Я поднималась в квартиру по лестнице, минуя пролет за пролетом.

Сквозь маленькие окна пробивалось послеобеденное солнце, подсвечивая потускневшую побелку и свежие надписи на стенах: «Линкин Парк круче всех», «Римма дура» и «Лицей 135 рулит».

В подъезде неприятно пахло сыростью, разлитым пивом и отравой от тараканов, разбрызганной вокруг мусоропровода.

Под коленями с двух сторон расползались широкие стрелки. Вторая пара колготок за неделю в урну — все из-за школьных стульев с шероховатой поверхностью.

На четвертом этаже я остановилась, вытащила из кармана маленькое зеркальце и вытерла слюной с век синие тени.

Лифтом к тому моменту я не пользовалась уже больше года.

Однажды я зашла в тесную кабину, бросила взгляд на разбитую лампочку на потолке и на ощупь отыскала нужную — подпаленную зажигалкой кнопку. Толстые стальные двери — жвала исполинского паука — захлопнулись, и, сотрясаясь, адская машина повезла меня, пятиклассницу, ввысь.

Третий, четвертый, пятый…

Лифт и не думал останавливаться, а только набирал скорость, кабина дребезжала, двери скрипели, внутри самих стен словно бы что-то гудело, кислорода становилось все меньше.

Я стояла там, маленькая в сравнении с этим лифтом, со всем этим миром, с большим школьным рюкзаком за спиной и готовилась к участи: вот-вот кабина либо пробьет крышу и с грохотом приземлится на проезжую часть, либо же оттолкнется от потолка, трос порвется и лифт рухнет прямиком в Преисподнюю. Я прижалась спиной к стенке адской машины, затем медленно сползла по ней, села, закрыв руками лицо, и затаила дыхание.

Перед глазами пронеслась вся моя жизнь и… смерть. Что, если кабина уподобится гидравлическому прессу и раздавит меня? Скомкает, как бумажный платок, и извергнет наружу…

Долбаный лифт. Долбаный, долбаный лифт.

Машина резко остановилась на последнем — двенадцатом этаже, крепко зажмурив двери. Я стеснялась кричать и стучать, а потому просто сидела там, в углу, грызла ногти и плакала. От страха, вони и жажды. Хотелось пить, еще сильнее — нырнуть в прохладный бассейн.

Спустя сорок минут заточения лифт выплюнул меня наружу.

На четвереньках, дрожа с головы до ног, я выползла из проклятой кабины.

Машина захлопнула тяжелые двери за моей спиной и отправилась вниз, вероятно, за следующей жертвой.

Отныне я пользовалась только ступеньками. Заходила в подъезд, открывала дверь нараспашку и бежала со всех ног до следующего пролета. Потому что верила: если успею добежать прежде, чем закроется дверь, то загаданное желание обязательно сбудется.

А потом я просто шла, стараясь не касаться ни стен, ни перил, ни подоконников. Потому что верила и в другое: дом на Профсоюзной — это логово зла. И зло это принимало форму ядовитого плюща. Многие годы жильцы дома позволяли плющу разрастаться, и теперь он невидимыми корнями-присосками цеплялся за почтовые ящики и стены, перила и балконы, залезал в квартиры, заполнял пустоты…

Химмаш, где я тогда и жила, располагался на холмистом берегу, а многоэтажка на Профсоюзной стояла как бы в низине, а потому в дождливую погоду к дому стекалась вся черно-коричневая жижа. Подвал затапливало, а добраться до школы или работы можно было разве что на гондоле.

Дом закрывал собой Нижне-Исетский пруд, зимой в окна безжалостно задувал ветер. В такие холодные дни мама завешивала окна коврами и пледами, наливала в пластиковую бутылку горячую воду и вручала на ночь в качестве грелки.

За домом вдоль Нижне-Исетского пруда тянулась так называемая Аллея разбитых фонарей, по другой версии — Аллея алкоголиков, которая вела к парку-стадиону. С самого утра пьяницы занимали скамейки, словно шезлонги на пляжах. А по дорожке бездомные туда и обратно возили коляски, доверху набитые пустыми стеклянными бутылками.

