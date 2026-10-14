Салман Рушди

«Одиннадцатый час»

(Corpus)

Новый сборник рассказов Салмана Рушди, «квинтет историй», объединен размышлениями о смерти. Но здесь она представляется не некой чертой перед небытием, и уж точно не старухой с косой со средневековых гравюр. Смерть в «Одиннадцатом часе» — это процесс: угасание, увядание, исчезновение. Пропадают старые названия улиц в любимом автором Бомбее, полном волшебства из «Детей полуночи», меняется язык выдуманного городка, один из двух стариков медленно превращается в тень, исчезает именитый писатель и сходит с ума молодой. Тексты о мести и свободе слова, об обретении счастья (может, иллюзорного?) и, в конце концов, об искусстве, не знающем смерти, — все это Рушди собирает под одной обложкой.

Герои, как и сам автор, слышат роковое биение одиннадцатого часа собственной жизни, чувствуют приближение полуночи, и все действуют по-разному: кто-то оглядывается назад и пытается понять, добился ли чего-то достойного, а кто-то то погружается в глубокую рефлексию, то смеется в лицо смерти. Несмотря на фирменную рушдианскую иронию, которой в книге хватает, большая часть рассказов сборника пронизана ощутимой тоской. Их переполняет печаль маркесовских стариков, будто сбежавших в чужую прозу. Но увядающие герои Рушди лишены страстей, они не росли под горячем солнцем Латинской Америки, не пили чудодейственных эликсиров жизни, оторвались от корней — это философы, мыслители, наблюдатели. Печальные, но как иначе? И сам Рушди — точно такой же наблюдатель, остающийся в «Одиннадцатом часе» знакомым читателю лукавым факиром, только поседевшим, опечаленным. Речь его так же извилиста и чарующая, улыбка до сих пор дурит, блистает, а вот взгляд, поблекший и полный слез, — выдает.

Какими еще глазами, спрашивается, смотреть на нынешнюю реальность?

Мария Воробьи

«Семь Семенов»

(«Эксмо»)

Семен — сын мещанина, внук крестьянина из Твери. Жизнь его пришлась на страшные перемены XX века: бунты, революции, войны. Всегда тянувшийся к чему-то незримому, сперва он стал работником типографии, потом — художником, потом — учителем, потом — отцом… Стал кем-то — и стал ничем. Умер, как и любой человек. Но в его жизни причудливо, как в хрустале, преломилась судьба не только одной страны, но и всего мира, трясущегося в горячечной лихорадке.

В новом романе Мария Воробьи не изменяет себе в поэтичности стиля, однако уходит от излюбленного жанра магического реализма (хотя на уровне стиля «магичность» все равно продолжает проявляться в деталях, полувидениях, герои очень любят бредить, им чудится всякое, от чертей до ангелов) и пишет реализм о судьбе человека, от рождения до смерти — такая структура вполне соразмерна выбранной автором эпохе. Да, центральные темы «Семи Семенов» вторят темам мировой, в особенности российской, литературы конца XIX и первой половины XX века: мир стремительно меняется, прогресс нагоняет, наступает не конец века, а конец света, по выражению героев Уайльда. Так ломает ли новый мир человека или, наоборот, закаляет? Что делает стремительно текущая река истории: выносит на берега дивные сокровища или смывает традиции страшным наводнением? Текст Воробьи достаточно похож и на «Доктора Живаго» Пастернака, и на некоторые тексты уже XXI века, где современность осмысляется на историческом материале. Все сломы веков, по сути своей, одинаковы. На то они и сломы — острые, угловатые.

Мария Воробьи пишет о, безусловно, маленьком человеке, но ее маленький человек, в отличие от привычного нам образа, не продукт эпохи, а ее выкидыш. Там, где нужна железная выдержка, Семен витает в облаках. Он — душа, парящая над бесконечным полем пшеницы; он мечтатель и созерцатель, а не деятель. И, безусловно, этот творческий маленький человек — не великий художник. Так, ремесленник, ни то ни се. Но все равно — человек, не лишенный таланта, а потому совсем по-иному чувствующий мир и все его изменения. Таких переломать проще всего, однако Семен держатся, даже когда гибнет все вокруг: старая страна, старые друзья, старые мечты. Безусловно, русский XX век ломает всех, не делает исключений. Но людям инаковым, эмпатичным, ощущающим чужие боли как свои, труднее всего. Даже если они, подобно Семену, однажды выбрали не видеть зла и метафорически ослепили себя. От зла этого не спастись, оно всюду, вот пушок черта валяется в типографии, вот старые античные боги хохочут над Невой, вот загорается кровавый рассвет Мунка… Нет, зло себе глаза не выколет — слишком много его очей распахивается во времена перемен. И все оно, зло, — внутри, а не извне. Одних — опьяняет, сводит с ума, других заставляет молиться. Рассвет наступит — доживут до него не все. Из семи Семенов (сказочных, буквальных, метафорических, метафизических, символических, да каких угодно), быть может, только один и дотянет.

Маргарита Ронжина

«Масса»

(«Альпина.Проза»)

Степе тридцать шесть, он виртуозно лепит из глины, но замкнут в пространстве своей мастерской. Она для него — и альфа, и омега. К тому же на Степу давит мать, все просящая стать нормальным мужиком: родить ей внуков, походить на тусовки, да хоть запить по дворам. Степу настигает творческий кризис. Он устраивается преподавателем мастер-классов по лепке, обзаводится новыми необычными знакомствами и… уезжает в холодные края под Мурманском, когда из-за прогрессирующей экземы понимает — пора переродиться. А сделать это можно, как известно, только ритуально умерев.

