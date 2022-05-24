Настоящая правда известна только детям

Обзор новинок детской и подростковой литературы

Представляем вашему вниманию традиционный обзор самых интересных новинок детской и подростковой литературы.

Евгений Рудашевский «Истукан» (2 тома, КомпасГид, 2022)

Праздник на улице тех, кто полюбил тетралогию «Горд Солнца»: новый роман (аж в двух книгах) про уже выросших героев тетралогии – Максима Шустова и его друга Диму, которые пускаются в путь за новыми приключениями – на этот раз чтобы разгадать загадку одной старинной шкатулки. Их цель – один из островов Филиппинского архипелага.

Евгений Рудашевский – писатель и путешественник, лауреат литературной премии имени В.П. Крапивина, премий «Книгуру» и «Золотой Дельвиг» – пишет о том, чем по-настоящему увлечён сам. Это невозможно сымитировать – и невозможно не поддаться его азарту.

Это такая подростковая проза, которая с увлечением читается и далеко уже не подростками, возвращая их на пару десятилетий назад. Представьте, что у вас есть очень умный старший брат, который развлекает вас подробными рассказами о разных способах шифрования писем, показывает, как рентгеновское оборудование позволяет увидеть нижний слой картины и точно его атрибутировать, не повреждая целостности верхнего; говорит о корейской, индийской и перуанской мифологии — в общем, такой старший брат, что вы вьётесь вокруг него, боясь пропустить хоть слово. Так вот, Евгений Рудашевский в этом смысле — всех нас старший брат. Знания он демонстрирует энциклопедические, детективные сюжеты интересные, саспенс умеет. Психологию — чуть хуже, видно, что она просто менее интересна самому автору. В итоге герои симпатичные и располагающие, но слегка схематичные. Что, впрочем, жанр детектива вполне оправдывает.

Рекомендовано подросткам лет с 14-15 и до бесконечности.

Евгений Рудашевский «Куда уходит кумуткан. Брат мой Бзоу» (КомпасГид, 2022)

Рудашевский – мастер историй. Их у него – целая россыпь, и он охотно делится сокровищами: тут и тотемы, и спасение кумутканов (беззащитных детёнышей нерпы), и дружба мальчика с дельфином. Два вошедших в книгу текста объединяет то, что это повести о взрослении, и потому страшные порой истории, которые рассказывает Рудашевский, это своеобразная инициация, напоминание почти уже взрослым людям о том, что страшнее человека зверя нет, и каждый из нас несёт ответственность за свои поступки. Эта книга – не развлечение, а разговор с мудрым старшим другом, который чувств щадить и обманывать не будет, но и без утешения не оставит. Взрослеть сложно и иногда страшно. Хорошо, когда в этот период рядом есть такие друзья.

Стефан Каста «Цветочная книга шмеля» (Поляндрия Принт, 2022)

Отлично составленная книга для детей об отношениях шмелей с цветами. Какими бывают шмели? Как устроены их ульи? Почему они предпочитают жёлтые и синие цветы и почти игнорируют красные? Чем шмелиный мёд отличается от пчелиного?

Книга, которая многое расскажет не только детям, но и взрослым. Например, в одуванчиках почти нет нектара, но ярким цветом они привлекают шмелей: в итоге шмели меньше опыляют другие цветы, и одуванчики заполоняют поля, вытесняя менее находчивых «соседей».

Качественный, красочный и увлекательный детский научпоп, который всегда кстати и всегда в дефиците.

Йон Колфер «Пёс, который разучился лаять» (Качели, 2022)

О том, что людям нельзя доверять, щенок узнал очень рано: когда его приручили, заманили и привязали к себе лаской – и жестоко выбросили на свалку. Пройдёт немало времени, прежде чем щенок, которого теперь зовут Озом, научится любить и чувствовать себя в безопасности. История о настоящей дружбе мальчика и собаки, которая началась очень скверно: с тяжёлых испытаний для Оза и с разрушения семьи у Патрика. Мама разрешила сыну взять собаку, чтобы смягчить удар от ухода его отца из семьи. Теперь им обоим предстоит чему-то учиться: щенку – верить людям, лаять и выходить из убежища, ребёнку – жить в неполной семье в доме дедушки.

Трогательная история о сострадании, ответственности за близких (в том числе питомцев, но не только них), стойкости и умению находить в себе силы на сложные и неприятные, но необходимые разговоры. Настоящая психологическая проза для детей, в которой поднимается проблема развода родителей и связанных с этим ощущений ребёнка: стадии отрицания, гнева, депрессии – и наконец, принятия. Можно ли простить и продолжить любить того, кто тебя предал? Оз, щенок с трудной судьбой, демонстрирует, что можно. И Патрик, мальчик, который снова научил его радоваться жизни, теперь сам учится у своего питомца.

