Посох дервиша

Мастер Ёдгор, главный герой рассказов современного таджикского писателя Мир Зафара, имеет литературных родственников по меньшей мере по двум линиям. Первая — это Ходжа Насреддин, полюбившийся русскому читателю благодаря замечательной книге Леонида Соловьева. Вторая — это, пожалуй, честертоновский патер Браун. Подобно ему мастер Ёдгор уверенно расследует самые загадочные преступления. Говорю о литературных параллелях потому, что они лишь подчеркивают оригинальный и самобытный характер коротких рассказов Мир Зафара. Рассказы эти написаны простым и ясным языком — русским: предлагаемые читателю тексты — не перевод. Может быть, поэтому в них сквозит восточный акцент, придающий повествованию особую прелесть.

Евгений Водолазкин

История восьмая

Глава первая

Мастер Ёдгор сказал мне: «Учеба — это работа. Детский мозг в школе созерцает, размышляет, создает новое. Новое сравнивает с прежним опытом. Новый опыт запоминает. Это есть работа мозга. Чтобы мозг ребенка отдохнул, он должен научиться смеяться. Что такое смех мозга, вы узнаете в чайхане Маруфа, который готовит, печет, продает самсу на базаре Четверг, у южного входа, рядом с аркой царицы Тахмины. Завтра идите на базар. Семь дней будете работать помощником Маруфа. За семь дней вы должны понять, что такое смех мозга».

На следующий день, рано утром, я пошел на базар в чайхану Маруфа. Самса — это печеный пирожок с мясом и луком. Как пирожки могут быть связаны со смехом мозга, мне было неясно. Чайхана была маленькой: состояла из кухни и зала. На кухне стояли столы для изготовления теста, рубки лука и мяса. Печь из глины находилась на улице. В зале было шесть маленьких резных топчанов. Мастер Маруф выдал мне фартук. Сказал: «Я готовлю самсу. Моя жена готовит чай. Твоя работа — разносить чайники с чаем. Убирать в зале. Сидеть у стены. Следить за чистотой».

Семь дней я вставал в три часа утра. Бежал на базар. В чайхане Маруфа выпивал пиалу чая, затем начиналась утренняя работа. Я носил воду из водоема, в чан для самовара. Подметал зал, убирал топчаны, вытряхивал дастарханы. Мыл чайники, пиалы, миски. Смотрел, как месит тесто мастер Маруф. Смотрел, как рубит мясо и лук ученик Тук. С четырех часов утра носил посетителям чаши с самсой. В перерыве мыл чашки, чайники, пиалы.

Первый день работы открыл мне тайну вкусной самсы Маруфа. Все дело было в его многослойном легком тесте. Тридцать килограммов теста месились, раскатывались, складывались и снова месились. Сначала тесто было размером с одеяло. После трех складываний стало размером с наволочку. После этого из наволочки нарубались шестьдесят четыре квадрата, в каждый из которых вкладывалась начинка из мяса, лука и пряностей. После лепки самсу прикрепляли к стенкам глиняной печи. Через полчаса были готовы шестьдесят четыре пирожка, которые таяли во рту и давали силу на многие часы работы.

Чайхана Маруфа работала без остановок, как водяная мельница на реке Заравшан. Рано утром чайхана кормила дехкан, которые привозили в город свежую зелень, лук, перец. Затем кормила водоносов, носильщиков с тележками, продавцов лепешек. Затем в чайхану приходили обитатели караван-сараев. Затем приходили кузнецы, портные, сапожники.

Все посетители приветствовали друг друга. Садились на топчаны. Ели самсу. Пили чай. Благодарили Аллаха. Уходили. Во время еды одни люди молчали. Другие рассказывали новости. Третьи рассказывали смешные истории. Смешные истории были простыми, но вызывали бурный смех. Я тоже хохотал от души. Чайхана заканчивала работу в три часа дня. Я возвращался в школу. Омывал тело. Кушал обед. Садился за столик. Записывал истории дехкан, водоносов, носильщиков, портных, нищих. Это были истории из жизни.

