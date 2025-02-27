Лисичкины слезки

* * *
Наигрался, заинька, наплакался, раскинулся на ковре —
Скучно, милые куколки, скучно, солдатики-пустомели,
Видно, мало мело по всей земле в декабре,
Видно, плохи сказки и песенки — надоели.
Я тебе не нянька, не путай, миленький, берега,
Не служанка, не бот-помощник, не добрый малый,
Слишком долго, видать, я тебя ласкала и берегла,
Все смешалось в доме, а в марте растаял лед — и дома вовсе не стало.
Как была у зайки избушка — и ту лиса проклятая заняла,
Как была у тебя игрушка — и та, проклятая, ожила и смеется, такая-сякая!
В этом марте так ярко пылает солнце, так горят купола,
Что любые дворцы из льда неизбежно тают.
А любому заиньке-принцу приходит срок подрастать —
Или сгинуть среди игрушек, патоки и печалей.
Уходи лиса, от нашего мальчика, за леса.
А она, и правда, хвостом махнула — и поминай, как звали.
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