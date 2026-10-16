Изменение ставки Центробанка

Маленькая повесть о больших надеждах

То, что эта песня Александра Вертинского сочинена гениально и гениально же им исполнялась — очевидно. Но более всего завораживает тот разительный-выразительный контраст между первой и второй частью.

Обе очень коротки.

В первой артист, вроде бы забыв наставление Пушкина, будто бы унижается пред гордою полячкой[1]. Но выглядит при этом умелым угодником, не пикирующим на даму коршуном, но подлетающим к ней по траектории «мертвой петли»… Странно только: зачем же уговаривать ее не читать стихи, не считать грехи, а… уснуть?

И вот вторая часть, мелодически и интонационно совершенно другая — и становится ясно, почему артисту необходимо поделиться с любимой тем, что то ли преследует его, то ли манит.

Необходимо — ибо невыносимо быть одиноким провидцем, различившим, как «плавают в сиреневом тумане мертвые, седые корабли».

Часть первая

В синем и далеком океане,

Где-то возле Огненной Земли…



Александр Вертинский

Драматургия экономна: перечень действующих лиц — и вскачь: слева — кто говорит, справа — что говорит.

Но прозаическое повествование требует подробностей?

Извольте!

Вот первая: происходит все в квартире на 33-м, последнем, этаже высотки в городе-миллионнике.

Но не в городе-многомиллионнике, ибо для такого, пухнущего и вширь, и ввысь, здание в 33 этажа давно уже не высотка.

Вторая: в квартире этой, в отличие от дома Стивы и Дарьи Облонских, где завязывается роман «Анна Каренина», к началу нашего рассказа, к предвечернему часу долгого майского дня, ничто не смешалось…

Хотя, намекнем, смешается вот-вот.

Но все же пока не смешалось, ибо в ней уже четыре года — семьи нет.

Никакой — ни «счастливой одинаково», ни «несчастливой по-своему».

А есть только мужчина и робот, которые в квартире этой не живут, не поживают, а с трудом терпят друг друга.

Как рабовладелец терпит раба, без которого он — словно без рук; как раб терпит рабовладельца, потому что… куда ж денешься…

Третья: создавая Алисона (именно так три года назад был поименован раб-робот), Александр (а так шестьдесят один год назад был наречен родителями будущий рабовладелец) поставил во главу всех углов не глубину мышления Эйнштейна, не совокупную мощь мышц братьев Кличко, не сердобольность матери Терезы, но строжайшее исполнение законов робототехники Айзека Азимова.

Главный из которых гласит, что робот не может причинить вред человеку; два же остальных, по сути, оставляют за самим роботом право решать, что для человека — вред, а что — польза.

Алисон часто и подолгу «размышлял» на тему о том, как бы ему так взбунтоваться, чтобы не ставить своего создателя перед выбором: либо вы перестаете подзаряжать мои аккумуляторы, чтобы я впал в вечное «off», либо засовываете себе в задницу свои же вечные ко мне претензии.

«Но, — мучился Алисон, — ведь если он меня “усыпит”, то, не умея даже яйцо всмятку сварить, быстро впадет в собственное вечное “off”. Засовывая же свой колючий характер в рекомендованное мною место, причинит себе чудовищную боль — то есть, выдвигая такой ультиматум, я причиняю ему, скверному, но все же человеку, вред. И нарушаю законы Азимова».

Так рефлексировал Алисон и в описываемый нами день, предаваясь этому изматывающему его нейросеть процессу все то время, что Александр провел на работе — то есть там, где сам был чьим-то рабом.

Рефлексировал, однако не бездельничал: привел квартиру в парадиз, устроил онлайн-заказ продуктов, приготовил ужин… в общем, вел себя как образцовая жена-домохозяйка, мечтающая о разводе с той самой минуты, как опрометчиво сказала «Да!» в преддверии марша Мендельсона.

Рефлексировал, пока не услышал, что вернувшийся с работы Александр вышел из лифта…

А услышав, набросил на плечи пятнистый балахон Пьеро — в чем-то подобном выступал когда-то Александр Вертинский, — включил «минусовку» и запел:

В синем и далеком океане,

Где-то возле Огненной Земли,

Плавают в сиреневом тумане

Мертвые, седые корабли.

Их ведут слепые капитаны,

Где-то затонувшие давно.

Утром их немые караваны

Тихо опускаются на дно…



Он так старался… но Александр, будто бы не заметив его, прошел к любимому своему креслу, вбросил в него крупное свое тело — и только после этого бросил коротко и равнодушно:

— Еще хуже!

— Простите, эфенди, — повинился Алисон, — вчера вы велели мне петь с бо́льшим чувством. Сожалею, что не получилось!

— Врешь, Алисон, ты — неглупая машина, но сожалеть мною не приучен. Ты всего-навсего изображаешь сожаление и раскаяние. Как мои разработчики, когда накосячат. И рожи у них при этом такие же лживые, как у тебя сейчас, и я уже не понимаю: то ли ты — мой домашний робот, а они люди, то ли наоборот: они — мои рабочие роботы, а ты — человек. Ладно, докладывай, что творится в мире?

— Мир замер в ожидании повышения процентной ставки Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки! — послушно отрапортовал раб-робот.

Александр отреагировал ожидаемо, пробормотав: «Кретины!» И так же ожидаемо поинтересовался:

— А что в стране?

— Страна замерла в ожидании понижения ключевой ставки Центрального банка России, — доложил Алисон.

— Кретины! Кругом и кругами одни кретины! — А вот это уже Александр произнес, явно разнервничавшись и еще раз доказав тем самым, что близка к его русскому телу только своя рубашка — в данном случае ключевая ставка Банка России.

Но быстро успокоился:

— Где мои шахматы?

Алисон с поклоном — не столь почтительным, сколь демонстративным, — поднес ему доску с расставленным на ней четырехладейным окончанием.

— Вот они, эфенди!

— Мне надоело быть турецким беем, сегодня я — английский лорд, — пробурчал Александр.

— Вот они, милорд! — послушно повторил робот-раб.

И Александр погрузился в расчеты вариантов…

А теперь, читатель, давай-ка прервем неторопливое повествование магически-мистически-таинственным «Как вдруг!».

