Проза
Анастасия Морозова

Как в пятнадцать

22 июля 2025, 10:00

Как в беспокойные пятнадцать, я сбегаю от гостей в свою комнату. Здесь, в уютной полутьме, все осталось прежним: вереница книг на верхних полках, выцветшие плакаты над кроватью и стол, за которым я бессонно страдала над математикой и первыми стихами.

Я включаю настольную лампу, и сумрак рассеивается, вздрагивая и прячась по углам. Я еще наблюдаю за его чертыханьем и вскоре, усмехнувшись, ныряю под стол и достаю из-под него коробку. Исцарапанная и оббитая на углах, она кажется обычным мусором. И как только в нее вместились одиннадцать лет моей жизни?

Ради шутки — или все-таки приличия — я сдуваю с крышки пыль и начинаю медленно копаться. Вот они — мои трофеи. Выпускная лента, расписанная несбывшимися пожеланиями. Блокноты с переводами песен. Дневник седьмого класса, в котором я, кажется, получила первую тройку. Порванная нотная тетрадь с каракулями на обложке. Господи, как я ненавидела музыкалку.

Вдруг между пальцами проскальзывает тонкий посеревший лист. Я аккуратно подхватываю его и встряхиваю перед собой.

«Пропал ребенок. Голикова Света. 1986 года рождения. Пятнадцать лет.

25 декабря 2001 года около четырех часов дня вышла из дома по улице Солнечная, 29, и направилась с подругами в п. Сельхоз на дискотеку в школу № 2. До настоящего времени местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160–165, на вид 17–18 лет, среднего телосложения, русые волосы ниже плеч заплетены в косу.

Особые приметы: косит левый глаз.

В день исчезновения была одета в короткую черную куртку, замшевые сапоги и зеленую вязаную шапку. Документов при себе не имела».

Как в беспокойные пятнадцать, сердце смиренно замирает перед пустотой. Света Голикова. Упругая смелая походка. Крепкий задорный голос. Юбки выше колен, хрупких и оббитых. Смазанные стрелки и темная помада. Три двойки в четверти. Три окна в доме напротив.

Я отвожу взгляд от листовки и в тупой тревоге смотрю вперед. Из окна на меня скалится густой декабрьский вечер — такой же морозный и безнадежный, как десять лет назад.

Я хорошо помню тот день. Девять вечера. Я лежала с больным горлом, натянув одеяло на голову и вслушиваясь в шепот взрослых в прихожей. Тревога — беспричинная и оттого еще более острая — окутала меня от макушки до колен. Когда отец вошел в комнату и тихо потянул одеяло, я, кажется, вскрикнула.

— Тише-тише, Катюша. Тише… — Холодная ладонь коснулась лба. — Опять температуришь.

— Случилось что?

— Тетя Клава заходила. Светки-то… — Он поджал губы. — Четыре дня уже дома нет. Вот она обходит всех.

— Как нет?

— Вернется. Сбежала, наверное. Ты спи-спи. Что мы поделаем?

Он принялся суетливо поправлять сваленное одеяло. В прихожей еще слышался заикающийся шепот тети Клавы.

— Бедовая Светка. Ушла на дискотеку с подругами. Алена и Таня вернулись, а эта нет. Не люблю я все же эти танцы. — Он вздохнул и взглянул на меня. — Хорошо, что ты у нас не такая.

«Не такая» смешивается с водоворотом мыслей и тает вместе со снегом, оседающим на подоконнике. Не такая, не такая, не такая…

Я будто выныриваю из тяжелого температурного сна и озираюсь по сторонам. Детская кровать пуста. В прихожей тихо. Показалось.

В попытке занять руки я снова возвращаюсь к коробке. Разобрать до дна. До самого последнего воспоминания.

Из-под папки с рисунками выглядывает край знакомой фотографии. На выбеленном от солнца пороге школы стоит наш 8 «А» — двадцать два знакомых лица, еще юных и изнеженных. В левом углу я замечаю Свету в белой, явно жмущей в груди и плечах блузке и джинсовой юбке. Она щурится и улыбается, положив обе руки на девочек по бокам. Вот они — Таня и Алена.

Закадычные подруги с первых прогулов и перекуров за гаражами. С выскобленных на школьных стенах надписях FOR EVER. С первых влюбленностей и расставаний. С первых танцев и ночных поездок со случайными полупьяными попутчиками. Кто из них думал, что все это окажется последним — безвременным и забытым? Думала ли об этом я, чурающаяся любой разгульности и кажущаяся на фотографии сущим ребенком по сравнению со сверстницами?

