Ледоход на Неве

Нева покрыта беглым льдом
Гранит корыта рыбий дом
Вороны катятся на льдинах
Не тратятся на лимузины
Над ними шпиль Петра и Павла
Вороний стиль горбатой карлы
Им острова ледовы скользки
И головы торчат по-польски
Пальто воронее из драпа
В глазах ирония арапа
Плывут в балтийские заливы
В халву бандитским черносливом
Прокаркав траурно и смело
На барках мраморных и белых
Зима в Москве
Кругом меня оборванные рвы
Я выползаю из своей норы
Сковал столицу лед и полумрак
И прерван лет у птиц и беготня собак
Автобусы ползут как змеи умирая
и Сколль оскалил зуб
и разлилась пралая
и холод как в мешке
у Лоухи-старухи
и мир на ремешке
который тянут духи
Оттепель в Москве
Грибы растут в Москве зимой
Над ними оттепель рукой
Для них вся влажность в этом месте
В лесах Москвы они как в тесте
Пузырясь, раздувают хлеб —
Был город, скоро станет хлев
Овин, амбар с зерном проросшим
В нем мокрая гуляет лошадь
Глядит туманно из конюшен
На стены крепости разбухшей
Они похожи на фураж
Торчат их башенки из спарж
Течет в пространствах клейковина
Испарина и пуповина
Нас в общий единяет чан
Москва как город англичан
Единый пар, единый морок
Столица обратилась в творог
Дух оттепельных мокрых корок —
Как запах яблоков гнилых
Стучит нам ласково под дых
Плацкарт
Плацкарт похож на склад людей,
Меж ними ходит иудей
В священнических одеждах —
Трясутся все в своих надеждах
И мчатся поездом в Москву,
Отдав себя его броску —
Он бросился бежать с вокзала,
Увечья оставляя шпалам.
Не ведая об этом гнете,
Лежат тела в его киоте —
Внутри он не железный зверь,
Внутри похож он на музей:
Его служитель носит чаю,
На нем звездой блестит пиджак,
Под юбкой у него, я чаю,
Бобер и кружево-наждак.
Я думал часто с интересом,
Хранят себя как стюардессы,
Как моют белые тела,
Чтоб плоть в пути не загнила.
Я думаю: не снять ли брюки?
Поскольку час настал в постель
Продольно поместивши руки,
Окончить жизни канитель.
И лишь катаются от тряски
Тестикулы мои, как в пляске,
Растягивается позвоночник
Над рельсами, как поезд ночью.
Мой позвоночник — поезд тоже:
Вагон — под небом, он — под кожей.
Мой голем
Внутри огромной
толстой глыбы
Как будто в озере мы рыбы
И лед над нами толстой кожей
Нас мнет и ложит в наше ложе
Я чувствую, как движет глина
Мы влились в ноги, руки, спину
Мы вмяты в тело истукана
И движемся из котлована
Наш голем с голенями глины
Его пути голимо длинны —
От тундры севера до юга
Мы в глине клиньями друг в друга
Наш голем гол наш голем болен
Но он как вол и вечно волен
Валить и волновать округу
Как пахарь он подобен плугу
Он вечно рвет и вечно пашет
Наш котлован глубок и страшен
Он глиняной горой дыбится
Над ним и солнцем золотится