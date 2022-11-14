И мимо всех условий света Стремится до утраты сил, Как беззаконная комета В кругу расчисленном светил. А. С. Пушкин

Первым делом — сноп волос чудесных.

Блондинка чистокровная, даже какая-то преувеличенная, каких не бывает, блондинка в квадрате, в кубе, со светлыми волосками по всему телу!

Она была загадкой для меня, между нами — разница в полпоколения, да и ее выбор профессии был необычен: девушка-краснодеревщица, она училась в художественном училище!

Для меня, который носился со своим университетом, это было внове.

Хотелось применить порой к ней какую-то формулу, ну хотя бы Пушкина:

Нет ни в чем вам благодати; С счастием у вас разлад: И прекрасны вы некстати, И умны вы невпопад.

Но формула не применялась, по крайней мере первая половина была не про нее, прекрасна она была всегда и кстати, а вот про ум… Ум у нее был необычайный, не логичный ум ученого — а какой-то вычурный, диковинный — как редкий зверь.

Когда она открывала рот, невозможно было представить, куда ее понесет, или куда понесет мысль ее язык — как ковер-самолет!

Мы с ней были дружны меньше года, и за это время я так и не смог ее раскусить и понять, что же она такое.

Она была из первых неученых девушек, которых я видел.

В университете меня окружали ученые девушки — и хотя племя это было загадочным, но все же привычным, у нас был общий язык: формулы, модели, математика и физика, грамматика и филология…

И жизнь моя шла по какому-то кругу — меня осаждали, как хорошо вооруженные дредноуты, прекрасные замужние дамы, а я в свою очередь осаждал их, и в этом была какая-то забава, перемешанная со страстями и страданиями.

Я только-только развелся с женой, своя и дорогая прежде женщина стала чужой.

И здесь попадается такая особа… У нее был грудной голос, дивная певучая интонация, которую больше ни у кого не встречал.

Она жила с родителями, с которыми вскоре меня и познакомила.

Люди странные, какие-то диковинные, в Москве живые и деревенские — они тепло принимали меня, как кавалера и ухажера.

Я продолжаю присматриваться к Ольге — и понимаю ее все меньше.

Она показывает мне свои детские фотографии, но я опять ничего не понимаю, мне даже порой кажется, что это хорошо законспирированная инопланетянка имеет такую легенду — семью с родителями не от мира сего.

Я ухаживаю за Ольгой как-то нелепо, у нас нет ни ресторанов, ни поездок на юг — мы ходим, взявшись за руки, как дети в саду, и говорим, говорим…

Мы обхаживаем Москву, я вожу ее по местам прогулок со своими бывшими подругами, привожу на пруды в Нескучном саду — и вдруг она сообщает:

— Я чувствую здесь всех твоих дам, они как призраки в Замке Синей Бороды — ты водил их сюда и теперь приводишь меня!

Я вижу, как шевелятся ее волосы, это настоящие антенны — она ими все чувствует…

Ольга сверхчувствительная особа, и надо быть с нею осторожнее.

Все было при ней, кровь с молоком — но она была как-то свободна от вопросов пола, как дети в саду, ее эта тема мало занимала, область ее поисков находилась где-то в других местах, не в теле.

Это меня тоже удивляет и настораживает — что это за холодная такая девушка, я пытаюсь ее расшевелить, обнимаю и целую — она послушно обнимает меня в ответ и говорит:

— Мне кажется, любовью надо заниматься с дикарями, с которыми не может быть ничего общего. Дело это животное — и надо заниматься с мужчинами-животными.

Эта очередная ее «телега» ставит меня в тупик. Я ей не гожусь? Недостаточно дикий?

«От мужчины должно пахнуть козлом…»

Слово «телега» я тоже почерпнул от нее.

Как-то раз я привел ее на капустник в клуб «Богема» в Дом актера (тот, что потом сгорел, — на углу Тверской и Страстного бульвара).

Там было весело — и выступал Леонид Ярмольник, показывал своего «Цыпленка табака».

— Знатные телеги гонит, — сказала Ольга.

— Какие телеги?

— Забавные истории. Хотелось бы с ним познакомиться.

Это были «телеги» тогда, лет тридцать назад, были мне незнакомы — сейчас уже пошли новые телеги, в Телеграме…

В перерыве Ярмольник стоит рядом с нами в буфете, но меня не тянет к знаменитостям — наоборот, отталкивает от них.

Я начинаю ревновать к Ярмольнику: значит, у него телеги забавные, а я тут при чем?

Вся моя дружба с Ольгой была аттракционом ревности. Она была в свои восемнадцать лет столь эффектна, что вызывала интерес всех мужчин вокруг.

Так что мне приходилось все время быть начеку. Куда она едет, с кем договаривается, с кем встречается без меня?

Все эти вопросы меня изрядно потрепали.

Я знал, что Ольга была до знакомства со мной в «Системе» — то есть хипповала понемногу, она мне рассказывала что-то про это, и я подозревал, что у нее остались там свои гуру, или друзья-любовники …

Белая кожа, светло-рыжие веснушки по всему телу, все это было как-то по-детски мило, но особенно тревожили всех волосы, которые она не заплетала в косу, они были распущенными всегда и топорщились, лезли всюду — как хвосты кометы.

Эта беззаконная комета мелькнула в моей жизни — и ушла.

Мы познакомились на лекциях по астрологии, потом пели спиричуэлсы вместе в какой-то культурной квартире — и я пошел ее провожать.

После знакомства с Ольгой у меня начался какой-то подъем во всем: мою первую повесть оценили детские писатели до такой степени, что пригласили в турне по Узбекистану на Неделю детской книги, и тут же пришла научная удача: мы открыли необычную форму ДНК — «параллельную».

Я сидел долгими вечерами за приборами: мучил молекулы, нагревал их, ждал от них заветных сигналов — а дома меня ждала Ольга.

Это ли не счастье?

Она ждала меня из Узбекистана, но я тогда обитал в коммуналке — и соседка прямо ополчилась на Ольгу, без меня стала ее выживать.

— Волосы! В ванной оставались волосы!

Потом я переехал в комнату, где не было солнечного света, окно выходило на север, во двор — и Ольга рисовала цветы на стекле.

Потом она ушла, потом вернулась, потом опять ушла…

Я ничего не мог с ней поделать, она жила независимой жизнью.

А просто сказать, что я ее люблю, у меня не было сил.

За слова надо было отвечать.

Наверное, все же это была дружба — редкое явление, почти невозможное между мужчиной и женщиной — и мне попалась такая девушка, с которой можно было дружить.

Но понимать я стал это гораздо позже, когда она меня нашла сама и опять проявила какой-то интерес.

И я подумал тогда — какую же редкую птицу упустил.

Может быть, и не совсем упустил — вот сейчас она читает мои слова, и значит, я еще на что-то гожусь.

Пусть даже и не той стороной, которой обычно интересны мужчины девушкам — ни деньгами, ни телом.

Неужели умом — или душой?

Я начинаю смущаться.

Ольга опять меня смущает.

Как-то раз она сказала:

— Я люблю ноль, это чудесное число, когда я думаю о нем, у меня голова кружится!

Может, я уже приближаюсь к нулю — и Ольга меня заценила за это?

Что же я все о себе да о себе, давайте поговорим об Ольге.

Когда я вспоминаю об Ольге, душа наполняется восторгом.

Как здорово было нам вместе!

И то, как мы ходили когда-то по Москве, взявшись за руки, кажется мне воспоминанием о чудесном путешествии на другую планету.

Куда занесла меня на миг эта комета.