Эти истории были простые, как кувшин. Это истории были глубокие, как кувшин. В первые два дня я записал историю о том, как Хасан искал корову; историю о том, как Курбан ходил к гадалке Сати, которая нашла его сапоги; историю о том, как Саттор чинил глиняный забор; историю о том, как Абдулла пошел в селение Норак, а попал в селение Афтоб; историю о том, как Али нашел в арыке золотую монету; историю о том, как тетка Гульнара не узнала мужа своей дочери; историю о том, как Раджав женился в третий раз; историю о том, как девушка Бахор нашла мужа на крыше дома. За семь дней работы у меня набралось сорок пять историй. Каждая история была маленьким приключением.

Последняя история была про Саида и его быка. Ее рассказал кузнец Усман. Дехканин Саид пахал землю. На середине поля его бык остановился. Саид кричал на быка. Говорил с быком. Умолял быка. Бык уперся. Стоял, как скала. У Саида были большая семья и один бык. Поэтому Саид берег быка. После долгих уговоров Саид сел рядом с быком. Задумался. Потом решил узнать, почему бык не хочет пахать поле. Саид взял кетмень. Стал рыть яму. На глубине метра нашел котелок с пятью золотыми монетами. На эти деньги Саид купил двух молодых быков и новый плуг. А старого быка подарил бедному дехканину Ахмеду.

Я долго думал, почему истории из чайханы вызывают бурный смех у слушателей. В медресе, где я учился, мулла Рашид рассказывал нам истории из жизней царей, героев, мудрецов. Это были мудрые и поучительные истории. Они давали знания о праведной жизни. Эти истории пахли дворцами, библиотеками, книгами. Истории чайханы Маруфа были простыми. Эти истории пахли землей, потом, базаром. Эти истории давали знания о людях. Вопрос был в другом. Почему эти истории дарили радость?

Через сутки размышлений я понял. Эти истории были — другими. Первое. В одно мгновение истории Маруфа уводили мозг из мира чисел в мир дехкан, ремесленников, в мир базара. Второе. Истории Маруфа были смешными. Третье. Истории Маруфа были знакомы детям.

Истории чайханы научили меня трем правилам обучения детей. Первое правило. Передавать знания детям нужно интересно. Второе. Закреплять знания по теме лучше всего интересной историей. Третье. Каждая тема урока должна быть тщательно продумана и превращена в увлекательное путешествие. Я записал свои мысли в тетрадь, лег на курпачу и мгновенно уснул.

Глава вторая

Громкий стук в ворота школы прервал мою утреннюю молитву. Я побежал открывать. Пока я отпирал засовы, во двор вышли мастер Ёдгор и тетя Биби. Я открыл дверь, и во двор вошел вестник из отряда стражей порядка. «Мир вашему дому, мастер Ёдгор. Меня прислал командир Гани. На пустыре отшельников нашли тело мертвого дервиша. Командир Гани просит вас прийти на пустырь». Вестник ушел. Мастер дал мне знак. В своей комнате я накинул на плечо рабочую суму. Через пять минут мы прошли улицу Гончаров и через базар Четверг направились в район Табиб.

Базар просыпался. Пахло водой, зеленью, горячими лепешками. Через западные ворота базара мы вышли в район Табиб, где жили целители, лекари, банщики, алхимики, собиратели трав и корней. По улице Банщиков мы вышли на пустырь Отшельников. Это была небольшая пустынная пыльная площадь, окруженная невысокими глиняными стенами. Вдоль стен сидели старики, давшие обет молчания. Все выходы с пустыря были перекрыты стражами порядка.

В центре пустыря лежало пять мертвых тел. Недалеко от места преступления стоял командир Гани. Я посмотрел на мертвые тела и понял, что на пустыре произошла смертельная схватка. В центре схватки лежало тело дервиша с кинжалом в спине. Вокруг него лежали четверо наемных убийц с пробитыми головами. Мастер Ёдгор поприветствовал командира Гани. Командир сказал: «Мастер Ёдгор, чтобы не поднимать паники, судья Шам приказал убрать тела с пустыря. У вас десять минут, чтобы осмотреть место преступления. Схватка произошла в три часа ночи. Рядом были отшельники и безумный Лала. Отшельники молчат. Лала спит. Свидетелей нет. У меня один вопрос — за что был убит дервиш?»

