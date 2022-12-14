Многоуровневая метаморфоза в стихах В. Нацентова

В октябрьском номере журнала «Знамя» вышла подборка Василия Нацентова. Казалось бы, удивляться нечему, очередная публикация хорошего и широко печатаемого автора в свежем «Знамени». Да и название подборки «Крылатый бересклет», открывающаяся «Одой бересклету», — все по-нацентовски: ровное линейное движение с пристальным вниманием геолога к природе.

 Когда-то здесь, со стороны другой,
 по самой кромке, на моей сетчатке,
 сами с собой, со мной играя в прятки.
 Зеленый берег. Солнечный прибой.
 О бересклет крылатый, сахалинский,
 корейский, горный, склоновый, скалистый,
 маакский, мой тенистый бересклет, —
 пульсирующий вереск…

Но вслед за этими строками возникает обрыв уже привычного для нас повествования — тема времени, возраста и далее — тема забывания, пропитанная действительным, вдумчивым осознанием:

 …сердце лет.
 Теперь, когда, Кузнечик, годы, годы,
 бессмертные, как муравьи, идут,
 и я смотрю на них — в их муравьиной пади,
 в моей морщинке — я смотрю на них:
 я ничего, я ничего не помню…

Подобного рода (само)забвение, оставление прежнего в большинстве случаев необходимо для продуктивного обновления (для яркого примера тут можно вспомнить Авраама, оставившего всё, и все последствия, с этим связанные). И к Нацентову это обновление приходит!

Начинается увлекательное путешествие по богатейшему поэтическому миру.

Сам поэт отмечает новое дыхание — «музыка первая мука крещендо», недаром я озаглавил рецензию именно этой строкой, так как она очень точно описывает подборку в целом.

Обновленное дыхание требует нового воздуха, новый слух — звука, а новое тело просит имени. Мотив безымянности, отсутствия и поиска будет перетекать от текста к тексту:

дай движенье душе
 первого ржанья какой-нибудь лошади
 в этой зловещей кричащей тиши
 (будто в мгновение казни на площади)
 вот безымянное тело мое —
 Твой мусикийский нетронутый шорох…
  
 то ли как земля как москва огромен
 как садовое обручален
 и бессмысленен, безымянен так…
  
 Нет ничего, ни слова нет, ни звука.

Природа теперь не только предмет наблюдений лирического героя, но и хтоническая сила:

жизнь движется вперед
 в разъятый рот в распятие оврага…
  
 …встать на краю и кричать в темноту: солнце!
 темно в утробе змеи

Вместе с этим появляется и другая сила, которая ведет героя и помогает ему подчинить этот ужас и оказаться в центре природы, что больше характерно для мифологии, таким образом лирический герой Нацентова на наших глазах преображается в мифологического:

 …Не страшно даже, но холодок такой
 проходит от копчика до затылка:
 ведут невидимою рукой, чужой и легкой…
 …В центре леса поставлен стул:
 что я вижу, на нем сидящий?
 Как сетчатка слоится лес,
 затягиваются овраги
 и наступает море старое, как барбос,
 и лижет ноги.

Далее природа будет верным другом, прибежищем от другой силы, не менее страшной для лирического героя, — города-общества:

 город — опрокидывался, как дерево,
 обнажая корни многоэтажек,
 котлованы страстей и страхов —
 протяженный тоталитарный гул…

И возвращение, с ребячьим восторгом:

 Навстречу миру выгнуться, как ветка:
 привет тебе, ольховая сережка!
 пролеска! первый дрозд, привет!
 Дождь барабанит, палочки изящны

Обратно к природе возвращается совершенно другой человек, который снова наблюдает лес, но не так, как прежде:

 Я разбираю лес, как часовщик,
 я всматриваюсь в мертвые детали
 и отпускаю руки: нету сил.
 Есть страх, и он подобен морю,
 которому нет смысла и конца.
  
 что звезды — кудри
 две зари — две брови
 что белый свет — от белого лица
  
 Деревья — водоросли, жена — медуза,
 Друг — рыба.
 Не видно слез, и глаз, и губ не видно.
 И только звук, как сердце, светится.

Теперь он деконструирует природу, и страх, как пятая стихия, становится вещественным, превращается в море, сливается с лесом в одну энергию, а в этом все одна константа — звук.

Такие масштабные метаморфозы поэтики, переосмысление взаимодействий в треугольнике «лирический герой — природа — Бог» сопряжены с тонкой работой по встраиванию новых элементов в образную систему, и стоит отметить, что у автора это получается органично.

Новая для Нацентова образность (языковые понятия, метаметафоричные конструкции и проч.) никак не мешает существованию старых, проверенных образов птиц, природы, всему, что с этим связано, а только дополняет, углубляет их.

Здесь он видится мне грамотным садовником, который возделал землю, экспериментировал с рассадой и (о чудо!) теперь взращивает свой сад.

Подборка заканчивается стихотворением с говорящим названием «Автопортрет», где осмысляется все произошедшее и выстраивается окончательная логика повествования. Где кузнечик-хранитель памяти (стихотворение «Но время волн»), у которого до этого поэт спрашивал «где райская мелодия твоя?», теперь выпрыгивает из рук и растворяется в воздухе — он выпал из материи.

В заключение хочу сказать, что эта подборка стала для меня открытием, приятным и удивительным. В ней совмещено эпическое повествование, в котором поэтическое сохраняется на протяжении всего текста, и правило трех «Э» (Ю. Казарин) — энигматичность, эвристичность, экспериментальность, что не оставляет возможности этим стихам считаться проходными или стать скучными. Желаю всем нам больше таких поэтических работ-явлений, а Василия поздравляю с новым (вышним) этапом его поэтического развития.

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