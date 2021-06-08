Похоже, мы присутствуем при рождении новой книгоиздательской тенденции: в книжные магазины возвращается все больше произведений новейшей российской прозы, впервые вышедших в свет относительно недавно, но в последнее время практически недоступных читателю.

Только что новый импринт «Альпина. Проза» заявил о переиздании трёх знаковых произведений – романов «Это я – Эдичка» Эдуарда Лимонова, а также «Мир и хохот» и «Блуждающее время» Юрия Мамлеева. Тут примечательно все. И то, что «Альпина», главное издательство по выпуску качественной научно-популярной и деловой литературы, обратилось к изданию художественной прозы. И то, что первыми стали романы, выход которых в свое время сопровождался скандалом (первое русское издание романа Лимонова вышло в 1991 году, роман «Блуждающее время» первоначально вышел в издательстве «Лимбус-Пресс» 20 лет назад «Мир и хохот» – в «ВАГРИУСе» 18 лет назад). И даже то, что издания эти все заметили, и теперь обсуждают, перечитывают, предвкушают. Поговаривают, что впереди нас ждет переиздание всех основных романов Мамлеева, а также классического бэк-каталога Лимонова – «харьковская трилогия», «нью-йоркская», сборники рассказов… Плюс отдельно хочется сказать спасибо за то, что роман Лимонова обрел наконец-то подобающее ему достойное и адекватное воплощение. Когда-то я, как и многие, читал «Эдичку» в знаменитом «глаголовском» издании, в мягкой обложке, на серой бумаге, а теперь – любо-дорого: переплет, классная обложка, строгий, стильный, солидный и современный том. Именно так и надо издавать Лимонова, нашего нового классика.



Не только «Альпина»

На самом деле это уже многие делают. Если посмотреть актуальные планы российских издателей, которые выпускают современную российскую прозу, видно, что переиздание «хитовых» романов идет вовсю.

В «Городце» выходит в свет «Очередь» Михаила Однобибла – единственный, как писали о нем в свое время, кафкианский роман на русском языке. В 2016 году Однобибл чуть не стал лауреатом «Нацбеста», на волне ажиотажа размели весь тираж книги, и она с тех пор не переиздавалась. Новое издание выходит с феерической обложкой авторства Ильи Викторова. Еще тот же «Городец» только что переиздал трилогию Ольги Погодиной-Кузминой «Новые русские», романы из нее («Адамово яблоко», «Власть мертвых» и «Сумерки волков») выходили лет шесть назад. В «Редакции Елены Шубиной» вышли «Немцы» Александра Терехова и «Обитель» Захара Прилепина. Оба переиздания приурочены к премьерам сериалов по этим книгам, но вспомним, что до этого «Немцы» довольно долго не переиздавались. В Corpus вышло новое переиздание главной, на мой взгляд, культурологической книги Александра Гениса и Петра Вайля «60-е. Мир советского человека». «Лимбус-Пресс» совсем недавно выпустил новое издание романа Павла Крусанова «Укус ангела», который впервые вышел 20 лет назад…

В общем, мы видим, как издатели активно стали возвращать в актуальный читательский оборот книги, которые лет шесть–десять назад, а то и больше, становились событием, скандалом, сенсацией, собирали многочисленные читательские и критические отклики. Но очень скоро их заслоняли все новые и новые книжные премьеры, а новые поколения читателей, скорее всего, и не держали этих книг в руках. А где их взять: тиражи давно распроданы, переизданий нет. Во всех интернет-магазинах против этих книг (я проверял) стоит пометка «нет в продаже».

Не знаю, кому первому пришла идея «тряхнуть стариной», но скорее всего, новую издательскую моду породили сразу несколько важных тенденций.