Я жила в доме на Профсоюзной словно в восьмибитной игре: прыгала со ступеньки на ступеньку, стараясь не наступать на препятствия, надеясь не встретиться с Боссом — главным злодеем игры.

Я дважды повернула в замке ключ и переступила порог чистой, а в сравнении с подъездом — очень чистой квартиры, оформленной по вкусу мамы в красных тонах. На кухне горел свет, пахло свежесваренным супом. Я умылась прохладной водой, выпила два стакана воды и прошла в свою комнату.

Еще годом раньше я увлекалась Древним Египтом. Увлекалась настолько страстно, что любой вошедший в комнату мог бы оказаться на гребне дюны, увязнуть в зыбучих песках, ощутить на плечах жар палящего солнца, услышать бормотание верблюдов и шуршание жуков-скарабеев.

Так что неудивительно, что энциклопедия «Я познаю мир», посвященная Древнему Египту, была зачитана мною до дыр, а любимым фильмом в тот период жизни был приключенческий боевик «Мумия».

Я уговорила маму подстричь мне челку, как у возлюбленной Имхотепа: короткую, в форме арки. Мама прошлась ножницами «чик-чик-чик», подровняла разок, затем еще один, и еще, вышло короче задуманного, но мне понравилось. С того дня я стала выпрямлять ее водой и использовать лак для волос каждое утро. Ребята из школы, конечно, посмеивались, но мне было начхать на чужое мнение.

Древним Египтом я интересовалась несколько месяцев, а потом появилось новое увлечение — криминалистика. Я обзавелась шуточным водительским удостоверением на имя специального агента ФБР Дейла Купера — героя сериала «Твин Пикс», над кроватью висел плакат с надписью: «Истина где-то рядом». Под летающей тарелкой я нарисовала корову, жующую траву, а любимым блюдом стали булочки с колбасой, которыми лакомился Комиссар Рекс.

Я просила родителей покупать мне наборы «Юный скульптор», где предлагалось разводить гипс, заливать смесь в формочки, а когда те высыхали — раскрашивать получившиеся фигурки: ракеты, грузовики и кораблики — тонкой кисточкой и акварелью. Я же использовала наборы с другой целью: ходила по грязи и песку, снегу и глине, в обуви на размер больше и меньше, с тяжестью в руках и без, а потом брала с помощью глины отпечатки следов. Убирала пинцетом ненужные веточки, пшикала лаком для волос в воздух, так, чтобы склеить землю, но не размочить ее, заливала половину гипса в углубление, укрепляла палочками, наконец, заливала следующую половину. А когда отпечаток высыхал, то как следует его изучала.

Мне ничего не стоило взломать амбарный замок, вырезав т-обратную отмычку из жестяной банки, и даже указать на то, в какую сторону двигался транспорт. Я обращала внимание на изогнутые стебли травы, расплескавшуюся влагу и даже грушевидные капли тормозной жидкости, оставленные на асфальте.

Я все реже пересматривала «Мумию», зато отныне не пропускала цикл документальных фильмов «Криминальная Россия» о работе следователей. Передачу я смотрела вместе с отцом. Настольной же книгой стала «Век криминалистики».

Все это неудивительно с учетом того, в каком я жила доме. Мне стоило понимать природу всех тех, кто меня окружает. Наркоманы, проститутки, алкоголики, ждули. Почему они выбрали такой путь? Каким было их детство? Для чего все они ломают треклятый лифт? Отчего родители не переезжают?

Сейчас, в свои тридцать, лифтов я боюсь меньше, однако не зайду внутрь с ребенком, если в рюкзаке не припасена бутылка воды. Я прошла курсы профайлинга, скупила всевозможные книги по криминологии и криминалистике. Я слушаю тру-крайм-подкасты и смотрю каналы, которые ведут психиатры. Потому что должна знать, кто меня окружает. Иначе не выжить. Да, иначе не выжить.