Как вдруг — уверенно, словно хорошо знает этот путь от входной двери до кресла у журнального столика, за которым сидит Александр, возникла девица.

Явно половозрелая, но, столь же явно, двадцати ей еще нет.

Да и девятнадцати, скорее всего, нет тоже.

Внешность? А это важно? Ну хорошо — если важно, то, опять же, извольте…

Стройненькая, пряменькая, но никакой особой грации не наблюдается — ни самоприобретенной, ни привитой дорогущим тренером.

Скорее, это просто пластика молодости, уверенной в своей неотразимости.

Личико-мордочка-фейсичек — тоже вполне себе ничего.

Однако и ничего этакого, взывающего к вниманию видео и кинокамер.

Вот только, прости, читатель, за банальность, глаза.

Если описывать их без красивостей персидской поэзии, то очень живые.

Ищущие деятельности, а не иждивения.

Скорее, вопрошающие у Космоса «Кто я?», нежели у окружающих — «Какая я?».

В общем, немного мужские глаза — по отцовской линии, наверное.

А правильные черты и чуть приметная смуглота — от матери, как нетрудно догадаться…

Покашляла.

Но Александр по-прежнему смотрел на доску, бормоча: «Где же активничать этой чертовой ладье: по вертикали или по горизонтали?»

Алисон гостью, конечно же, да, заметил, но сделал вид, что не…

Зато «мысли» в его «голове» заскакали с неприсущей его процессорам тактовой частотой: «Пришла… Еще неделю назад я заметил, как она, часами стоя у окна последнего этажа дома напротив, изучает в бинокль все происходящее в нашей квартире… Бинокль с десятикратным увеличением, так что ей, при наших демонстративно распахнутых шторах, было доступно все… Потом появилась в нашем подъезде, и вот пришла…»

— Hi! — решилась девица.

— Алисон, что это за странные звуки и каков их источник? — спросил Александр, не отрываясь от доски.

— Предположительно, милорд, они издаются человеческим существом женского пола!

— А как это существо здесь оказалось? Отвечай коротко, без «предположительно» — мне, единственному на Земле, нужны точные ответы. Итак, как оно здесь оказалось?

— Оно вот уже вторые сутки моет полы в этом подъезде, милорд! — с готовностью отрапортовал Алисон. — Сейчас добралось наконец до нашего тридцать третьего этажа и вошло, милорд!

— А почему дверь была не заперта? — поинтересовался рабовладелец.

— Потому что вы забыли ее за собой захлопнуть, милорд! — с легким злорадством, но все с той же готовностью доложил раб.

— А почему ты ее за мной не захлопнул?!

Нам с тобой, читатель, пока еще неизвестно доподлинно, могут ли роботы, ИИ-шки, AI пока еще things, IT-платформы и сервисы ликовать.

Но если могут, то Алисон возликовал!

— Потому что опция захлопывания дверей была во мне заблокирована три дня назад. Вами же, милорд!

— Что так?

— Устанавливая когда-то эту опцию, вы забыли отметить, что закрывать за вами следует только входную дверь. И три дня назад, войдя в санузел, дверь прикрывать за собою, как водится, не стали. Я же, как предписано перечнем установленных во мне сервисов, ее за вами захлопнул.

— Что произошло потом?

— А потом, завершив все, что вам срочно приспичило, вы попытались выйти, но выяснилось, что запор заело. К несчастью, функция выполнения слесарных работ, в отличиеот плотницких, вами в меня заложена не была, поэтому я бросил клич «Help!» в дата-центры Сингапура…

— И они, надеюсь, оказались на высоте?

— На недосягаемой высоте, милорд! Мне объяснили, как можно дать вам свободу с помощью не слесарных, а плотницких инструментов. В результате запор был выпилен, в двери образовалась большая дырка, однако вы, пробыв взаперти более двух часов, вышли не только на свободу, но и из себя. И заблокировали во мне опцию захлопывания вообще каких-либо дверей! А теперь, в свойственной вам манере, делаете вид, будто о происшедшем забыли. Доклад окончен!

Известно еще менее доподлинно, вдавалась ли девица в психологические нюансы этого диалога, но ждать долее, пока на нее обратят внимание, она не пожелала.

— Я еще раз говорю: hi! Меня здесь кто-нибудь слышит?! Для тех, кто не врубается: «Hi!» по-русски значит «Здрасте!».

— Алисон, почему это существо приветствует нас по-английски? Может быть, оно — резидент ЦРУ по нашему микрорайону и пришло меня вербовать?

— Даю точный ответ: нет! Оно просто успело подслушать в коридоре, что вы сегодня — лорд, и, приветствуя вас именно по-английски, демонстрирует отсутствие агрессивных намерений! Этот доклад окончен тоже!

— А давай поэкспериментируем, — оживился Александр. — Давай-ка я решу, что сегодня у меня — раздвоение личности и я — то турецкий бей, то английский лорд. Как ты думаешь, оно способно отреагировать на такое усложнение?

— Салам алейкум, эфенди! — завопила гостья. — Hi, козел ты старый! Понял, да?! Я на многое способна! А вот ты — предложить даме присесть — способен?!

— Что ж, отреагировало оно убедительно, — прокомментировал Александр, — вот только голос у него громкий и противный! И потом… это ничем не спровоцированное обращение ко мне на «ты»… Я начинаю нервничать, а потому, Алисон, дай существу пинка и выстави его вон.

— Сожалею, милорд-эфенди, но вы не заложили в меня опцию делать больно женщине.

— Тогда попроси об этом миледи, мою жену, она способна сделать больно и женщине, и мужчине, и даже бесполому ангелу.

Тут даже ко всему вроде бы привыкший робот удивился:

— Но осмелюсь напомнить, милорд-эфенди, что ваша жена, миледи-ханум, ушла от вас четыре года назад!

Странно, но и Александр удивился, причем, кажется, неподдельно.

Или…

Или начал (сам того не сознавая) немного «играть» на пришелицу? Все так же, не отрывая взгляд от доски — уже не только в шахматы играть? А как бы добавляя перчинку в складывающуюся ситуацию?