Один дома

Прежде всего, конечно, прошлогодний коронавирус, самоизоляция, когда миллионы людей оказались заперты дома. Многие стали читать, обмениваться впечатлениями о прочитанном, причем читали как раз художественную прозу, и выяснилось, что ранние книги того же Лимонова днем с огнем не найти. И в этом ряду оказались книги, которые еще совсем недавно назывались главными, важными, отражающими наше время. Вспомните, сколько было разговоров о «Немцах» Александра Терехова (кстати, лауреата «Нацбеста» 2012 года) – но купить эту книгу было невозможно.

И эти запросы читательской аудитории совпали с тенденциями внутри книгоиздательской отрасли. Которая, как мы помним, сильнее прочих пострадала от пандемии. У издателей стало меньше денег, меньше возможностей, издавать книги новых неизвестных авторов стали меньше. Потому что издание книги дебютанта – всегда риск, что книгу не заметят, не прочитают, не купят. А если вместо книг дебютантов предложить читательской аудитории книги проверенных, известных авторов, чьи произведения еще не так давно создали себе репутацию интересных, обсуждаемых, востребованных? Вот того же Лимонова или Крусанова? А что, если это сработает, и в магазинах появятся книги не новые (впервые изданные пять, десять, двадцать лет назад), но новому поколению читателей еще не известные? Переиздание относительно «старой» книги все-таки требует затрат меньше, чем издание новой. Издатели сэкономят на выпуске книги, зато читатели получат возможность купить тот же «Укус ангела» или «60-е» Вайля-Гениса, или трилогию Погодиной-Кузминой. Опять же интересно, как эти книги впишутся в нынешний культурный контекст, как будут восприняты сегодня.

Все это, понятно, не более чем мои предположения, но я внимательно слежу за тем, какие книги российских писателей у нас издаются. И вижу, что два года назад такого количества переизданий не было. Поэтому тенденцию возвращения читателю популярных и важных книг, недавних бестселлеров, я только приветствую.

А еще интереснее – кто будет следующим? Потому что у каждого читателя есть заветный списочек книг, которые когда-то можно было приобрести, но они давно не переиздавались, а хочется, знаете, поставить их на полку, текстовый файл в киндле – неважная замена.

Вот, если что, мой персональный топ-5 книг русской прозы, которые я бы хотел увидеть снова на полках книжных магазинов. Выходили они давно, выходили, к слову, в довольно непрезентабельном оформлении. За последние годы ушли вперед полиграфические технологии, появилось новое поколение книжных графиков, иллюстраторов, оформителей – как раз было бы здорово, если бы книги, которые я считаю потаенными сокровищами русской современной литературы, вышли бы в таком же классном оформлении, как романы Лимонова и Мамлеева. Я бы очень хотел, чтобы переиздали первую книгу Романа Сенчина «Минус» – я читал всего Сенчина, но «Минус» остается одной из моих любимых (и самых недоступных, последнее издание было лет десять назад). Давно мечтаю увидеть переиздание произведений Сергея Бабаяна – его сборник рассказов «Моя вина» выходил, кажется, в начале этого века. Мне не хватает переиздания отличного романа Сергея Гандлевского «Трепанация черепа» (последнее издание вышло в 2012 г). Голосую за переиздание романа Инги Петкевич «Плач по красной суке» (последнее издание – 2005 г). А также за книгу «История болезни» Семена Файбисовича, которая выходила в какие-то заповедные времена.

На самом деле таких книг, которые заслуживают переиздания, больше, много больше. Я бы не отказался увидеть на полках книжных магазинов и «Лагофтальм» Дмитрия Бакина, и «Мезенцефалон» Юрия Бригадира, и трилогию Вероники Кунгурцевой про Ваню Житного, и многих других. И если эта тенденция «книжного ренессанса» продержится еще сколько-то времени (а она, скорее всего, будет только нарастать – ведь издатели понимают, что переиздать старую книгу куда выгоднее, чем возиться с новой), мы увидим много интересных новинок «старого образца».



Владислав ТОЛСТОВ.

