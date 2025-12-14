Люська и Люсьен

Ушастый стоял у подножья утеса с лопатой в руках. Дождь мешал работать, но другого выбора у него не было. Узкую песчаную полосу рядом с отвесной стеной затопило. Ушастый стоял по колено в воде, выкапывая комья мокрой земли и ощупывая руками каждый камень, каждый корень дерева. Он все глубже уходил в отвесную стену, когда вдруг наткнулся на кость. Ушастый с трудом вытянул ее из вязкого песка и стал рассматривать в свете шахтерского фонаря.

Ушастый был рожден для большого открытия. Он страстно мечтал о признании и славе. Грезил, как его имя будет занесено в учебники. Третьекурсник археологического факультета уже не первый раз участвовал в раскопках. Но, кроме черепков да разрозненных костей мамонта, ничего не находил.

Сверху раздался голос Милки:

― Ушастый, поднимайся!

Послышался гулкий рев, треск поваленных деревьев. Милка что-то закричала. На голову Ушастому посыпалась земля.

Выше по реке, рядом с селом Хотылево, отплясывали у костра ритуальные танцы древних людей студенты-практиканты. Завтра они вернутся домой, чтобы забыть про лопаты. Но она еще долго будет им сниться.

Месяц назад многие из них впервые взяли лопату в руки.

― Под углом лопату втыкай, под углом. Потом будто в штыковую атаку идешь и отбрасываешь землю. Так, вперед и ― раз ― правая рука резко толкает, а левая ладонь скользит вдоль черенка. И не пораньте друг друга ― лопаты острые.

Эммануилыч, руководитель практики, отобрал лопату у Милки, пугливой первокурсницы, и давай отбрасывать землю, колоть воздух лопатой. Руки ходили туда-сюда четким движением, как шатун-ползун старинного паровоза. Лишнюю землю студенты унесут ведрами, чтобы очистить очередной культурный слой на археологическом раскопе «Хотылево 13». Милка смотрела на моложавого учителя, откидывала со лба волосы, оставляя черные полосы от грязных перчаток.

― А мы найдем здесь неандертальцев?

― Конечно, ― уверенно кивнул он. ― Но тот, кто найдет кроманьонца, сможет написать отличный диплом. Древние люди не дураки были, селились в хороших местах. Посмотри вокруг, какое прекрасное место. Теперь мы здесь живем. И через тысячи лет здесь будут жить люди.

Экспедиция для студентов археологического института располагалась в тихом зеленом поселении на берегу Десны. Эммануилыч мог подолгу смотреть на темную воду реки, мягкий поворот за песчаный утес вниз по течению.

Археологический лагерь расположился в бывшей школе-интернате. Здесь есть спальни, кухня-столовая, большой спортзал, где организовали «керамичку», или лабораторию для складирования находок, каталогизации, изучения. Живи да копай себе в удовольствие. Коллеги с участка, расположенного километрах в шести от них вверх по течению, приходили в гости и подсмеивались над студентами: «Кроватки с подушечками! Душ с горячей водой! Прямо барышни, а не археологи».

Эммануилыч взглянул на Милку и еле сдержал смех ― боевой раскрас первокурсницы подал ему идею:

― В конце практики устроим вечеринку в стиле первобытных людей. Ты украшения делать умеешь?

― Какие украшения?

― Первобытные. Из костей мамонта. Бусы, пуговицы?

Эммануилыч выделил для эксперимента обломки костей мамонта из верхнего палеолита. В ближайшей деревне чудакам-археологам отдали обрезки сухожилий и шкуры кроликов. На лужайке перед школой Милка устроила культурологическую лабораторию. Она собственноручно выскоблила шкурки отщепом из кремня ― плоским сколом с острыми краями. Воткнула скрещенные палки в тазы с землей и натянула на них шкуры. Вставила изнутри дополнительные распорки и оставила природе довести дело до конца ― ветер продует, солнце высушит.

С костями мамонта пришлось повозиться. Себе Милка сделала браслеты на ноги. На однокурсниках появились кулоны и заколки для волос. Вскоре даже прибившийся к экспедиции щенок Анубис носил кожаный ошейник с пуговицей из кости мамонта.