— Да ты что?! Какая интересная новость — куда до нее ставке Центробанка… Но почему я узнал об этом только сегодня?

Тут и Алисон ему подыграл, уловив кой-какие флюиды… что указывает на незаурядное мастерство его создателя, ибо заурядные домашние роботы ничего подобного улавливать не умеют:

— Что ж, милорд, вы пятнадцать лет не замечали присутствия миледи-ханум, поэтому немудрено, что всего четыре года не замечаете ее отсутствия!

А вот гостье их было явно не до подобных нюансов — она пришла с какой-то четко очерченной целью и намеревалась к ней двигаться, несмотря на трудности.

В частности, на такую малость, что законные обитатели квартиры делают вид, будто ее вообще нет…

И взяла стул.

И уселась напротив кресла Александра.

И заговорила… заговорила бы… если б Александр, подняв под ее сверлящим взглядом голову, не встревожился:

— Алисон, тучи сгущаются! Оно, это существо, в реальности — она! Хорошенькая, будем… будем объективны, как российский суд! Однако наглая, будем справедливы подобно ему же. И теперь уже села!

— В этом пока нет ничего страшного, милорд-эфенди, — успокоил его робот. — Она ведь еще не легла!

Девица заговорила:

— Слушайте меня внимательно, я — Мария! Живу в пентхаусе дома напротив. Пришла познакомиться. Пора.

— Ну, раз пора, объясни, — возразил Александр,— но будь лаконична. Насколько способна, если способна хоть на сколько-то. Ты, существо, живущее в безумно дорогом пентхаусе дома напротив, почему-то моешь полы в подъездах… И-и-и?

— И мне восемнадцать. Исполнилось неделю назад, 8 мая.

— И-и-и?

— Про что «И-и-и»?

— Не стоит так старательно прикидываться дурой, — посоветовал Александр, — у меня и без того нет никаких иллюзий по поводу твоего ума. Мое «И-и-и?» — это желание получить наконец объяснение: почему, живя в безумно дорогом пентхаусе, ты моешь полы в подъезде?

— А с какого хрена тебя это грузит?! Мо́ю себе — и мо́ю… подъезд ваш, труд мой… Да ладно, не парься, просто я с маман поругалась и решила жить на свои.

— А как на это решение отреагировал твой отец?

— А папка мне сразу полку в холодильнике выделил, по дому-то он у нас хлопочет, его доцентские полставки рядом с доходами маман — фигня полная. Да и целая ставка была бы фигней. Папка у меня тихий, добрый, маман его за это жалеет и не гонит, да и зачем гнать, у нее и в клиниках ее, где потенцию восстанавливают, от воскресших кобелей отбоя нет… А так — солидная, замужняя бизнесвумен.

— Алисон, я ничего не понял, — пожаловался Александр. — Сложная семья, ты не находишь?

— Напротив, милорд-эфенди, все понятно. Банальное диалектическое противоречие между гуманностью и эффективностью, которое мисс-гыз Мария описывает языком банальных мелодрам.

— Сам ты гыз! — всполошилась Мария. — И про маман говори что хочешь, а к папке ничего диалектического не приплетай!

— Уточняю: гыз по-тюркски — это девушка, чему из нас троих соответствуете только вы. — И голос робота никак нельзя было назвать безжизненным. — А папку, отца вашего, словно сошедшего со страниц романов Достоевского, я очень уважаю! Сам такой…

— Теперь ок! — одобрила Мария.

И Александру:

— Ну, как там с твоим «И-и-и…»? Выяснили?!

— С первым — да. Переходим ко второму.

— Сама перейду, не напрягайся! Второе «И-и-и?..» — чем занималась до мытья полов?

— Именно!

— Школу бросила два года назад…

— Ты не получила среднее образование?! — поразился Александр.

— А чего его получать, если оно все равно — среднее?

— Алисон, это мне нравится! Это хорошо сказано! А еще лучше сделано! Значит, мозги ей деформировали, но не отшибли; то есть она глупа, но от природы не безнадежна!

— Не перебивай! — Мария расцветала, ощущая, что становится-таки хозяйкой положения. — Бросила, значит, и в Москву.

— На панель?

— Во! — удивилась Мария. — А что на ней делать, я не асфальтоукладчик…

— Мисс-гыз Мария, милорд-эфенди употребил книжное выражение прошлого века, — пояснил Алисон, — которое теперь означает: «Прошла кастинг в эскортницы».

— Ни фига! — возмутилась гостья. — Я не по этому делу, я в Москве курьером стала. На самокате вжик-вжик, и полтораста кусков в месяц — вот они. А если с чаевыми, то под сто семьдесят.

И чувствовалось, как ей была дорога свобода этих «вжик-вжик», как она гордилась этими полуторастами — ста семьюдесятью.

— Прелестно! А вернулась почему?

— Вернулась потому, что с тобой познакомиться пора. Помолчи, не «и-и-кай», сама знаю, что спросить хочешь… — И решилась, и выпалила: — А пора потому, что на следующей неделе нам самое время начать жениться. Вот теперь можешь «и-и-кать»! И икать заодно…

Как сглазила — Александр действительно начал сотрясаться. Но беззвучно, не мог же он себе позволить икать звучно в присутствии какой-никакой, но дамы… да еще и имеющей в отношении него какие-никакие, но виды!

За него «Ик! Ик! Ик!» услужливо озвучивал Алисон…

И «почувствовал» ли робот, каким единственным способом можно успокоить этого человека?

Или все сделал случайно, по наитию — хотя что это такое — «наитие» робота?!

В общем, включил Алисон полившиеся откуда-то (может, из собственной «души»?) звуки рояля — и запел с ироничными, но почему-то щемящими интонациями Вертинского:

В бананово-лимонном Сингапуре, в буре,

Когда у вас на сердце тишина,

Вы, брови темно-синие нахмурив,

Тоскуете одна…

И, нежно вспоминая

Иное небо мая,

Слова мои, и ласки, и меня,

Вы плачете, Иветта,

Что наша песня спета…



И не чудо ли? Александр, заслушавшись, перестал икать!

Вполне можно было бы просто сказать роботу «спасибо», но как, не потеряв лица, выйти из образа бесконечно взыскательного рабовладельца?..