До пропажи Светы я хотела быть как они. Быть в их галдящей ослепительной троице. Свободно ругаться матом, стрелять сигареты у старшеклассников, бессовестно прогуливать уроки и прожигать молодость в объятиях незнакомцев.

Жаль, у меня благополучная семья. Мать — учительница, отец — военный. Это приговор, почти эпитафия юности. Жаль, после школы у меня была музыкалка. Жаль, родители не давали карманных денег. Жаль, развели нас со Светой еще в детстве, когда мы бегали друг другу. Две девчонки по соседству — это ведь проверенный рецепт дружбы навсегда. Ошиблась.

— Не ходи ты к ним в гости. Что ты там не видела? — ворчала мать после очередной вылазки. — Там же грязь, тараканы. Дом весь трещит. Отец пьющий. Он ведь судим, знала? А мать? Все милостыню выпрашивает. Нарожала, а прокормить не может. Конечно, с таким-то мужем… Ох, господи.

Я настороженно смотрела на нее.

— Они конфеты дают. И яблоки у них растут.

— Мы тебя, что ли, не кормим? — Мать скалилась, продолжая раздраженно переминать тесто. — У тебя и так диатез. Нечего тебе всякую дрянь в рот тащить.

— Я все равно пойду.

Она обернулась и хмуро встряхнула скалкой.

— Это у них семеро по лавкам, а ты у меня одна.

Так я и осталась одна — на всю школьную юность и, кажется, жизнь. А Свету я любила. Она научила меня лазать через забор, ловить лягушек у ручья и списывать — так, чтобы даже строгая учительница не увидела. Жаль, я все равно все зубрила. Жаль, так и не научилась у нее ничему больше.

Я снова смотрю на фотографию — даже здесь мы сидим со Светой по разные стороны, две полярности, два берега одного отчаяния. Эту же фотографию, обрезанную до Светиного лица, развесили после по всему городу. Воспоминание снова поддевает и выворачивает меня изнутри.

Март. Расплывшиеся от половодья дороги. Я иду из школы, сжимая ранец и оборачиваясь по сторонам. Злыми тревожными глазами смотрит на меня млеющая в тумане лесополоса. Я сворачиваю на свою улицу и у фонарного столба вижу тетю Клаву, сгорбившуюся и непривычно маленькую на сером просторе. После пропажи Светы я старалась ее избегать. Со скорбящими всегда неудобно: на жалость не хватает решимости, а на мудрые слова — опыта.

— Здравствуй, Катенька, — хрипло, совсем постаревшим голосом поздоровалась она.

В ее потрескавшихся от холода руках я заметила листовки. С них на меня с укором смотрело Светино лицо, неподобающе счастливое и беззаботное.

— Я вон… снова расклеиваю. На прошлой неделе клеила, а все посдирали, сволочи. Ну что ж им Светка сделала-то?

— Помочь? — спросила я.

Заледеневшие глаза коротко вздрогнули. Тетя Клава кивнула и протянула мне часть.

Навсегда запомню, как хлестал по щекам мартовский ветер, как подхватывал и вырывал из рук листовки, как тетя Клава, горбясь и чуть ли не падая, доставала их из луж и тихо плакала.

— Я, может, плохая. Я знаю-знаю. И Витька у меня пьяница. И ребятки мои без рюкзаков и в обносках. Знаю все, знаю, — стараясь перекричать ветер, шептала она. — Но Светка-то моя при чем? Она ведь хорошая. Тебе ли не знать? Она ведь умница. Смышленая была. А девка какая? И ноги, и лицо. Она ведь… Она в колледж поступать хотела. Медсестрой быть. Говорила, за голову возьмется и все-все позабудет. А подружки эти… Ну что они? Ну что? Ни одна не подошла. Я им говорю, расскажите что-то. Мне ведь все дороже. А молчат. Что это? — Она задыхалась от слез и плакала сильнее.

В тот день я впервые прогуляла музыкалку и получила оплеуху от матери. В тот день я впервые не могла заснуть от еще трудно осознаваемого горя.

Я стала приглядываться ко всем — особенно к Тане и Алене. Обе носили дежурные маски равнодушия: первая — отстранено-мудрую, вторая — насупленно-хмурую. После исчезновения они — близкие еще с пятого класса — сплотились крепче и оттого смотрелись вместе еще более несуразно: высокая угловатая Танька и приземистая мускулистая Алена.

