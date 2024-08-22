О Музыка склянок и крынок, ты мне помогаешь без слов летать, оставаясь бескрылой, и снова вставать на крыло, и быть чьей-то песней и эхом, не вечным, но все-таки быть, в нас есть только музыка эта, звучащий божественный быт, и то, что нисходит к нам свыше, и всяческий низменный сор. Мы — музыка, музыка, слышишь? Мы звуки чужих голосов, и в этом, и в будущем хоре начала нам нет и конца, мы с музыкой в мир этот входим, мы с музыкой входим в сердца. Разнятся сердечные ритмы, и жизнь не всегда к нам добра, но музыка снова творит нас из звука, а не из ребра, из света его и печали, из холода и из тепла, знай, в слове, что было в начале вся музыка мира была, вся музыка, но почему-то, в каком ни была бы краю, из всех мне дарованных музык, я тотчас твою узнаю.

Другие стихотворения автора читайте в 8 номере журнала.