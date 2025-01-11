Поэзия
Алёна Синица

«Маяковский в юбке»

11 января 2025, 14:00

Алёна Синица — финалист международного экспресс-конкурса одного стихотворения «А вы могли бы?».

 Я иду около музея Маяковского 
 на Лубянке, 
 Точнее — мимо того, 
 что от него осталось.
 Там стоит продавец книг
 Всё по 60 — 
 Солженицын, Ницше и Кафка. 
 Я подхожу смотреть книги, 
 и он говорит:  
 Извините, вы не могли бы
 Посторожить мой прилавок? 
 И так я внезапно 
 Становлюсь книгопродавцем 
 на пару минут,
 И вот люди уже покупают 
 из моих рук Кафку.
 Потом из метро выходит 
 знакомый поэт и говорит: 
 – А я и не знал, 
 Что ты толкаешь книги 
 У музея Маяковского!
 А я много чего ещё делаю:
 Вот, например —
 В школе, пока одноклассники 
 морщились от его стихов,   
 я глотала их как витаминки
 одну за другой —
 Маяковский похож на В6, В12 —
 Шипучий, оранжевый, растворимый,
 Калий и магний, кальций и йод,
 Аскорбинка без сахара,
 Чай бергамот.
 И вот я иду в школу
 в подавленном настроении, 
 я хочу стать хорошим поэтом,  
 мне хочется так, что трясёт.
 Но пока я сижу на скамейке 
 запасных на физ-ре, 
 где девочки в коротких шортах 
 крутятся перед парнями,  
 еще не зная, как пахнут
 их носки в раздевалке. 
 Я наблюдаю вяло
 за этим буйством гормонов: 
 (конечно, я не собираюсь влюбляться
 в какого-то Васю), 
 Мне всё это в общем не надо,
 Мне нужна только бумага 
 Я человек без пола и стен — абориген, 
 Моя любовь как конец света, 
 апокалипсис, Армагеддон, 
 ядерный гриб Хиросимы, 
 Господь, сохрани и спасибо — 
 что я могу жить без неё.
 Мне снится кладбище 
 и двухметровый Владимир 
 с морщиной между бровей,  
 все говорят, мол, не хмурь лоб!
 Кто тебя такую полюбит? 
 А я говорю, что хмурю лоб, 
 потому что так лучше вижу 
 этот дурацкий мир.
 Там гранёная плитка, 
 верхушки елей и я разбиваю 
 коленку себе до крови.
 Мне снится берег туманный и серый, 
 Вдалеке одиноко бредёт фигура 
 Прямая как пистолет.
 Я к нему с замиранием сердца: 
 –  Владимир Владимирович! 
 Разрешите представиться: 
 Синица! Пишу стихи 
 с двенадцати лет.
 А он говорит; 
 – Послушай, Синица!   
 Почему ты зовёшь меня 
 Так официально — Владимир? 
 Зови меня просто  — 
 ВО-ЛО-ДЯ! 
 И я просыпаюсь в три.
 И вот спустя десять лет 
 я иду выступать на Лубянку, 
 я бьюсь током в вагонах метро, 
 ощущаю себя лет на сто.
 А мне говорят:  
 – Послушай, откуда в тебе колючий, 
 бродячий волчок? 
 Ты носишь с собой кирпичи 
 и швыряешься ими в прохожих, 
 ты что — Маяковский в юбке? 
 А я отвечаю:
 — В пальто.
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