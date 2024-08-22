Бенуа пишет Сомову: голубчик мой, застрелись, Завещай мне свое состояние, все равно ты здесь зря скучаешь, А сложив капиталы, все какая-то выйдет жизнь, Ты подумай, мой драгоценный, сразу не отвечай. Чехов пишет жене: приснись мне, дуся! Но прежде, еще на «вы»: Ольга, кланяюсь Вам, да низко, так низко, что касаюсь лбом дна своего колодца… Что там дальше, не слышно за шумом дождей и молвы, Еще пара слов — что жена как луна, и ему не нужно яркого солнца. Я пишу тебе ночь напролет, а потом нажимаю «удалить», «у всех удалить». Чтобы лбом не касаться дна, которое мы уже пробивали не раз. Чтобы не получать в ответ шутки, как без меня тебе станет свободно жить. Хорошо, что никто не прочтет наших писем И ничего никогда не узнает о нас.