Детство кончается вырубкой сквера, больше не наши «наши» деревья. Бабушка Нина, Сережкина — Вера смотрят на это, смотрят не веря. Будто их дети состарились хором, рыцари-всадники канули в Лету. Разве узнаешь сегодня Егора? Кажется, здесь, да вот прежнего нету. И посмотри, как раздавлены кроны, словно бы в Риме забыли про флаги. Нет больше залы почти уже тронной, нет больше в нас королевской отваги. Нас никому не спасти от паденья, все мы, как яблоки, — падаем кряду. Всем, кто упали венчаться под сенью у материнского темного сада.

Другие стихотворения автора читайте в 3 номере журнала.