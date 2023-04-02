 
 Детство кончается вырубкой сквера,
 больше не наши «наши» деревья.
 Бабушка Нина, Сережкина — Вера
 смотрят на это, смотрят не веря.
  
 Будто их дети состарились хором,
 рыцари-всадники канули в Лету.
 Разве узнаешь сегодня Егора?
 Кажется, здесь, да вот прежнего нету.
  
 И посмотри, как раздавлены кроны,
 словно бы в Риме забыли про флаги.
 Нет больше залы почти уже тронной,
 нет больше в нас королевской отваги.
  
 Нас никому не спасти от паденья,
 все мы, как яблоки, — падаем кряду.
 Всем, кто упали венчаться под сенью
 у материнского темного сада.

Другие стихотворения автора читайте в 3 номере журнала.

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