 
 О Музыка склянок и крынок,
 ты мне помогаешь без слов
 летать, оставаясь бескрылой,
 и снова вставать на крыло,
  
 и быть чьей-то песней и эхом,
 не вечным, но все-таки быть,
 в нас есть только музыка эта,
 звучащий божественный быт,
  
 и то, что нисходит к нам свыше,
 и всяческий низменный сор.
 Мы — музыка, музыка, слышишь?
 Мы звуки чужих голосов,
  
 и в этом, и в будущем хоре
 начала нам нет и конца,
 мы с музыкой в мир этот входим,
 мы с музыкой входим в сердца.
  
 Разнятся сердечные ритмы,
 и жизнь не всегда к нам добра,
 но музыка снова творит нас
 из звука, а не из ребра,
  
 из света его и печали,
 из холода и из тепла,
 знай, в слове, что было в начале
 вся музыка мира была,
  
 вся музыка, но почему-то,
 в каком ни была бы краю,
 из всех мне дарованных музык,
 я тотчас твою узнаю.
Другие стихотворения автора читайте в 8 номере журнала.
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