Поэзия
Александра Веретина (Аля Ветер)

Между ударами двух беспилотных сердец

3 октября 2025, 9:30

* * *

 Все движется, поди пойми куда — и беглый блик, и темная вода, высокий штиль и берег невысокий. И плеск, и негустая россыпь звезд, и тень, что перечеркнута внахлест шуршащей прошлогоднею осокой.
  
 Все движется легко, как взмах крыла, стремительно — и для чего была надежда на грядущие апрели? — в настолько непроглядной глубине, что смысла нет гадать, по чьей вине, плывет в медовой лунной акварели.
  
 Все движется. И кажется чужим. И беспокойный свет непостижим, но до конца покуда не покинут. Когда бы не пустая болтовня, возьми меня и сделай из меня тот камень, что спустя три долгих дня из основанья склепа будет вынут.
