кровавые на землю пали маки,
 Подбитые войною сны.
  
 Счастливыми казались прежде
 И шелестели мирно по ночам,
 И оставляли жизнь надежде —
 Всемирный кончится Бедлам.
  
 Останутся дома живыми
 И Аист прилетит на крышу,
 И назовет свое мне имя,
 И я в слезах его услышу.

Инна Ростовцева — советский и российский литературный критик, автор нескольких книг о поэзии и целого ряда статей и рецензий.

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