Йон Колфер «Легенда об очень страшной миссис Мёрфи» (Качели, 2022)

«Как ни печально, но взрослые уважают лишь специальную правду для взрослых. Настоящая правда известна только детям. И уж если кто вышел из детского возраста, он никогда не станет вести себя с нами на равных, поскольку не воспринимает всерьёз ни одного нашего слова».

Ни одного нормального мальчишку не порадует перспектива проводить в каникулы три дня в неделю в библиотеке. Что вообще может его увлечь в книгах? Разве что… история о драке самых больших великанов Ирландии и Шотландии. «Каждая новая книга открывала дверь в новый мир. Мы сплавлялись по великой Миссисипи с Гекльберии Финном. Робин Гуд учил нас стрелять из лука. Мы ловили разбойников с Великолепной Пятёркой, а Помойный Стиг подсказывал нам, как строить крепости».

«Легенда об очень страшной миссис Мёрфи» рассказывает о том, как дети открывают для себя удивительный мир книг и начинают получать истинное удовольствие от чтения, а ужасная библиотекарша (которая подкрадывается тихо, как библиотекарь-ниндзя и у которой, поговаривают, даже есть картофелебойное ружьё для нарушителей дисциплины), оказывается не такой уж и монструозной. И с ней – кто бы мог подумать – даже можно подружиться. Вот тогда-то библиотека и перестаёт быть местом, где «серьёзные люди читают серьёзные книги и никому не позволялось проявить даже намёк на улыбку».

Кэрри Галлаш, Сара Эктон «Вишни» (Поляндрия Принт, 2022)

Очень красивая книга для маленьких читателей. Она о самом прекрасном времени – летнем загородном детстве в кругу семьи. Книга охватывает период с цветения вишен до сбора урожая – вмещает в себя месяцы солнца и тепла. Перед читателем проносится череда летних забав: купание в речке, запускание воздушного змея, пикник на берегу и многие другие. И вишни, зрея, наблюдают за маленькими героями. Книга самых ярких и светлых детских воспоминаний и самого чистого, ничем не омрачённого счастья.

Звёзды в небе, душистые ночи, комариные укусы.

Бабушка говорит: «Уже скоро».

Уже – скоро.

Кристал Сноу «Пенни Ореховое сердце и ужасный торт «Пропади ты пропадом»» (Поляндрия Принт, 2022)

История о семье феечек, сердца которых величиной с орех: огромные для маленьких фей, и очень хрупкие. Маленькая Пенни очень боится за своё сердце и потому ограждает его от любых забот и волнений. Однако приехавший к соседке крестник Маркус заставляет Пенни волноваться. Девочке ничего не остаётся, как объявить Маркусу войну, главным оружием в которой должен стать очень коварный торт. Вот только в процессе поиска ингредиентов для него выясняется, что воевать совсем не обязательно, потому что первые впечатления от Маркуса были обманчивы, и Пенни судила сгоряча.

Книга Кристал Сноу показывает ребёнку, что заблуждаться – нормально, все иногда ошибаются в людях, важно найти в себе силы признать собственную неправоту и исправить ошибки. Как бы ни было трудно, именно это качество служит индикатором хорошего человека – ну, или феечки, конечно.

Клайв Баркер «Похититель вечности» (Качели, 2022)

Неожиданно видеть в детской подборке фамилию Баркера – автора «Восставшего из ада». Впрочем, после того, как «король ужасов» Стивен Кинг написал про паровозик Чух-Чух, уже не настолько удивительно. Но всё же: это такая «сказка о потерянном времени» от знаменитого писателя-фантаста. Можно исполнить практически любое желание, если очень захотеть. Можно за сутки проследить смену всех времён года. Дом Отдохновения, куда приводит героя таинственный мистер Риктус, способен на многое: дом, созданный для игр и погонь, дом, полный сокровищ и приключений. Но совет не разговаривать с незнакомцем тут как нельзя кстати: не разговаривать и не поддаваться на его уловки! Потому что за исполнение желаний Дом заберёт у вас утешение и сострадание. Казалось бы, не слишком высокая цена за бесконечное удовольствие? Но время в Доме Вечности оказывается не таким уж безмятежным, а плата – гораздо более высокой: «Останься он в этом Доме Иллюзий, соблазнённый развлечениями здесь, в реальном мире, прошла бы целая жизнь, и его душа навсегда осталась бы во владении Худа. Он стал бы рыбиной в озере, и кружил бы в его водах, и кружил, и кружил до бесконечности». Эта цитата может показаться спойлером – но на самом деле – это только завязка увлекательной истории от мастера саспенса и сюжета.