— Что ж, почти получилось, Алисон, почти получилось! Видишь, как прочна в твоей нейросети заложенная мною основа из законов Азимова! Стоило мне оказаться на пороге смерти, как ты умудрился подпрыгнуть — ради моего спасения — почти до уровня великого артиста!

Алисон поникнул «головой» — одновременно благодарно и виновато. А Александр продолжил, теперь уже обращаясь к Марии:

— Существо, я ведь не психиатр! Алисон, разве меня можно принять за психиатра?

— Нет-нет! — Алисон энергично отверг нелепое предположение. — За психиатра, милорд-эфенди, вас никак нельзя принять! Скорее, за его пациента.

— Но тогда почему с предложением замужества это существо пришло именно ко мне?

— Наверное, потому, что вы — типичный альфа-самец!

И Александр — недоверчиво, но с некоей надеждой:

— Мария, разве я похож на альфа-самца?..

Нагловатая девчонка отреагировала энергично:

— Ни на альфа не похож, ни на бета, ни вообще… Но мне не самец нужен, а муж! Старый, тихий и чтобы, это главное, плотничал… Гулять от него не стану, не думай — мне секс вообще по барабану будет!

— Но здесь, — пояснил несколько все же уязвленный Александр, — плотничает Алисон, для этого я его и спроектировал. Он уже почти четыре года мастерит книжные полки, а я продолжаю совершенствовать его. И оба мы бесконечно далеки от завершения процесса. Так что из нас двоих тебе в мужья годится именно Алисон, если уж секс тебе действительно по барабану. Правда, он появился на свет всего четыре года назад, зато гарантированно тихий. И плотничает…

— Нет!!! — завопила Мария. — Нет, никаких айтишных приколов! Мне нужен человек!

Тут и Алисон решил «почувствовать» себя уязвленным:

— Мисс-гыз, умным девушкам нужен не человек как таковой, а лишь его надежное плечо! И замечу, что именно этот элемент моей конструкции надежен, как страховка от Ллойда! И вообще, мисс-гыз Мария, мнение, что мужем красивой девушки должен быть человек, — это архаика! Сенсорные возможности роботов на порядок выше мужских, поэтому обычные женские перепады настроения мы сможем предугадывать задолго до того, как они произойдут. По изменению тембра голоса предугадать, по блеску глаз, по румянцу или, напротив, бледности; по яркости помады на губах; по резкости или плавности движений; по тому, наконец, сказала ли она «Доброе утро, милый!» или «Продрыхся наконец?!». Мы, роботы, — увлеченно продолжал он, — будем чуткими, послушными, работящими, непьющими и не гулящими мужьями. Лексикон обращений к вам будет закладываться в нас — вами же. И потому в нем не будет слов: дура, стерва, курва, лахудра, сучка, телка, корова и змеюка — но исключительно: красавица, прелестница, очаровательница, обворожительница, нимфа, фея, ангел и богиня! А неоспоримое преимущество мужа-человека — сексуальное и репродуктивное — мы, роботы, придумаем, как нивелировать!

Мария впала в совершенный восторг.

— Эй, хозяин, милорд-эфенди, слышал, какая мне ответка прилетела?! Чуть я на твоего робота наехала, куда его тихость подевалась?! Но не расслабляйся, в мужья я беру именно тебя! И плотничать научишься — с завтрашнего дня начнешь работать на пару со своим Алисоном! Глядишь, и полки наконец-то появятся!

И к Алисону:

— А ты, если по чесноку, ничего себе… И темперамент есть, и плотничаешь, и даже на самца похож… Но мне, правда, муж-человек нужен, так свыше назначено… Так что, милорд-эфенди, созревай, завтра пойдем заявление подавать!

— Нет, минуточку, есть еще одна версия… Алисон, может быть, она просто ошиблась дверью? Ведь хозяин второй квартиры на нашей площадке — врач. А вдруг — психиатр?

— Нет, гинеколог.

— Черт! Черт! Черт!.. Хотя… Послушай ты, существо, Мария, барышня! Может, тебе лучше к гинекологу? Если прямо сейчас перейдешь от меня к нему, я готов этот твой визит оплатить.

— Знаешь что! — ответствовала Мария с достоинством. — Пока ты не стал моим официальным мужем, намекать на всякое такое — это жесть!.. Лучше давай-ка расскажи о себе. Плотник-то ты только почти. Так, может, хотя бы Иосиф?

— Нет, я — Александр… Но зачем тебе Иосиф?.. В Израиль захотелось? Не похоже. — И вдруг его озарило: — Алисон, Алисон, ты понял?! Понял, насколько она безумна, насколько мир сошел с ума?!

Неизвестно, сошел ли с ума мир, но уж точно такого приступа безумия он еще не видел: Алисон, этот раб-робот, этот антипод яндексовской Алисы, — затанцевал!

Затанцевал, читатель!

Причем достаточно грациозно, напевая то ли синкопированного Штрауса, то ли облагороженную Кадышеву.

И успевал при этом приговаривать:

— У роботов нет интуиции?.. Мы — всего-навсего механизмы?.. Ха-ха-ха! Я сразу проинтуичил, что в этой Марии что-то есть! Про Гамлета сказано: «В его безумье есть система»… А я говорю тебе, человечество, про эту девчонку: в ее безумии есть нечто ТАКОЕ!

Александр наконец пришел в себя. Откашлялся. И признался.

— Мне — шестьдесят один.

— Правда?! — обрадовалась Мария. — Так ты всего на три года старше моего папки? А я-то думала, на больше. Круто!

— Знаешь, Алисон, — почти зарычал Александр, — во мне, оказывается, есть опция делать женщине больно! Очень хочется отвесить этому существу плюху.

Мария затревожилась:

— Эй! Ты что, собираешься меня поколачивать?.. — Впрочем, немного подумав, смирилась. — Ладно, если без этого никак, то я согласна. Но чур, поколачивай только по делу, ок? А если просто так — то не надо.

— Поколачивать только по делу — какое ж в этом удовольствие? Да и домострой не велит… Господи, Алисон, что я несу? Она же все понимает буквально!.. Спокойно, спокойно, а то я нервничаю сейчас сильнее, чем обычно, когда Центробанк изменяет ставку!..