Хорошо помню, как застала Таню перед портретом Светы. Он был повешен на доске объявлений еще в декабре — так и провисел до летних каникул. Странное напоминание то ли о человеке, то ли о роковых случайностях.

Сложив руки на впалой груди, Таня понуро, со странным укором всматривалась в листовку. Оторвала взгляд она только когда заслышала мои несмелые шаги за спиной.

— Че? Жалко? — будто даже сочувственно спросила Таня.

Я промолчала. Светлые глаза быстро сощурились.

— Было бы что.

Она гадко хмыкнула, вздернула уверенными плечами и быстро ушла.

Знала ли она что-то? Были ли они с Аленой причастны? Поговаривали, Света ушла с каким-то парнем еще в начале дискотеки. Поговаривали, она была от него беременна и просто решила сбежать. Нет, отвечали другие, она исчезла еще по дороге до поселка. Неправда, вторили следующие, все случилось по возвращении. И все равно никто ничего не знал. Что тут думать? Девочка из неблагополучной семьи. Девочка-дурочка. Девочка-двоечница. Девочка-путана. Пропала — так тому и быть. Найдется. Все они когда-нибудь находились — живые или мертвые, через неделю или год.

Я растерянно тру глаза. На столе все еще раскиданы тетради и фотографии, выпускные ленты и книги. Все это прожито и отжито. Я давно не живу в этом городе. Давно отучилась в столичном вузе и даже заняла не слишком пыльную должность в неплохой конторе.

Так разъехались все мои одноклассники. Таня пошла на юриста. Алена вышла замуж — кажется, даже не один раз. Все так, как должно быть. Только Светы нет среди нас. Только уже десять лет девочке с листовки по-прежнему пятнадцать.

Она могла бы стать такой же, как я. Приезжать изредка — по милости родителей — домой, растить детей и так же любовно перебирать школьные фото, вглядываясь в собственное лицо и вспоминая и дискотеки до утра, и первую дружбу, и любовь.

Не сошлось. Не нашлось. Нет. Не нашлась.

— Опять ты сбежала? Мы уже торт принесли.

Я оборачиваюсь. В коридоре, держась за косяк, стоит отец. Он скромно заглядывает внутрь и улыбается.

— Все школу вспоминаешь?

— Ерунда. Завтра выброшу все это. Ведь много раз говорила вам, а вы все забываете…

Я хватаю стопки тетрадей и нервно пихаю в ящик. Завтра точно выброшу. Клянусь, выброшу. А послезавтра уже и поезд домой, и все непременно забудется, как забывалось эти десять лет.

Вдруг, как по мановению, сквозняк подхватывает листовку и кружит перед моим носом.

И вновь громко и пронзительно чертыхается в тревоге сердце. Как в мои пятнадцать.

Читайте также

Иван Удальцов

* * *
22 июля 2025, 22:22
Поэзия

Стефания Данилова

Санкт-Санктыч
22 июля 2025, 9:30
Поэзия

Константин Анкилов

Тонкие паутинки
Рассказ Николай Иванович уже месяц мысленно жил в том вечере, когда пропала Вера. Для конца октября было тепло, пусть и сыро, морось мерцала в огнях уличных фонарей, размывала светящиеся прямоугольники окон. Он, помнится, шел от остановки медленно, растянул десятиминутный маршрут на все пятнадцать, а то и двадцать. Хотелось побыть наедине с собой. Не думать ни […]
21 июля 2025, 22:22
Проза

Подберите удобный вам вариант подписки

Вам будет доступна бесплатная доставка печатной версии в ваш почтовый ящик и PDF версия в личном кабинете на нашем сайте.

3 месяца 1000 ₽
6 месяцев 2000 ₽
12 месяцев 4000 ₽
Дорогие читатели! Просим вас обратить внимание, что заявки на подписку принимаются до 10 числа (включительно) месяца выпуска журнала. При оформлении подписки после 10 числа рассылка будет осуществляться со следующего месяца.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно

Приём заявок на соискание премии им. Катаева открыт до 10 июля 2025 года!

Подать заявку

Журнал «Юность» на книжном фестивале!
С 4 по 7 июня в Москве пройдёт 11-й Книжный фестиваль Красная площадь”! 
Ждем вас в шатре художественной литературы. До встречи!

Подробнее