Мастер Ёдгор выслушал командира Гани. Кивнул головой. Мастер стал осматривать следы преступления. Я стал изучать пустырь Отшельников. Он был огорожен невысокой стеной и имел три выхода. Первый выход вел на базар. Второй выход вел к реке Тара и в район Вахши. Третий выход вел к реке Зара и к району Хафиз. За пустырем Отшельников возвышалась древняя крепостная стена, у которой примостился глиняный домик юродивого Лалы. Сам Лала проснулся. Он сидел на камне и играл с кошкой. На пустыре вдоль треснувших стен сидели отшельники, давшие обет молчания. Это были старики с лицами деревянных идолов. Это были идолы, чьи глаза видели прошлое и будущее. Старики видели то, что находится за порогом смерти. Я задумался. Мои мысли прервал резкий шорох. Я очнулся и осмотрелся.

Мастер Ёдгор рывком вытащил из спины дервиша кинжал. Бережно перевернул тело дервиша. Посмотрел на лицо. Срезал суму. Вытащил из сумы миску для подаяний, тыкву-горлянку, платок с лепешкой, четки. Осмотрев вещи, снял с тела пояс. Пощупал его. Затем достал из пояса круглый медный знак и осмотрел его. Накрыл тело дервиша своим чапаном. Сказал командиру Гани: «Дело государственное. Это знак тайной службы правителя Сомони. Дервиш был разведчиком. Он следил за кем-то? Кто-то узнал его. Его отравили, и он это понял. Попытался бежать от врагов, но за ним началась погоня. Из его горла пошла кровь. Дервишу удалось выбежать с базара на пустырь, но здесь его ждала засада. Произошла схватка, и разведчик убил четверых врагов. А потом получил удар ножом в спину. Дервиш погиб в бою. Достойная смерть. Тела можно убирать. Я продолжу следствие. Если будут новости, то учитель Ракиб сообщит вам о них».

Мастер пошел к базарной арке. Я последовал за ним. Внезапно мастер остановился и сказал мне: «Армия, наука, искусство. Семья, вера, школа. Все это — работа. Каждая работа имеет свои инструменты. Какого инструмента не было у дервиша?» Я сказал: «В его суме была чаша для подаяний, тыква-горлянка с водой, четки, половина лепешки в платке». Лицо мастера почернело от гнева: «Я не спрашиваю, что у него было. Я спросил — чего у него не было! Учитель Ракиб, вам семнадцать лет. Вы мужчина. Вы учитель. Вы учите детей. Научитесь не смотреть, а видеть! Научитесь не слушать, а слышать!» Мастер быстрым шагом пошел на базар. Я побежал следом.

Впервые я видел мастера в гневе. Мозг мой раскалился от мыслей. Я размышлял: «Чего не было у дервиша? Какого инструмента не было у дервиша? Дервиши бродят по дорогам. Славят имя Аллаха. Исцеляют людей. Танцуют свои солнечные танцы с посохами». На ходу я громко сказал мастеру: «Мастер Ёдгор, у дервиша не было с собой посоха». Мастер остановился. Лицо его стало светлым. Мастер сказал: «Правильно, учитель Ракиб. Схватка произошла в три часа ночи. Дервиш бежал на пустырь со стороны базара. Возможно, кто-то что-то видел?»

Было шесть часов утра. На базаре это время первой пиалы чая. В это время пекари шли отдыхать, а продавцы лепешек начинали свою работу. Все площадки между торговыми рядами, шатрами, лавками были убраны, подметены, политы водой. Пахло яблоками, грушами, виноградом. Мастер Ёдгор шел по базару. Приветствовал знакомых. Говорил с торговцами о здоровье семьи, ценах на муку, хвалил товары. Я шел следом, внимательно осматривая все вокруг. Мы обошли большие ряды, где продавали хлопок, ткани, оружие, инструменты, зерно, муку. Прошли длинный ряд, где продавали глиняные печи для изготовления лепешек, печи для готовки самсы, печи для готовки жареного мяса. Прошли ряд, где продавали громадные кувшины-хумы, чаши, чайники, пиалы, миски. На каждом углу базара были кузницы, где мастера ковали лопаты и кетмени. Мастер останавливался возле каждой кузницы. Внимательно осматривал готовый товар. Через час мы по периметру обошли весь громадный базар. Я удивился. Мои прогулки занимали три часа.