Кристина Сунторнват «Мечтающий в темноте» (АСТ, Wonder Books, 2022)

Социальная и общественно-политическая проблематика всё прочнее входят в детскую литературу. Роман Кристины Сунторнват «Мечтающий в темноте» (лауреат медали Newbery) – это антиутопия, которая ещё недавносчиталась исключительно взрослым жанром. Сунторнват пишет своеобразный оммаж «Отверженным» Виктора Гюго, перенося действие в условный Тайланд. Город Чапетана был почти уничтожен пожаром, который погрузил его во тьму. Единственный источник света теперь – магические шары, создаваемые Правителем. Поэтому он обладает нерушимой властью и безусловным авторитетом. Девятилетний Намвон бежит из тюрьмы, в которой родился (мать, осуждённая за кражу, умерла при родах), мечтая о свободной жизни, но тюремная татуировка делает его заложником системы: он вынужден скрываться. На воле мальчик понимает, насколько далеко от совершенства социальное устройство его города, и участвует в протестном движении. Политически активные дети (или герои, близкие к ним), способные свергнуть лживого правителя, уже встречались нам у Олеши, Родари, Коллоди и Толстого, однако здесь хронотоп из сказочного перенесён в максимально реалистичный, хоть и с элементами фантастики. Мир условен, но это не сказочное обобщение, а условность антиутопии.

Гвидо Згардоли «Второй шанс Роберта Уоррена» (КомпасГид, 2022)

1846 год. Барк «Данброди» перевозит в малосовместимых с жизнью условиях пассажиров, бегущих в Америку от голода в Ирландии, и терпит крушение. Из находившихся на борту 313 человек не выжил никто.

1946 год. Научная станция на острове Местерсвиг в двадцати милях от Гренландии. Геофизик Роберт Уоррен, потерявший единственного сына, не видит причин жить дальше. Пока не находит вмёрзшее в глыбу льда тело мальчика лет десяти. Когда лёд растапливают, выясняется, что вопреки всем законам природы сердце ребёнка продолжает биться. Он приходит в себя, говорит на незнакомом языке и не узнаёт мир вокруг. Кроме того, процесс старения, остановленный льдом, теперь запускается с огромной скоростью, как бы навёрстывая все эти годы. Но это – всего лишь растерянный одинокий ребёнок, у которого нет будущего, но которого надо спасти, а для этого – выкрасть у федералов. Уоррену нечего терять, и он соглашается на риск: спасая мальчика, он тем самым спасает себя самого. «Второй шанс Роберта Уоррена» балансирует на грани подростковой и взрослой литературы, очевидно склоняясь к последней: прежде всего, из-за главного героя, взрослого, разочарованного, глубоко травмированного. Героя, который далёк от подросткового мира, но очень достоверного и вызывающего сочувствие и соучастие.

Ева Йозефкович «Похититель красок» (Качели, 2022)

К девочке Иззи во сне приходит странная блёклая фигура, словно сотканная из тумана. Это похититель красок: он появляется, чтобы забрать радость и яркие цвета. Впрочем, проснуться тут едва ли поможет: краски из реальной жизни исчезают одна за одной. Мама девочки в коме из-за автомобильной аварии, папа едва справляется, лучшая подруга отдаляется всё сильнее. Справиться, выдержать, не сдаться очень трудно. Но иногда достаточно увидеть, как справляется тот, кому не легче, чем тебе. А если не достаточно, можно помочь кому-то совсем беззащитному, обречённому без твоей помощи на гибель. Например, маленькому и слабому птенцу лебедя, у которого более крупные и шустрые братья и сёстры отбирают еду. Йозефкович показывает: если не опускать руки, ушедшие краски могут вернуться, потому что тьма чернее всего, как мы помним, перед рассветом.

Джо Уилсон «Остров, которого нет» (Качели, 2021)

Рикстону Уэбстеру двенадцать лет, он живёт скучной жизнью в маленьком городке, пока однажды не получает в наследство настоящий остров. С которым, правда, есть одна проблема: его не существует нигде, кроме невнятной точки на карте 18-го века. Мама рекомендует забыть и не мечтать попусту о том, чего нет. Но в мальчике проснулся авантюризм загадочного деда, с которым он и знаком-то не был: остров находится и даже, вопреки ожиданиям Рикстона, оказывается обитаемым. Кто живёт на крошечном клочке суши, спрятанном в нейтральных водах? Получится ли найти с ними общий язык? Почему остров Осколок оказывается интересен крупнейшим корпорациям и лидерам мировых держав? И что такое тайное Северо-Ниблингтонское общество защиты чаек? Повесть о детях, которые способны принимать взрослые решения и нести за них ответственность, о взаимовыручке и чести, которые оказываются способными противостоять корыстному и циничному взрослому миру. Сказка с целым рядом условностей, но очень реалистичная.

