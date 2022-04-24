Закрылась дверь, и Анна впервые в жизни осталась одна. Первым делом она полезла в буфет. Но вместо конфет в вазочке лежали яблоко и записка от мамы. Ну вот! Анна вернулась к игрушкам. Посадила плюшевых зверей в круг и стала кидать им мячик. Попала в зайца, он упал. Анна рассмеялась. Снова кинула — снова упал. И снова, и снова. Надоело. Анна высыпала на пол деревянные рельсы. Какой грохот! Будет дорога в кухню, по ней в город повезут еду. И город тоже надо построить! Анна достала конструктор.

Пластмассовый паровоз исправно катался туда-сюда, а Анна заскучала. Полистала книжку, покачалась на качелях — папа подвесил их прямо к потолку. Ну сколько еще ждать маму? А вдруг она не вернется? Анна вспомнила про записку и снова залезла в буфет. На листочке в клеточку печатными буквами было выведено: «Никаких конфет, Анна. Вечером мы пойдем в кафе». Неужели сегодня праздник? Интересно какой? Анна подтащила к шкафу стул и достала свое самое красивое платье: юбка как розовое облако, верх расшит цветами. Она надела его и села под дверью ждать маму. Скоро в замке повернулся ключ.

— Мама! Мама, я прочитала твою записку! Сама! Каждое слово! Мама, мы пойдем в кафе? Сейчас?

— Что? — Мама посмотрела на дочь как будто впервые. — Я, кажется, обещала… Да, конечно. В кафе.

Анна быстро обулась, и они вышли из дома. На газонах только появилась трава, на деревьях проклюнулись первые робкие листья, но солнце светило уже по-летнему, и было удивительно тепло. Недавно прошел дождь, и в лужах на асфальте лежали кусочки неба. Анна хотела пробежать по облаку, но мама остановила ее. Нарядная все-таки.

В кафе Анна выбрала сосиски и молочный коктейль. Сейчас мама скажет, что нужно съесть овощной салат, что пить за обедом нужно воду… Вот сейчас, сейчас. Руки Анны сжались в кулаки, к горлу подступил колючий крик.

— Сосиски так сосиски, — равнодушно сказала мама. — Будьте добры две порции. И молочный коктейль.

Анна от неожиданности подпрыгнула, как подпрыгивает отпущенная пружинка.

— Мама, мамочка! А я красивая? Смотри, какое у меня платье! Самое красивое! А сегодня праздник? Мы поэтому в кафе? Какой сегодня праздник, мам?

— Сегодня не праздник. Успокойся хоть на минуту, Анна, мне нужно сказать тебе важную вещь. — Мама дождалась тишины. — У тебя скоро появится сестра.

— Сестра? Не хочу сестру! Я хотела куклу, а не сестру!

— И второе, Анна. Твой отец уезжает.

— Папа уезжает? Надолго? Когда он вернется?

— Никогда. — Мамин голос звучал чужим и холодным. — Он больше не хочет с нами жить.

Перед Анной стояла тарелка горячих сосисок — самых вкусных в мире, ее любимых. Она смотрела на них и не могла положить в рот ни кусочка.

* * *

Тетя Даша жила по соседству с Анной. Летом она сидела во дворе прямо в халате и тапочках. Анна любила рассматривать этот халат. Розовые розочки сплетались с зелеными листьями, а синий фон был водой вокруг них. И вот уже розочки превращались в кувшинки, и на одной из них сидела Дюймовочка — вот бы найти ее! У тети Даши всегда было угощение для Анны: конфета, яблоко, пирожок. Когда мама была занята, тетя Даша брала Анну к себе домой. Иногда Анна там и ночевала. Ей не нравилось спать на кушетке в незнакомой комнате. Тени заглядывали в окно, кто-то шуршал в углу, а под чужим одеялом от него не спрятаться. И мама далеко-далеко, не услышит и не придет.

В сентябре Анна пошла в садик, сразу в старшую группу — к тете Даше. А мама легла в больницу.

