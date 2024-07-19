Поэзия
Александр Аносов

Московское море

19 июля 2024, 11:00

* * *

Лишь краткий миг земной мы все прекрасны.

 и чем он так хорош?
 жирный слизняк с рыбьими глазами.
 я нашел в соцсети его фотки. 
 их ничтожно мало, он не красавчик.
 но веселый хотя бы? Но ведь и я тоже! 
 или тебе просто нравятся брюнеты,
 а я нет?
  
 ...10 лет назад мы летали в Италию.
 везде пахло кофе и сигаретами, 
 а жирным слизняком еще не пахло.
 как славно было читать эти вывески
 ТАБАККЕРЕЯ, ПАСТИЧЕРИЯ...
 наша первая общая заграница —
 неуклюже прекрасная.
 нельзя класть сыр в маринару.
 нельзя пить капучино в обед.
 нельзя уходить вот так,
 перечеркнув сапожок на карте мира, 
 а на руке — линию любви.
 у жирного, наверное, ее и не видно.
 или же наоборот — у него там глубокая зарубина?
 все может быть: ведь вы столько лет вместе!
  
 ...я и потом ездил в Италию. без тебя.
 поесть макарон и маритоцци.
 тебе же нравятся парни в теле?
 твой смотрит на тебя своим рыбьим взглядом столько лет.
 мальчик-маринара, 
 одолевший, перевесивший меня когда-то.
  
 хочется перемотать нас на 10 лет назад:
 худые, угловатые, отчаянные, но пока не отчаявшиеся. 
  
 ...я снова курю, заявляя таким образом о молодости: 
 мне снова 25, я в Римини, ты рядом, 
 и я еще не знаю, сколько таких «ты» успеет появиться, 
 чтобы почить в море.
  
 зато как прочен оказался твой толстяк!
 и ты тоже.
 вас можно снимать в рекламе суперклея.

* * *

 ты не помнишь, как лежит карандаш в руке,
 как рисуется куб и конус. 
 ты бегаешь по Москве —
 бешеной собаке всё достраивают новые кольца
 под и над землей.
 ты не помнишь первой любви. 
 и второй 
 тоже.
 только какие-то длительные романы, 
 past continuous. 
 иногда они тянулись, как горячий сыр,
 и неизменно вязли на зубах.
 зато ты помнишь,
 как мама забирала тебя из детского сада,
 приходила с брикетом мороженого — 
 бананового или клубничного.
 беззаботность детства слаще всякой любви.
 первой, второй и даже десятой,
 которая пока не наступила
 и не факт, что успеет.
 «Сто влюбленностей и любовей бешеной собаки» — 
 это подходящее название для повести Маргарит Дюрас. 
 правда, она уже умерла. 
 а и я не вспомню,
 каким был с тобой и до тебя. 
 и до того прохожего. 
 московское море что-то выводит на песке 
 и тут же стирает написанное —
 моя память — московское море.
 московское время говорит:
 уймись, собака бешеная, 
 всё у тебя есть, 
 только клубничного беспечного тебя с карандашом в руке
 не существует.

* * *

 в первый день лета стоит завести дневник
 личный или погоды:
 ночь была длинная.
 день выдался без осадков.
 а я составляю списки:
 написать этому, позвонить тому,
 купить: кабачки и фарш.
 небо ясное.
 про счастье вслух не говорю.
 фарш поженится с кабачками,
 а мы с тобой нет.
  
 и прольется дождь.

* * *

 там за «Солнцем Москвы»
 вот-вот встанет настоящее солнце.
 и пока этого не случилось, 
 ты здесь.
 долго ли, коротко ли. 
 как бы я ни противился,
 оно появится и злорадно подмигнет. 
 странно, что чертово колесо уподобили небесному телу.
 а твое вот-вот скроется за дверью.
 как отследить переход ночи в утро?
 где разместить погранпост, 
 чтобы дотошная проверка 
 продлевала счастье?
 чтобы я, как героиня Ренаты,
 мог сказать: «Я летаю, я в раю» 
 не раз и не два, а десять.
 вот он, мой потаенный таежный роман. 
 вот оно, лето, 
 бессонное и вдруг такое же долгое, как русская зима,
 как мое ожидание, как твое послевкусие.
 металлическое солнце крутится. 
 сколько ему еще?
 вот бы до конца лета
 (зачеркнуто: до конца света)
 не расставаться с тобой.

* * *

 китайский отель оказался не очень хорошим,
 без лоска, уставший, как мы с дороги:
 я уже воспел этот общий вагон —
 ковчег, где нам, Белке и Стрелке, нашлись места.
 я все время кривил лицо, все мне было не так, 
 не так, как в кино, и ехали мы в Купчино, а не в Венецию, 
 хотя и там потом побывали.
 и вообще 
 все будет потом: и Хаятт с Мариоттом,
 и кривое лицо распрямится в улыбке. 
 а ты так и останешься в китайском номере — 
 моя юность и злость,
 холеная нищая Стрелка.
 не роман, а вальс (собачек).
 не жизнь, а сказка братьев Гримм.
 и никакой Венеции, 
 наш поезд прибывает в Торжок.
 и я улыбаюсь той любви, 
 которую распознал с большим опозданием,
 спустя восемь бесконечных земных лет.
  

bonus track

 «пусть тебя переделают в Переделкино» —
 так мне сказала подруга, благословляя в дорогу.
 тут, конечно, не станешь гендерфлюидом, 
 но в домик Окуджавы заглянуть можно.
 можно также поваляться в гамаке,
 натянутом между корабельных сосен.
 и думать о тебе и почему-то об Ольге Берггольц и Виктории Токаревой, 
 великих здешних обитательницах.
 что можно сказать в стихах такого,
 чего нельзя выразить самыми простыми словами?
 я не знаю, и пока меня не переделали,
 сообщаю: я тебя люблю.
Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).

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