Глава третья

Во время обхода базара мастер Ёдгор вежливо опросил трех базарных сторожей. Все они сказали, что ничего не видели и ничего не слышали. Мы вернулись на место, откуда начали обход базара. Рядом с аркой, под полосатым навесом, сидел старик в тюбетейке и пил чай. Рядом со стариком стояли корзины с вишней. Связки черенков для кетменей и лопат. Мастер подошел к старику. Поклонился. Сказал: «Мир вашему дому, хранитель мудрости и столп веры. Не слышали ли вы ночью, какой-либо шум?» Старик допил чай. Отставил пиалу в сторону. Начал говорить: «Мир вашему дому! Мое имя бобо Калон. Дом мой в селении Заргар. Селение находится на горе. Всю свою жизнь я пахал землю. Выращивал пшеницу. Теперь продаю черенки для лопат и вишни. В нашем селении растут самая сладкая вишня и самая вкусная земляника. Мне восемьдесят лет, и в последнее время мои ноги начали уставать. Поэтому порой я ночую на базаре. Вчера ночью меня разбудил шум. Я проснулся. Надел чапан. Вышел из-под навеса. Все было тихо и спокойно. Возможно, это шумел ветер. Возможно, это пробегали ночные демоны. Возможно, это была ваша коза». Мастер поклонился старику. Мы пошли дальше. Я оглянулся. Старик бобо Калон продолжал свой рассказ.

После обхода базара мы пришли в чайхану Саида. Сели на топчан рядом со старым чинаром. В чайхане Саида завтракали, обедали, ужинали учителя. Мастер Ёдгор был здесь почетным гостем. Помощник Саида тотчас расстелил дастархан. Принес два чайника чая, две пиалы, две горячие лепешки. Мастер показал Рустаму одну ладонь. Рустам убежал. Вернулся с подносом, на котором была миска шурпы, тарелка пирожков с мясом и луком, три отварных яйца. Поставил поднос передо мной. Рустам убежал. Я съел все. Мастер пил душистый зеленый чай. Смотрел на бегущие прозрачные воды арыка. Когда я закончил трапезу, мастер сказал мне: «Учитель Ракиб, бегите в район Суда. Там найдите командира Гани и передайте ему, чтобы его люди увели с базара юродивого Лалу. Затем его люди должны распустить на базаре слух, что ночью дервиш подарил Лале золотой динар. После этого возвращайтесь в школу. Ночью нас ждет опасная работа».

Глава четвертая

Я побежал в район Суда. Нашел командира Гани. Передал ему слова мастера и вернулся назад. Мастер сидел на топчане. Я сел рядом. Мастер сказал: «Сейчас пообедайте и ложитесь спать. Вечером мы пойдем в дом Лалы и будем ждать врага, который убил дервиша-разведчика. Враг силен, хитер, умен, но он совершил ошибку. Теперь он должен убить Лалу. Мы остановим преступника. Учитель Ракиб, вы должны будете изображать юродивого Лалу. Лала человек худой, высокий, стройный. Вы похожи на него. В темноте враг примет вас за юродивого. Остальное я сделаю сам». Мастер ушел в свой дом. Тетя Биби принесла мне миску лагмана, чашу жареного мяса, поднос с пирожками, чайник чая, пиалу, сладости. Слова мастера встревожили меня. Я съел все блюда. Съел все сладости. Съел весь арбуз. Выпил чайник чая. Пошел в свою комнату, прилег на курпачу и мгновенно уснул.

Вечером меня разбудила тетя Биби. Я умылся, сел на топчан. Стал ждать мастера Ёдгора. Наступили сумерки. Пришел мастер. Дал мне одежды с дырами и заплатами. Я переоделся. Мастер осмотрел мой наряд, подал потайную лампаду и два факела. Мастер сказал: «Окно комнаты Лалы видно с пустыря Отшельников. Когда появится враг, зажгите факел и помашите рукой. На пустыре этот знак будет ждать командир Гани». Скорым шагом, проходя проулками и переулками, мы вышли на пустырь Отшельников. Тихо пробрались в пустой домик юродивого Лалы. Домик имел вход без двери, окно без стекла, пол без ковра. Мастер показал рукой на лежанку в углу комнаты. Я лег на лежанку. Замер. Мастер спрятался за чинарой. Наступило время тревожного ожидания.