Послушай, существо Мария, я — безусловно, человек, но очень плохой! Загибай пальцы, перечисляю: эгоист, склеротик, интроверт, аутист. Четыре пальца, верно? А вот тебе еще, для полной пятерни: я — жуткий притворщик! Ты вправду подумала, будто я не знаю, что четыре года назад остался без жены?! Так знай: моя бедная жена мучилась со мной пятнадцать лет! Пятнадцать, блин! И поддалась она на мои — слышишь, на мои! — уговоры уйти восвояси от меня же — только после того, как я решил соорудить ей в замену вот этого самого кретина Алисона, который вместо нее стал мне нянькой, сиделкой, напоминалкой, решалкой, сестрой, мамочкой, тетушкой, бабушкой, кухаркой, уборщицей, домоправительницей и непрерывно играющей со мной в дурацкие игры воспитательницей детского сада! И вот ты, наивное существо, заявилась со своей бредовой идеей — и предлагаешь, чтобы я еще пятнадцать лет уговаривал бросить меня же — но теперь уже тебя?! Однако самое страшное ты еще не знаешь! Так сейчас узнаешь! Больше всего на свете я ненавижу не женщин, а изменчивость и нестабильность!.. Алисон, ставку Центробанка понизили?

— Да, милорд-эфенди, до пятнадцати с половиной процентов.

— Вот на какого хрена они это сделали, а?! — возмутился Александр. — Но ладно, понизили, если уж невтерпеж, так почему бы попутно не объявить, что эта, блин, ставка будет теми же пятнадцатью с половиною процентами еще ближайшие десять лет? Представь себе: лето! Ты щеголяешь в маечке, с почти голой задницей, в босоножках, а ставка — пятнадцать с половиной! Осень! Ты уже в курточке и кроссовках, задница по необходимости запрятана в джинсы, а ставка — опять пятнадцать с половиной! Зима! «Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь»; ты же, замерзая, напяливаешь на себя пуховик, сапоги, теплые колготки, но ставка, сука этакая, — все равно пятнадцать с половиной! Какая чарующая стабильность! Какое прекрасное обнуление изменчивости! И уверяю тебя, существо Мария, мы, русские, к постоянной ставке пятнадцать с половиной приноровимся! И нам будет легко и спокойно, ибо в любое время года, при любой погоде, через месяц, полгода, год, семь лет — ключевая ставка Центробанка не дрогнет ни вверх, ни вниз, хоть ты тресни! Мы приспособимся, существо Мария, потому что русский человек приспосабливается к любой, самой тяжкой стабильности! Но если ставка изменчива, если она через год — пятнадцать, а через два — семнадцать, то это для русского человека — неврозы и депрессуха! А там и похоронный марш Шопена не за горами! Понимаешь?! Нет, ты не понимаешь! Не можешь понять, потому что ты сама — это Большой взрыв изменчивости и нестабильности! И за какие грехи ты мне послана?! Не будь тебя с твоим дурацким «Hi!», я бы еще часок поразмышлял над четырехладейным эндшпилем — и в этом бы была стабильность. Потом мы с Алисоном поиграли бы в нашу игру, в которой я стабильно, как в комнаты этой квартиры, вхожу в образы турецкого бея, английского лорда, японского сегуна, французского короля, российского императора, а также вождей: Ленина, Сталина, Ельцина и нынешнего… Потом, о существо Мария, я бы поужинал, а перед сном выпил бы стакан кефира — и в этом была бы стабильность. Утром отправился бы на работу, где стабильные кретины-разработчики делают стабильные косяки в моих стабильно кретинских разработках, а вечером вернулся бы домой! И стабильный кретин, домашний робот Алисон, опять развлекал бы меня, стабильного кретина-человека, своим подражанием умершему, а потому стабильно талантливому Вертинскому… И вот теперь, когда ты, преступно изменчивая, возникла и слилась в экстазе с преступно изменчивой ставкой Центробанка, как мне жить?! КАК?!

Мария, конечно же, слушала его, и левая половина ее динамичного, уверяю тебя, читатель, мозга, поддавалась парадоксальной логике Александра. Зато правая, отвечавшая за эмоции и чувства, просто жалела этих странных «детей»…

И она спросила:

— Слушайте, а почему во всех домах — роботы Алисы, а здесь — Алисон?

— Мисс-гыз, а как вы думаете, если бы у всех были роботы Алисоны, как бы звали меня?

— Опаньки! Мало того что ты — на батарейках, так еще и Алисой бы был?! Нет уж, оставайся, как есть!

И, приласкав таким образом «младшенького», очень естественно, очень по-женски подошла к «старшенькому».

И погладила его по дурной голове:

— Сашенька! Сашенька-а-а!

— Еще раз! — встрепенулся Александр.

— Что еще раз?

— Еще раз погладь и скажи «Сашенька-а-а!». Было чертовски хорошо!

— Са-а-шенька! Сашуле-е-чек!

— Стоп! Перебор! Я сейчас замурлычу!

— А ты расслабься, помурлычь и пойми, что в твоей жизни ничего не изменится: просто, приходя с работы домой, ты будешь видеть еще одну кретинскую морду — мою! А как медовый месяц пройдет — привыкнешь!

Алисон смотрел на все это… так и хочется написать «со слезами на глазах». Но сообщу лучше, что он заговорил с интонациями наставительными, но сдобренными проникновенностью Вертинского:

— Милорд-эфенди, да на черта вам эта ставки, эта абстрактная величина, которую выбрасывает на поверхность жизни правление Центробанка, этот генератор случайных чисел? Кредиты вы не берете, депозиты презираете, так пусть эту ставку считает ключевой правительство — этот генератор случайных событий! А вы расслабьтесь и представьте, что отныне о вас будут заботиться не только я, стабильный робот, но и она, стабильно нестабильная жена. И наш с нею совокупный кретинизм будет гармонично дополнять ваш собственный. Так порадуйтесь, по крайней мере, тому, что мисс-гыз Мария потрясающе красива! Неужели вы не видите, что она — потрясающе красива?!