Для главного героя этого романа искусство по-уайльдовски первичней реальности, он — печальный скульптор Пигмалион, который влюблен не в собственную статую, а в сам процесс лепки; жизнь реальная по сравнению с ней меркнет. Степе не нужны женщины, их тела — только форма будущих скульптур, фигурок. Даже проститутка для него — всего лишь модель, не боящаяся откровенных прикосновений. Однако Маргарита Ронжина работает не с жанром ретеллинга, тут все сложнее. Автор скорее использует матрицы нескольких мифов о творении и возрождении. И пусть каждый читатель найдет собственный смысл, разглядит свою метафору. Может, «Масса» — это описание всякого отношения творческого человека с миром, а может — бога со всем, что он слепил? Или вовсе простая история об обретении себя вновь?

Жизнь Степы начинает трещать еще с детства, глиной эту трещину не замазать. Выстраивание новых, более здоровых, отношений с матерью — центральная ось романа. Но переродиться герою нужно не только ради этого. Его дело жизни может закончиться одномоментно. Спасение чего-то большего, чем души, самого естества героя, и требует той самой ритуальной смерти в мурманской тундре. Опять же, тотального перерождения — морального, физического. Это почти сюжет киношного «Доктора Стренджа», только сделанный по-набоковски: с той же любовью собирать мозаику из деталей, с той же манией к звукописи, с тем желанием лепить неочевидные метафоры и сравнения.

Моника Диккенс

«Мариана»

(«Азбука»)

Медовый месяц юной Мэри так и не закончился — его прервало начало Второй мировой войны. Жених отправился на фронт, героиня осталась одна и решила сбежать в единственно возможное — в воспоминания о собственного жизни, от детства до медового месяца. Возможно ли было уже тогда услышать бой военных барабанов, почувствовать растущее напряжение в воздухе? Возможно, безусловно. Но стоило ли, тем самым обрекая себя, человека маленького, на дни неврозов? Точно нет.

Современный читатель поймет желание героини не слышать информационного шума, выключить радио на сводках о погибших: Мэри попадает в ситуацию, когда привычный мир трещит по швам, а вместе с ним уходит прошлое и, может быть, счастье. Воздух пахнет гарью, не медом. На контрасте с событиями Второй мировой, которые большую часть времени намеренно остаются за кадром, детство героини Диккенс (к слову-то, правнучка того самого Чарльза нашего Диккенса) рисует, с одной стороны, широкими пастельными мазками импрессионистов, полными игры света, с другой — мелкими деталями быта: от скрупулезного описания сервиза до попытки маленькой Мэри поставить спектакль. Прошлое в «Мариане» по-набоковски ностальгично и по-прустовски идеализированно, это — одно из измерений воображения, куда проще всего сбежать во времена больших потрясений. И героине, и читателям. «Мариана» — сентиментальная проза о любви и взрослении, о судьбе человека во времена роковых катастроф; проза успокаивающая, отчасти убаюкивающая и оставляющая надежду на лучшее.

Наташа Эстрани

«У страха запах корицы»

(NoSugar Books)

Главная героиня этого романа живет обычной жизнью, пока не начинает замечать, как в разных городах, во время путешествий, встречает одного и того же человека, будто следящего за ней. А вскоре все становится еще чудесатее: ей что-то мерещится, книги на полках оказываются лишены букв, и, похоже, в нее кто-то вселяется… Тут-то таинственный незнакомец (никакой не Воланд, всего-то Александр) и начинает проливать свет на правду. Пугающую, мистическую, связанную с прошлым Камиллы — трудными воспоминаниями и не проработанными травмами.

Уже несколько лет в российских издательствах активно издается филгуд-литература, cozy novels — уютные, с юмором. Обещающие чудо. Терапевтирующие. Это такие сериалы по «Домашнему», перенесенные на книжные рельсы (не поймите не так, у сериалов «Домашнего» есть своя особая магия, и они воистину работают в качестве легкого самолечения). И пусть издатели называют «У страха запах корицы» коузи-хоррором (жуткие элементы тут и вправду есть), на деле это классический пример упомянутого филгуд-романа, только от русскоязычного автора. Одно это делает текст интереснее: заземляет происходящее в культурный контекст. В героине вполне узнаешь себя — благодаря отсылкам, которыми она сыпет, и аналогиям, которые проводит.

В остальном же «У страха запах корицы» построен по классическим лекалам: некий таинственный незнакомец, знающий больше о правде мира, постепенное погружение героини в пучину фантастического и одновременно с этим спуск в глубины темного собственного «я». Впрочем, все это происходит с Камиллой неспроста — и ей, и читателю постепенно предстоит понять, отчего же. «У страха запах корицы» — микс Нила Геймана и Макса Фрая, где будут и элементы городского фэнтези, и терапевтические лирические отступления с флешбэками, и очаровательные незнакомцы, и кофепития, и булки, и круассаны… Короче говоря, все, чтобы максимально закомфортиться. Но и успеть попереживать за Камиллу. Ей придется нелегко. Хотя когда просто было разбираться в себе и отыскивать потерянное счастье, спрятавшееся где-то рядом? Просто научись снова видеть его, протяни руки — и вуаля.