Глава пятая

Наступила ночь. Я лежал на подстилке. Слушал звуки темноты. В полночь я услышал стук колотушки базарного сторожа. В два часа со стороны караван-сарая донеслось пение ночных гуляк. В три часа ночи стали слышны звуки колес арбы, на которых дехкане из дальних селений привезли на базар зеленый лук, укроп, молодой перец. В четыре часа ночи шум усилился. Шум шел от площади Казны, где дехкане продавали свой собранный урожай перекупщикам. Ночь стала растворяться. Запахло росой. Подул утренний ветерок. Я подумал, что враг уже не придет. Я решил, что враг разгадал замысел мастера Ёдгора, и именно в это время у дверей дома Лалы раздался глухой звук, и в проеме двери появился сам враг. Я увидел глаза смерти.

Тело мое сжалось. Волосы стали дыбом. Рот мгновенно высох. Раздался свист. Удар мастера Ёдгора сбил врага с ног. Я вскочил. Выбежал из домика. Мастер и враг били друг друга ногами и руками. Коленями и локтями. Позабыв обо всем, я бросился на спину врага. Получил страшный удар ногой в живот. Я отлетел к дереву. Вспомнил о факелах. Бросился в домик. Враг преградил мне путь. Передо мной мелькнула сталь кинжала. В это время мастер прыгнул высоко вверх и в падении нанес врагу раскалывающий удар по голове. Враг замер. Из его рта хлынула кровь, и враг рухнул лицом в пыль.

На шум схватки прибежал командир Гани. Вслед за ним примчались солдаты. Гани дал знак, и солдаты тотчас окружили место схватки. Командир перевернул тело. Посмотрел в лицо мертвого врага. «Это Кайрок. Один из помощников главаря Корда. Банда Корда уже много лет грабит караваны на шелковом пути. Теперь все становится ясно. Дервиш-разведчик искал логово банды Корда. Кайрок убил дервиша. Теперь Кайрок мертв. Как узнать, где логово банды Корда?»

Мастер Ёдгор посмотрел на восходящее солнце. Показал рисунок на руке Кайрока. Там были нарисованы две розовые рыбки. Мастер Ёдгор сказал: «Это пятый убийца, о котором говорил мститель из долины Явана — учитель Парвиз. Командир Гани и учитель Ракиб, следуйте за мной. Я вам покажу, ради чего наемные убийцы гнались за дервишем». Мастер Ёдгор направился к проходу, который вел на базар Четверг. На базаре мастер подошел к навесу бобо Калона, который торговал черенками для лопат и кетменей. Старик бобо Калон сидел на своем месте и пил зеленый чай. Мастер поприветствовал старика. Затем сказал командиру: «Все случилось вчера ночью. В чайхане Самада один из банды Кайрока узнал в дервише солдата тайной службы правителя Сомони. Кайрок понял, что дервиш имеет при себе сведения о банде Корда. Кайрок приказал своим помощникам убить шпиона. Дервиша отравили иглой с ядом. Дервиш понял это и побежал с базара в сторону района Суда. Везде его встречали убийцы. Тогда дервиш побежал на пустырь Отшельников. Во время бегства дервиш сумел спрятать свой посох. На пустыре произошла схватка, на шум которой прибежал ночной дозор. Кайроку пришлось скрыться. Кайрок понял, что у дервиша не было посоха, и на другой день начал поиски. На базаре убийца услышал новость, что дервиш дал юродивому Лале золотой динар. Кайрок решил, что посох хранится у юродивого. На рассвете, когда спорят дехкане и перекупщики товаров, Кайрок пришел в дом Лалы, чтобы убить юродивого и забрать посох. Остальное вы знаете».

Мастер Ёдгор замолчал. Потом вытащил из связки черенков посох дервиша. Внимательно осмотрел его со всех сторон. Посох состоял из ствола и набалдашника в виде головы льва. Мастер отвертел набалдашник. Перевернул посох, и из ствола на землю упала свернутая грамота. Мастер развернул свисток. На нем был нарисован шелковый путь, отмеченный тайными знаками, числами, буквами. Мастер передал свиток командиру Гани и сказал: «Передайте свиток судье Шаму. На свитке обозначены места, где скрывается банда Корда. Дело закончено. Учитель Парвиз отомщен».

Яван — Петербург, 2023 год