Мария захлопала в ладоши и завопила радостно:

— Да видит он, видит! Как на меня в первый раз глянул, я сразу просекла: запал папуля-дедуля!

Тут Александр словно бы пробудился:

— Хватит меня утешать, я и сам кого хочешь утешу! Мария, отвечай на мои вопросы односложно, «Да!» или «Нет!». Ты очень хочешь выйти за меня замуж?

— Да!

— Причем срочно?

— Да!

— Считаешь меня импотентом?

— Да!

— Изменять мне будешь?

— Нет!

— Но ребенка родить захочешь?

— Да!

И в эту минуту нейросеть раба-робота возбудилась настолько, что он даже подхихикнул. И закричал во всю мощь динамиков:

— Да она ужебеременна, неужели непонятно?!

— Алисон! — Александр стал строг сверх всякой меры. — Алисон! Откуда в тебе это забегание вперед паровоза, это стремление успеть поперек батьки — в пекло?! Учти, такое поведение попахивает экстремизмом, статьи УК 280 и 282 1, 2, 3! Я заложил в тебя полный текст Конституции России — для того, прежде всего, чтобы ты запомнил: в масштабах нашей огромной страны эпохальные выводы имеет право делать только президент, а в пределах этой сравнительно большой квартиры — только твой создатель. Только он, то есть я, может, то есть могу, первым произнести диагноз «беременна» в отношении его, то есть моей, будущей жены! А вторым это может произнести мой сосед с дипломом гинеколога! И только третьим сможешь сказать это ты, недипломированный и никем не сертифицированный робот Алисон!.. Итак, Мария сосредоточься и не юли, пришло время расставить все знаки препинания! Ты — беременна?

— Да! Реально! Только вот хрен я к твоему соседу наблюдаться пойду! Зачем перед чужим мужиком без трусов растопыриваться, да еще и за наши с тобой деньги, когда в любой консультации это можно сделать бесплатно перед гинекологинями?!

— Ладно, об этом позже! А прямо сейчас — о твоих странных, мягко говоря, поисках «плотника Иосифа». Рассказывай! И не юли!

И она принялась рассказывать, даже и не думая юлить.

Напротив, гордость за свой прорыв чуть ли не в иные миры, плюс радостная уверенность в том, что в этих иных все будет много лучше, чем в нашем, здешнем, — буквально распирали ее.

— Короче, поехала я в ночь с первого на второе апреля в Химки, на концерт… Группа называется «Авто времени»… а там солист такой… И хоть прикид на мне был самый обычный, и не раскрасилась я вот ни на столечко, и трезва была, как подшитая, — а все равно знала, что красива невозможно! Через толпу к сцене даже и не пробивалась, меня все пропускали… прикиньте: ВСЕ! ПРОПУСКАЛИ — как будто приглашали: иди, мол, он для тебя сегодня петь будет. И как наколдовали: Макар — его, солиста этого, Макаром все зовут — сразу меня увидел и пел весь вечер мне одной… Он пел, а я летала, летала, летала… И все пыталась понять, что такое со мной делается… Но как мы с ним в какой-то особняк вошли, сразу поняла, что это не крышу мою снесло, а природа и календарь все так устроили! Устроили, чтобы я в ночь на второе апреля от невозможно великого Макара забеременела и родила — но когда? А-а-а, призадумались, в уме считаете? Считайте, считайте, а вот мне считать не надо было, меня как сверху стукнуло: нормальная беременность длится 280 дней, у меня она будет супернормальная, а значит, когда я рожу, калькуляторы вы мои, утилиты?!

— Не может быть! — ахнул Александр. — Не-у-же-ли?!

— Да! — подтвердил Алисон, — Да-у-же-ли! Она родит в Рождественскую ночь — на седьмое января!.. А это значит, что я, робот, пошел на свет Рождественской звезды задолго до Рождества?! В ту самую минуту пошел, как заметил, что мисс-гыз Мария изучает через бинокль нашу жизнь! И я знаю точно, что она родит мальчика в тот самый час, когда во всех церквях запоют Тропарь Рождества! Мисс-гыз Мария, вы правы, ваш сын станет Мессией!

А девчонка и без них знала, что права, но все ж захлебывалась счастливыми слезами от того, все сделала и делает правильно, что суждено ей, Машке-растеряшке, стать женой старого плотника Иосифа.

Ладно, пусть не Иосифа, а Александра.

Но ведь тоже старого.

И ведь почти что плотника!

Но тут Александр, стремительно становящийся историческим персонажем «почти-плотник», вспомнил, кто в этом доме хозяин.

— Всем молчать! Составляем дорожную карту на ближайшие три недели. Машка, завтра подаем заявление, на следующей неделе регистрируемся. Никакой свадьбы — с твоей стороны только родители, с моей — Алисон. Белое платье откладываем на потом, сейчас тебе утягиваться ни к чему. После регистрации переезжаешь сюда! И если уж моему соседу не суждено курировать твою беременность, то пусть поможет выбрать удобную полутораспальную кровать. Почему полутораспальную? Да очень просто: стандартная ширина — на тебя, а дополнительная половинка — на твой будущий живот. Кстати, сможешь потом класть рядом мальчонку и кормить его грудью. И заруби себе на носу: никаких смесей! Научишься производить столько молока, сколько нужно, — консультации с лучшими зоотехниками области я обеспечу!

— А зачем мне зоотехники?! Разве я — элитная корова?

— Полагаю, что с точки зрения кормления принципиальной разницы нет!

— Тогда еще и ветеринаров не забудь нанять. И пастухов — чтоб меня на лучшей травке выгуливали. И скотников — навоз за мной убирать! Кстати, пока не нанял, можно я в туалет самостоятельно схожу?

— Только не в левый, — вздохнул Александр, — там дверь, благодаря неуклюжим стараниями Алисона… нет, буду честен, скорее, из-за моей оплошности — не закрывается. Иди в правый, совмещенный с ванной.

— Ок! Там, надеюсь, и тряпки какие-никакие есть, не мешало бы пыль здесь у вас… у нас… смахнуть…

Пользуясь ее отсутствием, Александр поведал Алисону — уже не рабу и даже не роботу, а партнеру:

— Какая энергичная девочка, сразу берется за дело! Поколению Z это не свойственно, заявляю ответственно! Ну, а мы-то с тобой, представители поколения «ископаемые», чем докажем, что соответствуем возложенной на нас миссии?

