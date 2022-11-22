Пока город не спит
И до сна два часа,
Я лежу и смотрю
В потолок.
Я лежу и молчу.
За стеной голоса,
Песня Апиной
про узелок.
Этот фон
Вместе с уличным шумом,
Эти шторы,
Этот я неподвижный.
Мне плевать,
Интроверту под дулом
пистолета,
Не страшно от жизни.
Мне гораздо страшней
Не подняться с кровати,
Не любить, не хотеть
Просто встать.
Голубеет рассвет
И краснеют закаты,
Освещая мой гроб
Как кровать.
Радио
— Слушайте, — говорит радио.
— Слушаю, — а оно молчит.
— Слушайте, — повторяет радио.
— Слушаю, слушаю. Говорите!
Радио не отвечает,
Не говорит — «слушайте»
Стучу кулаком по радио,
Чтоб достучаться в эфир.
— Не стучите! — оживает радио.
— Что же ты раньше молчало?
— Слушайте, — повторяет радио.
И я наконец-таки слушаю:
Тикают на стенке часы,
Холодильник урчит на кухне,
В спальне тяжело дышит
Мой умирающий папа.
— Слушай, ты, бестолковое радио,
Не хочу ничего я слышать,
Слышишь меня, повторяю —
Не хочу, не хочу, не хочу.
Радио шуршит эфиром,
Белый шум наполняет комнату.
Становится настолько громким,
Что я ничего не слышу.
Стонут стены
Стонут стены,
Бьется птица
В незакрытое окно.
Как в такое может биться
Птица.
Стонут стены
Рядом, рядом
Разрываются снаряды.
Для могилы вороненка
Подходящая воронка.
Стонут стены,
Крыша машет —
Черепицей и скрепит.
И моя слетает крыша
И летит.
Стонут стены
От ударов.
Я сегодня стану старым.
Утром был я молодым.
В доме черный —
Черный
черный —
черный
— черный
Дым.
Алтай
Пыльными тропами,
Поездами ли,
Самолетами,
Не касаясь земли.
Ты найди меня,
Позови опять.
В моем имени
Вся степная гладь.
Вся степная боль:
В пелену из трав
Превратившийся
Деревенский дом.
Голубой закат
Над землей распят
Электрическим
Полусгнившим столбом.
Мое имя там,
Где собачий лай,
Гул ветров полей,
Мое имя — Алтай.