Лисичкины слезки

* * *

Наигрался, заинька, наплакался, раскинулся на ковре — Скучно, милые куколки, скучно, солдатики-пустомели, Видно, мало мело по всей земле в декабре, Видно, плохи сказки и песенки — надоели. Я тебе не нянька, не путай, миленький, берега, Не служанка, не бот-помощник, не добрый малый, Слишком долго, видать, я тебя ласкала и берегла, Все смешалось в доме, а в марте растаял лед — и дома вовсе не стало. Как была у зайки избушка — и ту лиса проклятая заняла, Как была у тебя игрушка — и та, проклятая, ожила и смеется, такая-сякая! В этом марте так ярко пылает солнце, так горят купола, Что любые дворцы из льда неизбежно тают. А любому заиньке-принцу приходит срок подрастать — Или сгинуть среди игрушек, патоки и печалей. Уходи лиса, от нашего мальчика, за леса. А она, и правда, хвостом махнула — и поминай, как звали.

Други стихотворения автора из цикла «Лисичкины слёзки» читайте во 2 номере журнала.