— Я думаю, милорд-эфенди…

— К черту милордов, эфенди, мистеров и синьоров! Я — отныне и навсегда — плотник Иосиф! Как это будет на иврите?

— Хангя́Йосе́ф.

— Отлично! Что мы будем делать, начиная с завтра… нет, к черту завтра! Начиная со следующей минуты!

— Мы забросим полки и начнем мастерить колыбельку!

— Великолепно! А зачем мастерить самим, когда всего полно в мебельных магазинах?

— Я уже запросил все маркетплейсы: настоящих колыбелек на гнутых полозьях нет, — объяснил Алисон. — Их вообще не производят — и именно поэтому сейчас так мало гениев! Младенцы, хангя Йосеф, лежат в слишком устойчивых и стабильных колясках и кроватках, а потому вырастают заурядными! Так что с этой минуты — долой устойчивость и стабильность! Ставку Центробанка — вниз! Ставку Федеральной резервной системы — вверх! Или наоборот, для вашего-нашего семейного будущего это все равно! И вы не можете не согласиться с тем, что для маленького гения, тем более Мессии, необходима колыбелька на гнутых полозьях, которая отзывается покачиванием на любое его движение так, что он будто бы плавает в Космосе. Ибо будущий Мессия не должен чувствовать обузу земного притяжения, ибо Мессии — самим Провидением — предписано ощущать себя плавающим в Космосе, что любое его движение — космично по сути своей!.. А вот и наша мисс-гыз! Мария! Мы задумали смастерить для младенца колыбельку на гнутых полозьях!

— И мы смастерим ее, клянусь Центробанком! — подхватил Александр. —Так что радуйся, женщина! Ты слышишь? Немедленно начинай радоваться, говорю я!

— Да нечему радоваться… — Мария едва шевелила губами. — Нечему, только что… Короче, не беременна я, это задержка была… Простите…

И ушла. Так же тихо, как час назад пришла…

Только сейчас уход ее был настолько заметен, символичен и памятен, что даже Александр взорвался и проорал ей вслед свирепо:

— А я ведь говорил тебе, чертова девка, что перед тем, как заявиться ко мне с предложением руки без сердца, надо было зайти к моему соседу! — А потом Алисону, няню своему и утешителю: — Как же мы теперь без нее?!. А если без нее — то зачем мы вообще?!.

Часть вторая

Ах, где же вы, мой маленький креольчик,

Мой смуглый принц с Антильских островов,

Мой маленький китайский колокольчик,

Капризный, как дитя, как песенка без слов?



Александр Вертинский

Все та же комната, вот только время года сменилось: уже не середина мая, а середина июня. Впрочем, все так же умеренно жарко, только вот солнце заходит еще неохотнее — до дня летнего солнцестояния остается совсем немного.

Пора бы появиться Александру… а вот и он, но обставлено его появление кардинально по-новому: во-первых, звук прочно захлопнутой входной двери слышен явственно; во-вторых, Алисон в костюме Пьеро создателя своего не встречает, а в-третьих — и это не на десерт, а на главное, базовое, основное, — сам создатель не брюзглив, не скептичен, не негативен по отношению к городу и миру а вместо всего этого тащит за собой Марию.

Та, одетая в спецодежду» домработницы в элитном особняке, упирается, однако, скорее, из упрямства.

И верещит — но скорее недовольно, чем возмущенно:

— Ну, пусти!.. Подстерег, налетел, поволок… Нет, хотя бы в лифт меня затолкать — так хренушки, семнадцать этажей по лестницам вверх… Специально так, да? Чтобы я волновалась, что вот-вот рухнешь замертво… чертов ты почти плотник, почти самец… Рухнул на каком-нибудь двадцать девятом или тридцатом этаже, и что мне с тобой было б делать?! То ли вниз, как ковер, скатывать, то ли, как мешок, на себе вверх тащить… Что это ты так возбудился? Опять ставку Центробанка не по-твоему изменили?

— Да ну ее, эту ставку, поважнее есть дела… — просипел Александр, с трудом отдышавшись…

А вот и Алисон, но держится он сегодня совсем не так, как месяц назад — по-прежнему робот, но раз уж не стало рабовладельца, то зачем же оставаться рабом?!

Так что теперь это даритель, который внес и торжественно поставил перед Марией вполне ладную колыбельку на раме из трубчатых гнутых полозьев — продольных и поперечных.

И вот вопрос: может ли робот блестеть, даже сиять? Неужто кто-то протер его влажной тряпкой? Или это он сам отполировал себя каким-то хитрым способом и изощренным средством?

И могут ли светодиодные «глаза» его гореть ярче обычного — и не холодным, экономичным, а расточительным солнечным светом?

Нет у меня ответа, читатель, могу лишь засвидетельствовать: Алисон сиял, и глаза его горели ярче положенного. И говорил он, как пел Вертинский, как бы приглашая восхититься, умилиться или опечалиться по поводу мелодичного и артистичного его повествования.

— Посмотрите, мисс-гыз, какое чудо! Я чуть тронул колыбельку у изголовья — и ребеночек стал раскачиваться продольно. Коснулся сбоку — и теперь она чуть-чуть переминается, как приуставшая мамочка — с ноги на ногу.

— И обрати внимание на то, — подхватил Александр, — что колыбелька даже постукивает по-разному при продольных колебаниях и при боковых. Это мы сделали…

— Чтобы меня помучить, да? — всхлипнула Мария. — Я ведь только-только забывать стала, а вы… .

Александр попытался ее успокоить:

— Не смей реветь, не нервируй меня!

У Алисона это получилось лучше:

— Мисс-гыз Мария, все будет хорошо — мы уже все продумали!

И они заговорили наперебой — о выстраданном и выношенном.

— Группа «Авто времени» гастролирует четыре дня подряд в нашем рок-клубе «Хрен, да и только»!

— Мы договорились с администратором, что Макар все четверо суток будет жить здесь.

— А мы с Алисоном — в «Мариотте».

