«Маяковский в юбке»

Алёна Синица — финалист международного экспресс-конкурса одного стихотворения «А вы могли бы?».

Я иду около музея Маяковского на Лубянке, Точнее — мимо того, что от него осталось. Там стоит продавец книг Всё по 60 — Солженицын, Ницше и Кафка. Я подхожу смотреть книги, и он говорит: Извините, вы не могли бы Посторожить мой прилавок? И так я внезапно Становлюсь книгопродавцем на пару минут, И вот люди уже покупают из моих рук Кафку. Потом из метро выходит знакомый поэт и говорит: – А я и не знал, Что ты толкаешь книги У музея Маяковского! А я много чего ещё делаю: Вот, например — В школе, пока одноклассники морщились от его стихов, я глотала их как витаминки одну за другой — Маяковский похож на В6, В12 — Шипучий, оранжевый, растворимый, Калий и магний, кальций и йод, Аскорбинка без сахара, Чай бергамот. И вот я иду в школу в подавленном настроении, я хочу стать хорошим поэтом, мне хочется так, что трясёт. Но пока я сижу на скамейке запасных на физ-ре, где девочки в коротких шортах крутятся перед парнями, еще не зная, как пахнут их носки в раздевалке. Я наблюдаю вяло за этим буйством гормонов: (конечно, я не собираюсь влюбляться в какого-то Васю), Мне всё это в общем не надо, Мне нужна только бумага Я человек без пола и стен — абориген, Моя любовь как конец света, апокалипсис, Армагеддон, ядерный гриб Хиросимы, Господь, сохрани и спасибо — что я могу жить без неё. Мне снится кладбище и двухметровый Владимир с морщиной между бровей, все говорят, мол, не хмурь лоб! Кто тебя такую полюбит? А я говорю, что хмурю лоб, потому что так лучше вижу этот дурацкий мир. Там гранёная плитка, верхушки елей и я разбиваю коленку себе до крови. Мне снится берег туманный и серый, Вдалеке одиноко бредёт фигура Прямая как пистолет. Я к нему с замиранием сердца: – Владимир Владимирович! Разрешите представиться: Синица! Пишу стихи с двенадцати лет. А он говорит; – Послушай, Синица! Почему ты зовёшь меня Так официально — Владимир? Зови меня просто — ВО-ЛО-ДЯ! И я просыпаюсь в три. И вот спустя десять лет я иду выступать на Лубянку, я бьюсь током в вагонах метро, ощущаю себя лет на сто. А мне говорят: – Послушай, откуда в тебе колючий, бродячий волчок? Ты носишь с собой кирпичи и швыряешься ими в прохожих, ты что — Маяковский в юбке? А я отвечаю: — В пальто.