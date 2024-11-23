Это случилось то ли в сентябре, то ли в начале октября. Внезапно в доме завелся гусь. Девочка вечером вернулась из школы, открыла дверь в свою комнату, а там на полу лежал огромный гусь. Он раскинул крылья и сверкал черными глазами, как бы приглашая полежать на нем.

— Папа, ты посмотри, — сказала папе девочка, — у меня в комнате лежит гигантский гусь!

Папа не хотел верить.

— В смысле гигантский? — спросил он. — Такой же, каких мы видели на ферме рядом с дачей?

Там, на ферме, было много гусей. Некоторые из них были ростом почти с девочку. Они бегали за ней, надеясь получить кусочек хлеба, а она бегала за ними.

— Больше! — ответила девочка.

Папа зашел в комнату и увидел гуся — он в самом деле был большим. Папа лег рядом на пол, чтобы понять, насколько велик гусь. Гусь был очень велик — длиннее папы, хотя папа сам был длиной почти два метра.

Девочка посмотрела на гуся и папу и сказала:

— Это ведь ты купил этого гуся? Не мог же он к нам просто прилететь!

Папа задумался.

— Не помню, чтобы я его покупал, — наконец ответил он.

— Мама будет против, — вздохнула девочка, — она сказала, чтобы больших мягких игрушек в доме не было! Потому что от них только пыль и они занимают много места.

— В самом деле, — согласился папа, — гусь очень похож на мягкую игрушку, но я тут ни при чем.

Гусь был действительно похож на мягкую игрушку. Совсем мягкий и приятный на ощупь, как типичная мягкая игрушка.

Они стали обсуждать, что с ним делать. Такого большого гуся не спрячешь!

— Придется его кому-нибудь отдать, — решил папа, вставая с пола.

А девочка, наоборот, к тому времени легла — прямо на гуся. На гусе было удобно и мягко, и с него совсем не хотелось вставать. Он как будто был создан для того, чтобы на нем лежали, пока он, рассекая пространство, летит в другие галактики. Но гусь был неподвижен и никуда не собирался лететь, потому что мягкие игрушки, даже очень большие, — это всего лишь мягкие игрушки и не более того.

— Папа, я не хочу его никому отдавать. Почему он выбрал именно нас? Наверное, не просто так!

Это был хороший довод. Но выглядело бы нечестно по отношению к маме оставить гуся дома почти сразу после того, как она запретила заводить мягкие игрушки. Правда, это было ее единоличное, командирское решение, она не обсуждала этот вопрос с другими. Но они любили маму и не хотели с ней спорить.

В этот самый момент они услышали, как открывается входная дверь. Это пришла мама. Папа с девочкой замерли. Гусь лежал неподвижно, как и должен лежать в такой ситуации игрушечный гусь.

Продолжение читайте в 11 номере журнала.