Силен Эдгар, Поль Беорн «14-14» (КомпасГид, 2022)

Адриен пишет по указанию мамы письмо своему кузену, от которого он не в восторге, и случайно опускает его в необычный почтовый ящик. Письмо приходит по указанному на конверте адресу, но с одной поправкой. Из 2014 года в 1914. Завязывается странная переписка тринадцатилетних Адриена и Адриана: у мальчиков не только похожие имена, их часто волнуют похожие проблемы, но в остальном с каждым следующим письмом разница миров, в которых они живут, становится всё более очевидной. Иногда они словно говорят на разных языках: слово «супер» незнакомо Адриану, а Адриен не понимает, что за жизнь без мобильного телефона. Осознание, что ни пишут друг другу через целый век, потрясает и огорошивает: и теперь уже читатель со всё возрастающим напряжением следит за неотвратимо надвигающейся на Адриана бедой – Первой Мировой войной. Мальчику пока очень трудно в неё поверить, а вот Адриен знает, что случится с деревушкой друга, слишком хорошо: школьные уроки истории приобретают для него личное звучание и большое значение. За скучными параграфами учебника теперь находятся жизни и судьбы друга и его близких.

Кирсти Эплбаум «Середнячок» (Качели, 2022)

Очень сильная и по-настоящему страшная антиутопия для подростков. Одиннадцатилетняя Мэгги Круз вторая из троих детей. Середнячок. И её это бесит. Середнячку ни за что не выделиться, никогда не обратить на себя внимание. Вся слава всегда достаётся старшим. Потому что старшие, когда им исполняется четырнадцать, должны отправиться на Тихую войну и стать защитниками горожан. Это очень почётно, поэтому им создают идеальное детство – без стрессов и забот. Судя по всему, они живут очень интересной жизнью, потому что с Тихой войны ещё никогда никто не возвращался. Для Мэгги есть лишь один шанс прославиться: поймать врага. Какого-нибудь бродягу, из тех, что живут за границами города и не отправляют своих старших в лагерь. План становится очень реальным, когда она знакомится с бродяжкой Уной примерно своих лет: если втереться к ней в доверие, потом её можно будет поймать. Бродяги думают только о себе, они мерзкие и противные. Только стоит узнать одну из них поближе, как мир, который выстраивают взрослые в школе и дома, начинает дрожать и рушиться. Потому что на самом деле всё оказывается совсем иначе. Получается «Хвост виляет собакой», только на новый лад и для подростков.

Книга Эплбаум очень чётко обозначает контраст между чувством и долгом, общественным и личным, подлинным и ложным. Подлость и предательство часто маскируются под долг, и распознать обман иногда удаётся слишком поздно.

Елена Губанова «Триамир» (Нигма, 2022)

Новое имя в детском фэнтези, однако роман получился совершенно целостным и профессиональным – и при этом в нём чувствуется этот неуловимый восторг писателя перед первым своим литературным ребёнком – он живой, дышит и говорит за себя сам. И потому очень правильной идеей издателя было и иллюстрации заказать художнику молодому, для которого это тоже был бы «первый ребёнок».

Действие романа происходит в магическом королевстве, которое охватила страшная эпидемия – заражённые люди застывают на месте подобно Лотовой жене, постепенно становятся прозрачными и исчезают полностью. Известно, что такая эпидемия уже однажды погубила древнее королевство Ладор. Юный принц Эриан отправляется в опасный путь, чтобы спасти всё, что ему дорого. Это и роман странствия, и роман воспитания, поскольку каждая преодолённая трудность для героя – это в каком-то смысле преодоление себя самого, очередной этап его взросления.

Елена Борода «ZOOM: карантинная история» (КомпасГид, 2022)

Карантинная история уже стала восприниматься именно как история, но ощущение хрупкости окружающей реальности не покинет нас уже никогда. Коронавирус изменил нашу привычную жизнь в каждом уголке земного шара. В том числе – жизнь подростков. У каждого из них свои желания и цели, но они оказываются запертыми дома перед ноутбуками, которые стали единственным окошком в большой мир. И тогда оказалось, что Zoom-реальность не менее запутанная и сложная, чем привычная нам. Изоляция, как любая стрессовая встряска, обнажает в людях их скрытые чувства, эмоции и качества. Формула «друг познаётся в беде» работает здесь на все 100%, потому что пандемия – это общая беда, вносящая в хрупкий мир подростка существенные коррективы.