Раз в неделю она осматривала всех участников эксперимента и скрупулезно описывала в дневнике следы от ношения на коже. В будущем она собиралась применить результаты эксперимента в своей научной работе.

Ушастый терпеть не мог украшений, но согласился надеть браслет на ногу. Ради науки можно и бусинки надеть, но их хотя бы видно не будет:

― Обещаю, Милка, гулять по траве, песку и воде. Такие следы останутся ― закачаешься.

Милка со смехом сняла со своей ноги браслет и отдала Ушастому.

― Где ты пропадаешь вечерами? В мафию ни разу с нами не играл?

― Да так, занимаюсь. А почему тебя Милкой зовут? Шоколад, что ли, любишь?

― Да не, меня Людмилой назвали. Сокращенно ― Мила.

― Значит, тебя Люськой можно звать. Или Люси. ― Ушастый свернул разговор и пошел на соседний раскоп.

Самой выдающейся находкой в археологии Ушастый считал скелет австралопитека Люси ― маленькой женщины, ростом чуть больше метра. И ведь как нашли! В последние дни экспедиции, практически на поверхности, буквально под ногами лежала кость. А теперь находка хранится в музее в Эфиопии.

Еще в первый день практики Ушастый, размахивая длинными руками, прогулялся вдоль реки с целью выяснить, на каких участках уже сделаны открытия. Но, кроме керамики верхнего средневековья, которая совсем его не интересовала, да разрозненных костей мамонта, находок у соседей не было.

Ниже по течению Ушастый обнаружил заброшенный раскоп ― вертикальный утес метров двадцать в высоту. Ушастый спустился к реке по заросшему травой и деревьями обрыву. Отсюда хорошо было видно, какую большую работу проделали коллеги. Он оценил красоту раскопа ― словно огромный кусок халвы в разрезе — и вспомнил лекцию Эммануилыча в кухне-столовой, которая при необходимости превращалась в лекционный зал.

― …Ниже лежат пески мелового моря. Вот здесь обнаружены зубы акул, ракушки, кораллы ― это мезозой. После него прошло семьдесят миллионов лет. Вот здесь видно, что ледники наползали, отползали и изничтожили поздние отложения. А вот на меловой песочек пришли неандертальцы. И накидали тут костей, настучали всяких орудий. Здесь мы отметим четвертый культуросодержащий горизонт. Ведь как дело происходило? Они-то снизу слои накидали. А мы их сверху откапываем. Позже на стоянку неандертальцев наползли сбоку меловые отложения и запечатали слой ― он сохранился почти идеально…

Ушастый тоже мечтал сделать великое открытие ― найти целый скелет австралопитека, например, ну, на крайний случай, кроманьонца. Полный скелет он просто обязан найти. Ушастый огляделся. Глаз и мозг был заточен на поиск костей. «Я сделаю открытие, обязательно сделаю. Вот идеальное место, странно, что никто не работает на этом участке».

Вечером, после трудового дня, студенты собрались за большим столом. Дежурные раздавали гречневую кашу с тушенкой.

― Хоть что-то от полевой кухни. А то устроили нам институт благородных девиц. ― Студенты роптали на слишком комфортную жизнь.

Ни тебе костров ― трава высокая, кругом леса, деревня близко. Ни палаток под открытым небом. Звезды были, дикое зверье бродило, да звуки разные доносились. Девушки побаивались выходить на улицу ночью.

― Что, кикиморы испугались? ― подкалывали старшекурсники.

― Да нет, мамонта, он проснется и восстанет в полнолуние.

― А пусть Ушастый предупреждает, когда услышит голоса древнего загробного мира.

Однокурсники прозвали его Ушастым за недоразвитые ушные раковины и невероятно чуткий слух ― он издали различал преподавателей по шагам и всегда предупреждал развеселившихся студентов.

― Почему никто не копает ниже по реке? ― спросил он старшекурсника, который не первый год приезжал на практику в этот район.

