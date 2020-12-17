О новой книге Дж.К.Роулинг «Икабог»

Что бы ни написала Джоан Роулинг, это всё равно будут покупать, читать и обсуждать даже не читая, ведь печально известная формула «не читал, но осуждаю» давно переродилась в «не читал, но обсуждаю». После феноменального успеха «Гарри Поттера» писательница решила отметиться во взрослой литературе — и выпустила несколько детективных романов под псевдонимом Роберт Гэлбрейт: настоящее авторство почти сразу же раскрылось и взрослые книги JKR также стали бестселлерами.

А под конец 2020 года вышел «Икабог», подписанный настоящим именем Роулинг и предварённый её подробным предисловием. Как оказалось, работу над этой политической сказкой она начала ещё во времена Гарри Поттера — читала отрывки вслух своим детям, но потом убрала рукопись в загашник. Вернуться к «Икабогу» Роулинг заставила, как ни странно, пандемия (один из немногочисленных плюсов этой напасти в том, что литераторы всех стран мира написали в течение 2020 года столько, сколько не смогли бы за несколько лет). На карантине писательница вспомнила о давней рукописи, нашла её на пыльном чердаке и возобновила прерванную десять лет назад работу. Подросшие дети Роулинг стали первыми слушателями сказки: мама вновь читала им вслух написанные главы и даже восстанавливала с их помощью забытые эпизоды (детская память крепче взрослой). Решено было публиковать «Икабога» сначала на сайте Джоан Роулинг — ежедневно, начиная с 26 мая 2020 года, и безвозмездно, то есть даром, каждый ребёнок (а Роулинг настаивает на том, что эта книга — детская) мог прочитать новую главу на своём родном языке, и даже сделать к ней иллюстрации. Был объявлен конкурс рисунков, лучшие из которых обещали опубликовать в бумажном издании книги — и опубликовали. Русский «Икабог» вышел в сопровождении иллюстраций, созданных детьми из разных уголков России — от Бердска до Раменского, от Новороссийска до Самары, в общем, от Калининграда до Владивостока.

Но книга Роулинг лишь по формальным признакам детская. На самом деле, из-под пера «мамы Гарри Поттера» вышел самый настоящий политический памфлет с прямым сатирическим посылом. Разве что дети самого нежного возраста прочитают «Икабога» как сказку, но для всех, кто старше тринадцати лет эта история станет кладезем ассоциаций и намеков, пересказанной сводкой политических новостей, а для особо одаренных — даже агитацией и пропагандой.

Взгляды Роулинг широко известны — она ратует за социальную справедливость, защищает обделённых, возглавляет благотворительный фонд Lumos, помогающий детям-сиротам и участвует в работе многих других фондов, но при этом умудряется регулярно влипать в скандалы: то её обвиняют в трансфобии, то в излишнем заигрывании с ЛГБТ-сообществами, то в стремлении заработать как можно больше денег. В последних романах «Поттерианы» тема угнетенных меньшинств и социального неравенства звучала во весь голос, порой заглушая менее значимые для общества, но более важные для сюжета мотивы. А в «Икабоге» стремление Роулинг высказаться сразу по всем политическим вопросам так очевидно, что становится как-то неловко от подобной прямолинейности. В сказовой форме писательница излагает свою позицию, раздавая по серьгам всем политическим лидерам современности. При желании можно найти прототипы и для главного злодея романа — хитрого и коварного лорда Слюньмора, и для красивого и слабовольного короля Фреда, озабоченного лишь нарядами и вкусной едой, и даже для зеленого чудовища Икабога, в существовании которого читателю предстоит сомневаться добрую половину книги.

Подобный способ высказывания выбирали многие великие писатели задолго до Роулинг — прежде всего, кстати, её соотечественники: Свифт, а позже Толкин. Сама Роулинг заявляет при этом буквально следующее:

«В этой книге я касаюсь вещей, которые меня всегда интересовали. Сказочные чудовища, которых мы сами выдумали, — что они могут рассказать нам о нас самих? Почему злой дух вдруг вселяется в человека или даже овладевает целой страной и можно ли справиться со злом, и какой ценой? Почему люди вдруг попадают в плен лжи, иногда такой очевидной и наглой?»

История королевства Корникопия, которое было когда-то очень счастливым, а потом погрузилось во мрак и отчаяние, в общем, может быть историей России, США, Великобритании, Германии — смотря откуда смотреть и чьих журналистов слушать. Маленькая ложь, появившаяся в результате попытки скрыть случайное убийство растёт со скоростью снежного кома — и буквально погребает под собой государство и всех его жителей (кроме, конечно, правителей). В «Икабоге» нашлось место и социальной несправедливости, и нищете развивающихся стран, и недостаткам природных ресурсов, и росту коррупции, и политическим заключённым, и неправомерному налогообложению, и информационным войнам, и фейковым новостям — в общем, всему, о чём мы читаем в газетах. Ну а то, что чудище Икабог (осторожно, спойлер!) окажется в итоге не только добрейшей души созданием, но и к тому же — веганом, добавляет сказке ещё и экологического флера. Настоящий монстр в книге — не зверь, а человек, имеющий власть, но не имеющий совести. Спорить с этой идеей глупо — да я и не спорю. Вопрос в другом.

Читать эту сказку, не вспоминая политическую повестку дня, смогут, повторюсь, лишь самые невинные сердца. Здесь есть всё, за что мы любили и любим Джоан Роулинг: отдельная и очень хорошо обустроенная вселенная, крепкий сюжет, обаятельные герои, чувство юмора, неожиданный финал… Но взрослого читателя при этом ни на секунду не оставляет ощущение, что под видом одного продукта ему всё-таки вручили другой — и кормят им насильно. А это не идёт на пользу, даже когда пища здоровая.

