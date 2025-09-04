Поэзия
Дмитрий Доронин

Ледоход на Неве

4 сентября 2025, 20:00 
 Нева покрыта беглым льдом
 Гранит корыта рыбий дом
 Вороны катятся на льдинах
 Не тратятся на лимузины
 Над ними шпиль Петра и Павла
 Вороний стиль горбатой карлы
 Им острова ледовы скользки
 И головы торчат по-польски
 Пальто воронее из драпа
 В глазах ирония арапа
 Плывут в балтийские заливы
 В халву бандитским черносливом
 Прокаркав траурно и смело
 На барках мраморных и белых

Зима в Москве

 Кругом меня оборванные рвы
 Я выползаю из своей норы
 Сковал столицу лед и полумрак
 И прерван лет у птиц и беготня собак
  
 Автобусы ползут как змеи умирая
 и Сколль оскалил зуб
 и разлилась пралая
 и холод как в мешке
 у Лоухи-старухи
 и мир на ремешке
 который тянут духи

Оттепель в Москве

 Грибы растут в Москве зимой
 Над ними оттепель рукой
  
 Для них вся влажность в этом месте
 В лесах Москвы они как в тесте
 Пузырясь, раздувают хлеб —
 Был город, скоро станет хлев
  
 Овин, амбар с зерном проросшим
 В нем мокрая гуляет лошадь
 Глядит туманно из конюшен
 На стены крепости разбухшей
 Они похожи на фураж
 Торчат их башенки из спарж
  
 Течет в пространствах клейковина
 Испарина и пуповина
 Нас в общий единяет чан
 Москва как город англичан
  
 Единый пар, единый морок
 Столица обратилась в творог
  
 Дух оттепельных мокрых корок —
 Как запах яблоков гнилых
 Стучит нам ласково под дых

Плацкарт

 Плацкарт похож на склад людей,
 Меж ними ходит иудей
 В священнических одеждах —
 Трясутся все в своих надеждах
 И мчатся поездом в Москву,
 Отдав себя его броску — 
 Он бросился бежать с вокзала,
 Увечья оставляя шпалам.
  
 Не ведая об этом гнете,
 Лежат тела в его киоте — 
 Внутри он не железный зверь,
 Внутри похож он на музей:
 Его служитель носит чаю,
 На нем звездой блестит пиджак,
 Под юбкой у него, я чаю,
 Бобер и кружево-наждак.
 Я думал часто с интересом,
 Хранят себя как стюардессы,
 Как моют белые тела,
 Чтоб плоть в пути не загнила.
  
 Я думаю: не снять ли брюки?
 Поскольку час настал в постель
 Продольно поместивши руки,
 Окончить жизни канитель.
 И лишь катаются от тряски
 Тестикулы мои, как в пляске,
 Растягивается позвоночник
 Над рельсами, как поезд ночью.
 Мой позвоночник — поезд тоже:
 Вагон — под небом, он — под кожей.

Мой голем

 Внутри огромной
 толстой глыбы
 Как будто в озере мы рыбы
 И лед над нами толстой кожей
 Нас мнет и ложит в наше ложе
  
 Я чувствую, как движет глина
 Мы влились в ноги, руки, спину
 Мы вмяты в тело истукана
 И движемся из котлована
  
 Наш голем с голенями глины
 Его пути голимо длинны —
 От тундры севера до юга
 Мы в глине клиньями друг в друга
  
 Наш голем гол наш голем болен
 Но он как вол и вечно волен
 Валить и волновать округу
 Как пахарь он подобен плугу
  
 Он вечно рвет и вечно пашет
 Наш котлован глубок и страшен
 Он глиняной горой дыбится
 Над ним и солнцем золотится