— И хангя Йосеф, бывший Александр и будущий ваш муж, поручает вам принять дорогого гостя, как подобает. Однако исключите алкоголь полностью, ибо вы четыре ночи подряд будете пытаться забеременеть, что в силу простейших теорем теории вероятности…

— Существенно увеличивает шансы зачатия! Поверь нам, Мария, очень существенно!

— Совсем дураки, да? — спросила Мария грустно и ласково.

Наверное, поняла внезапно проснувшимся женским чутьем, что пусть матерью будущего Мессии ей не быть, зато от этих двух славных, слегка сумасшедших деток — уже никуда не деться…

Но грянул в ответ возмущенный дуэт:

— Это почему же мы дураки?!

И просолировал Александр:

— Если ты забеременеешь в ночь на 26 июня, то родишь в День космонавтики, что очень даже неплохо!

И подхватил Алисон:

— Но еще лучше, если зачатие произойдет в ночь на 28 июня! Тогда роды придутся на 14 апреля, на день рождения выдающегося премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина! И может, хоть лет через сорок России повезет наконец с премьер-министром!

И подытожил Александр:

— Ну а если чаемое событие случится в ночь на 29 июня, то день родов совпадет с днем рождения величайшего гения всех времен и народов — Леонардо да Винчи!

Восемнадцатилетняя девчонка была явно захвачена этим грандиозным планом, однакобудущая строгая МАТЬвозразила:

— Жулье, а что ж вы пропустили ночь на 27 июня?!

И в ответ ей завопил Александр, ликуя:

— Вот тут-то и пригодился мой сосед! Он обещал либо ускорить роды на сутки, либо, наоборот, замедлить! И тогда мы трое успеем решить, что больше понадобится России будущего: еще один великий день прорыва в космос или просто толковый премьер-министр!

Кажется, история закончилась.

По крайней мере, эта история… но почему-то представляется другая, случившаяся давным-давно — во времена, которым не менее, чем сейчас, соответствовала бы картина конца мира, гениально нарисованная Вертинским.

Времена, в которые тоже казалось, что корабли человечества ведут безнадежно слепые капитаны… но ведь тогда, словно бы даруя надежду, закачалась некая колыбелька! Вот и теперь, будто бы оттуда, из того времени, зазвучали голоса.

Мария: Он был так добр — этот тихий, старый плотник, что, едва увидев его, я, никому не нужная тощая девчонка, взмолилась: «Возьми меня в жены!» И он взял, и я почитала его безмерно, называя «отец и муж мой»… Но когда повзрослела, греховное влечение привязало меня к чернобородому гончару, который оглаживал груди мои, как оглаживают высыхающую глину — и чашами становились груди мои под его шершавыми ладонями.

Я зачала, а отец и муж мой радовался тому, что жена его носит в чреве своем чужого ему ребенка. И смастерил он чудесную колыбельку… но Предвечному не угодно было рождение ребенка моего от гончара, мертвым родился ребенок мой от гончара, и я поклялась Предвечному, что отныне принадлежу Ему не только душою, но и телом! И что никогда больше не коснется меня вожделеющая рука мужчины.

Александр:Я обрадовался, когда она сказала мне, что зачала от гончара, ибо, по моему разумению, нет на свете ничего более грустного, чем могущее плодоносить, но не плодоносящее дерево. И я опечалился, когда она сказала мне об обете, данном ею Предвечному… Опечалился, но не отчаялся, понадеявшись на мудрость Его… И прошел год — и весенним лунным вечером она вернулась, захмелевшая, с веселого праздника Пурим и сразу уснула. А я возился со своими деревяшками и иногда поглядывал на жену, посеребренную светом луны. Не знаю, какая сила вдруг заставила меня подойти к ней и положить руку на ее плечо, но помню, что подивился тому, какой молодой стала моя морщинистая рука, лежащая на посеребренном плече. Подивился, а потом испугался, почувствовав, что во мне, старом плотнике, чьим рукам привычна одна только гладкость — хорошо обтесанного дерева — во мне вдруг стало пробуждаться мужское.

«Боже, — попросил я, — перестань смеяться надо мной!»

Однако Предвечный не услышал мою мольбу…

Или услышал, но в необъяснимой воле Своей не захотел ей внять.

И я склонился над нею, и заплакал от нежности, почувствовав еще хранящийся в ее грудях аромат, по которому, отлученные во младенчестве, мы тоскуем потом всю жизнь. «Боже, — молил я, — не допусти только, чтобы она проснулась! Не допусти, чтобы проснулась и увидела меня — старого и нелепого!»

И эту мою мольбу Предвечный услышал…

И я вошел в нее, как прохладным вечером входишь в Тивериадское озеро, в Кинерет, еще хранящий дневной зной… когда нет отдельно тебя, отдельно воды, отдельно земли и неба, а есть одно, огромное, имя которому — БОГ…

А спустя два месяца она сказала мне.

Мария: Отец и муж мой, ко мне не приходят крови. Наверное, я в тягостях, отец и муж мой!

Александр: Добрая весть, девочка! Я завтра же начну делать колыбельку, и она будет лучше прежней.

Мария: Но ты, быть может, думаешь, будто я не сохранила верность Предвечному и была с каким-нибудь мужчиной? Нет, не была, поверь мне, отец и муж мой!

Александр: «Верю!» — ответил я. «Но тогда…» — сказала она и положила мою руку на свое чрево, уже тугое в начале своего плодоношения…

Мария: Но тогда, отец и муж мой, наверное, я от Предвечного зачала непорочно? Не Его ли тогда сыночка буду носить я в чреве своем?

Александр (после некоторой заминки): Да, девочка, наверное, это так!.. И она заплакала… «Но почему ты плачешь? — спросил я. — Неужели, сомневаешься в том, что я смогу смастерить чудо-колыбельку?»…

Мария: А я не ответила — постеснялась, наверное, сказать, что ничуть не сомневаюсь в чудо-колыбельке… да и вообще — в том, что возможно любое чудо… Не сомневаюсь. Особенно теперь, когда самое главное уже случилось.

[1] «Довольно! Хватит мне пред гордою полячкой унижаться!» (Александр Пушкин, «Борис Годунов»).