я становлюсь как женщина его

в бордовой кофте выхожу на ветер

в простецкой юбке ботах и трико

что непонятно делаю на свете



он по воздушным шастает лесам

хитрец простак спокойное железо

и говорит зачем не знаю сам

в меня залезла



достань белил плесни в меня ведром

скатай в клубок строки сырую нитку

куда пойдем

до станции дурдом

и не смотри на Зинку Людку Нинку



и за руку беру

как малыша

иду туда куда другими послан

да я вообще не знаю ни шиша

я мелкая

бежим пока не поздно



