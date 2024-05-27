На этой станции выходили немногие. У перрона стояло два поезда: один возвращался в Москву, другой направлялся в Свердловск.

Он вышел покурить. Ему вспомнилось, как на прошлой неделе один из его студентов на семинаре в Лите предложил первую фразу для рассказа: «В лесу было накурено». Он улыбнулся и пробормотал еле слышно: «На перроне было накурено».

— С чем пирожки? — поинтересовался он у полноватой женщины, расположившейся на раскладной скамейке с корзиной на коленях.

— С яйцом, луком, сынок. Домашние, — ответила она радушно.

— Дайте четыре. Только заверните.

— Москвич, что ли? — поинтересовалась она, завертывая пирожки в бумагу.

— С чего вы взяли?

— А все остальные прежде спрашивают, сколько стоит…

Он засмеялся, дал сорок копеек и направился к вагону. Время пока оставалось. Он решил выкурить еще одну. Вытянул сигарету зубами из пачки.

Переживем и эту зиму. Растает снег, взойдет асфальт. Мне, городскому пилигриму, привидится Скотт Фицджеральд… —

послышалось из-за спины.

Он обернулся, недоумевая.

— Ира?

— Привет, Вадим…

— Привет.

Он убрал сигарету, сломав ее пополам.

— Ты помнишь эти стихи. Удивительно!

— Рада видеть тебя…

— Как ты здесь? Куда едешь?

— Далеко, — улыбнулась она. — Читаю о тебе в газетах.

Он смотрел на нее. Она не изменилась с их последней встречи — так же была хороша собой, ухожена, все еще очень привлекательна, только, может быть, чуть схуднула на лицо, что ей даже шло.

— Ты в Москву? — спросила она.

— Да, домой.

— Читала твою новую книгу. Купила в Лавке писателей на Кузнецком. Помню, как ты начинал ее писать, — сказала она с теплотой в голосе.

— Было хорошее время, — произнес он.

— Но сейчас еще лучше. Все же лучше, когда книги выходят…

— Как сказать… Но, не скрою, приятно, когда в таком захолустье кто-то вдруг напомнит тебе твои же строки.

— Я не знала, с чего начать, — улыбнулась она снова. — Просто я все еще люблю… — она сделала паузу, — твои стихи.

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