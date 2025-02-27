Поэзия
Ольга Лишина

Лисичкины слезки

27 февраля 2025, 9:30

* * *

 Наигрался, заинька, наплакался, раскинулся на ковре —
 Скучно, милые куколки, скучно, солдатики-пустомели,
 Видно, мало мело по всей земле в декабре,
 Видно, плохи сказки и песенки — надоели.
  
 Я тебе не нянька, не путай, миленький, берега,
 Не служанка, не бот-помощник, не добрый малый,
 Слишком долго, видать, я тебя ласкала и берегла,
 Все смешалось в доме, а в марте растаял лед — и дома вовсе не стало.
 Как была у зайки избушка — и ту лиса проклятая заняла,
 Как была у тебя игрушка — и та, проклятая, ожила и смеется, такая-сякая!
 В этом марте так ярко пылает солнце, так горят купола,
 Что любые дворцы из льда неизбежно тают. 
  
 А любому заиньке-принцу приходит срок подрастать — 
 Или сгинуть среди игрушек, патоки и печалей.
 Уходи лиса, от нашего мальчика, за леса.
  
 А она, и правда, хвостом махнула — и поминай, как звали.
Други стихотворения автора из цикла «Лисичкины слёзки» читайте во 2 номере журнала.

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