― Да тут такая история была… Три года подряд работали экспедиции. Перспективные находки были. Но каждый раз обязательно что-нибудь происходило. Сначала студентка заблудилась в лесу и на медведя нарвалась. Потом препод перепробовал технического спирта, и того. А прошлогодний начальник работал как контуженный, Люську свою искал, ну, скелет хорошо сохранившийся, но чтобы непременно жутко древний ― уже экспедиция закончилась, все разъезжаться стали, а он копает. Еще немного — и найду Люську, говорит. Рассказывали потом, что ему жена позвонила и сказала, что дочка разбилась ― с высокого дерева упала. Как та самая Люси, которой три миллиона лет.

В ту же ночь Ушастый перенес на другой участок лопату, кисть и пакеты для находок.

К моменту окончания практики студенты накопали много чего интересного. Каталогизировали, фотографировали и описывали находки для дальнейшей работы в институте. Ушастому не везло. В раскопках он участвовал вяло, засыпал почти в любом положении. Свои тайные раскопки на соседнем участке тоже продвигались медленно.

В последний вечер перед отъездом на берегу реки разожгли костер. Студенты обрядились в высушенные шкуры, листья папоротника и Милкины бусы. Ушастый остался на праздник ― Эммануилыч обещал шашлыки и печеный картофель.

Всех разогнал дождь с грозой. Сначала никто не хотел расходиться, и студенты прыгали вокруг шипящего костра, купались в реке и охотились с копьем на древнего мамонта. Потом постепенно угомонились и пошли в школу собирать вещи и доедать шашлыки в кухне-столовой.

Ушастый повернул в сторону своего раскопа. Последний шанс сделать открытие. Сегодня ему точно повезет.

Милка увязалась за ним.

― Куда ты, гроза же сильная?

― Иди в школу.

― Да брось ты один копаться. Смотри, мы уже столько накопали, изучать да изучать весь следующий год. Пойдем шашлыки есть.

― У меня предчувствие, сегодня точно случится что-то великое.

Они вместе дошли до соседнего участка. Ушастый спустился к реке, а Милка осталась стоять на утесе. Ветер все сильнее раскачивал деревья. Вода подмывала утес. Вдруг Милка почувствовала, что песок начал уползать из под ног.

― Ушастый, поднимайся!

Она попыталась ухватиться за ветку, край утеса надломился, и Милка вместе с деревом полетела с обрыва.

― …Обратите внимание на симметричные украшения на ногах.

Голос лектора звучал в голове каждого студента. На радужную оболочку глаз выводились необходимые визуальные материалы. Слушатели в разных точках планеты внимательно всматривались в идеально сохранившиеся останки.

― Накрученные сухожилия животных с бусинами из кости мамонта. Это, вероятно, символ семейных уз homo sapiens. Нам невероятно повезло с находкой. Меловые пески наползали, наползали и законсервировали стоянку предков современного человека. Два останка в идеальном состоянии, даже наблюдаются следы одежды ― это шкуры домашних животных, плохо обработанные, но вполне сохранившиеся для дальнейшего изучения. Девушка, вероятно, упала с большой высоты. А вот скелет молодого человека ― он погиб в расцвете сил, лет в двадцать, был придавлен чем-то тяжелым. Словно на него упал мамонт, хотя никакого мамонта мы рядом не обнаружили. Правда, мамонта могла унести река, высохшее русло которой мы здесь наблюдаем. Зато в руке молодой человек, давайте назовем его Люсьен, сжимает обработанную кость. Этот объект археологии особенно ценен ― на кости четко просматриваются следы обработки материала с целью приспособить его для хозяйственной деятельности. Предполагаю, что это была наковальня. Значение слова посмотрите в словаре.

Профессор глянул в окно и глубоко вздохнул ― после леденящего холода Афарской равнины, где он раньше преподавал археологию, жаркое солнце пустыни Десна пробиралось даже через толстые стены в идеально подобранный климат визитории.

― Обратите внимание на уши молодого человека ― отмирающие признаки ушных раковин показывают нам переходный период от homo sapienc к homo ommenticius. Анатомисты будут счастливы находке ― подтвердилась теория паритета слуха и зрения сто тысяч лет назад. Вашим домашним заданием будет изучение останков Люси и Люсьена и описание их жизненного пути.