Известие о том, что Гуппи-Буш больше не состоит в рядах живых, застигло меня, когда я был в колледже, мне позвонила его сестра, моя тетка, и сказала, что Гуппи-Буш оставил мне что-то после смерти. Было чему удивляться.

При жизни он меня терпеть не мог, по его мнению, я слишком много занимался спортом и мало учился. Гуппи-Буш был повернутым на науке скрягой и никогда не пересылал мне денег, поэтому я не сильно огорчился, когда старик отправился в лучший из миров.

Там окружающие наконец-то не будут доставать его своей тупостью.

Гуппи-Буш страшно раздражался, когда кто-нибудь чего-нибудь не знал, поэтому никто из родственников с ним не разговаривал лишний раз, чтобы не гневить вспыльчивого старика.

Последние годы он на лето приезжал погостить к нам домой, мои старики любили его, всегда старались создать ему все условия для отдыха и не обижались, когда он называл их примитивными обывателями.

Меня отвезли к Гуппи-Бушу на работу. Надо сказать, я даже не знал, в какой именно сфере столько лет усердно трудился Гуппи-Буш, но подозревал, что это что-то никому не нужное и не интересное, как и он сам.

Опасения мои начинали подтверждаться. Я вышел из казенного авто, принадлежащего их исследовательскому центру, и оказался на ступеньках, ведущих к парадному входу. Надо сказать, выглядело все это солидно, если не сказать величественно.

Меня провели сквозь паутину коридоров, и мы зашли в комнату. Мой провожатый представил меня и удалился.

— Это Эрнест, он помогал твоему дяде в последние годы.

Эрнест был молод, едва ли старше меня, и неразговорчив. Он молча протянул мне сверток, бережно упакованный в бумагу.

— Другой копии нет. Мы не знаем, что с этим делать, но в завещании он просил отдать это тебе.

— Что это?

— Сам разберешься. А сейчас извини, мне нужно работать.

Я приехал домой и развернул сверток. Так, ничего особенного, с виду обычный жесткий диск. «Надеюсь, что пустой», — мысленно усмехнулся я. Я подключил диск к лэптому.

— Привет, Фредди, — открылось окно командной строки. — Надень наушники.

Тьфу ты. Кажется, мой дядюшка оставил мне послание.

— Здрасте, — невесело поздоровался я и хотел было отложить лэптоп

— Не сметь! — истошно заорал старческий голос.

Я вздрогнул, как будто током тряхнуло.

Голос доносился из моих новеньких наушников и был не очень похож на прощальное напутствие пожилого ученого.

— Вы что? Здесь?

— Да, идиот малолетний! И у тебя садится лэптоп.

— Вы? Вы тут?

— Да, и если ты не включишь сейчас свой лэптоп в розетку, то меня тут не будет никогда.

— Но вы же и так…

Я послушно сделал то, о чем меня просил Гуппи-Буш. Пискнул индикатор батареи. Гуппи-Бушу больше ничего не угрожало.

—Что это у тебя здесь? Та-а-ак… Сто двадцать гигов порнографии и все два — учебные пособия по специальности.

— Вы роетесь в моем компьютере?

— А ты только заметил?

Я замолк. У меня было слишком много вопросов, ни на один из которых не было ответа. Мой дядюшка Гуппи-Буш ухитрился записать себя на вполне обыкновенный с виду жесткий диск, даже не ясно, сколько он места занимает. И зачем-то попросил передать единственный экземпляр не Эрнесту, а своему непутевому племяннику-гуманитарию.

— Фред, послушай меня, пожалуйста. — Гуппи-Буш вдруг сменил тон на человеческий. — Я тебя очень прошу, никому не рассказывай о том, что я здесь. Это открытие я сделал за несколько дней до того, как меня увезли в больницу, и ни единая душа об этом не знает. Даже Эрнест. Ему тем более не говори. То, что мое сознание еще существует, противоречит большинству законов науки. Ты можешь представить, что начнется, если наладить массовое производство. Толпы цифровых людей сначала заполонят виртуальное пространство, потом научатся подключаться к физической реальности, а главное — мир перестанет развиваться. Человечество еще не готово к таким открытиям, поэтому, Фред, я хочу попросить тебя об одной вещи. Я бы хотел побывать на дне океана.

Продолжение читайте в 8 номере журнала