Из больницы мама вернулась, когда с деревьев уже осыпались все листья. Утром она забрала Анну, отвела в садик и ни слова не сказал ей, ни разу не обняла. И только вечером за чаем мама заговорила.

— Анна, у меня не получилось. — Мамин взгляд перескакивал с чашки на стол, на стену, на холодильник. — У тебя не будет сестры. Но я купила… — Мама запнулась. — Куклу. Я купила тебе куклу, Анна, как ты хотела.

— Мне? Спасибо! Спасибо! Я могу на нее посмотреть?

— Она в твоей комнате.

Анна вскочила и побежала к себе. На ее кровати стояла картонная коробка, а в ней лежала кукла. Анна взяла ее в руки. Кукла открыла глаза. Анна покачала ее и положила обратно. Глаза куклы закрылись. Прямо как настоящая!

Оказалось, что куклу можно еще и кормить, и переодевать. Иногда мама разрешала взять ее на прогулку. Анна катила коляску, а прохожие умилялись: «Какие сестрички!» Анна не понимала: разве они не видят, что это кукла?

Анна всем в садике рассказала о чудесной игрушке, но никто ей не верил. Относить куклу в садик мама строго-настрого запретила, разрешила только дома играть. А много ли с куклой дома сделаешь? Покормить, искупать, переодеть — вот и все. Анне надоедало, и она доставала другие игрушки. Тогда куклу мама убирала в коробку: «Чтоб под ногами не валялась».

* * *

Анна вернулась из садика. Посмотрела на кровати — пусто. Заглянула в коробку — ничего. Кукла пропала. Анна влетела в кухню.

— Мам! Моя кукла, где она?!

— Ее забрали.

— Кто забрал?! Ты ее отдала! Мою куклу! Я хочу с ней играть! Верни мою куклу!

— Тише, Анна. Ее забрали плохие люди, и я ничего не могу с этим поделать.

На следующее утро плохие люди забрали и Анну.

* * *

Анна сидела в серой комнате с шестью одинаковыми кроватями. У каждой кровати была пустая тумбочка. Остальные пять девочек еще спали, но Анна за всю ночь так и не сомкнула глаз. Сегодня, она подслушала, за ней приедет тетя Даша. И заберет ее отсюда. Ведь заберет? Они вернутся домой, и Анна снова будет спать в своей кровати, играть своими игрушками. Может быть, ей даже вернут куклу. Анна смотрела в окно. Светало. Утро уже наступило, сейчас нянечка придет будить. Надо юркнуть под одеяло и притвориться спящей, а то заругают. Когда же тетя Даша приедет? Вот бы сразу после завтрака.

Тетя Даша приехала вечером. Поговорила с директором за закрытыми дверьми и забрала Анну в чем та была, только куртку свою ей накинула на плечи.

Домой Анна так и не вернулась, тетя Даша привезла ее к себе. Вместо кушетки в зале стояла кровать Анны, а рядом — колыбель. Для кого она? Может быть, для куклы? Она там! Но колыбель была пуста. Анна сложила в нее другие игрушки, покачала их и, не сказав ни слова, легла спать.

Утром Анну разбудил звонок в дверь. Она выглянула в коридор: в дверях стояла тетя Даша со свертком в руках и благодарила незнакомую женщину. Они обнялись, и дверь закрылась. Тетя Даша прошла в зал и заглянула в колыбель.

— Анечка, убери отсюда игрушки, пожалуйста.

Анна послушалась. На освободившееся место тетя Даша положила сверток и развернула его. Кукла! К Анне вернулась любимая игрушка! Анна погладила волосы куклы, ручки, живот. Ей показалось, что та потолстела.

— Спасибо! Моя кукла!

— Ох, Анечка, — вздохнула тетя Даша.

— Моя любимая, замечательная кукла! Я буду возить ее в коляске, буду наряжать.

— Будешь-будешь, только послушай…

— Я возьму ее в садик и покажу всем-всем-всем! Я так рада! И мы вернемся домой, к маме!

— Анечка, милая моя, бедная Анечка. — Голос тети Даши дрогнул, по щекам покатились слезы. — Это не кукла, Анечка, вовсе не кукла. Это твоя сестра.