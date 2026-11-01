Проза
Дарья Лампадова

Последствия любви

1 ноября 2026, 10:00

Я села на диван и развернула вчетверо сложенный лист. Памятка после аффективного раздела гласит:

«В первые семь-десять дней возможны эпизоды дереализации, моторной инерции, эмоционального запаздывания и остаточной ассоциативной активации».

На третий день после процедуры я знаю эти строчки наизусть, но тон не перестает удивлять. Очень хороший язык, успокаивающий, как будто у тебя не развалился брак, а просто обновилась операционная система.

Впрочем, жаловаться глупо, по формальным признакам все прошло образцово. Мы оформили развод, подписали имущественное соглашение и согласовали аффективный протокол. Он лежит в запечатанном конверте на низком журнальном столике, и в нем зафиксировано распределение, что именно из нематериального багажа нашего брака досталось мне, а что Саше. Памятка гласит, что открывать этот конверт нежелательно, а если очень захочется, то лучше подождать несколько месяцев «до переустройства психики после процедуры».

Формально я в порядке, хотя отражение в зеркале с выпирающими костями и кругами под глазами все еще напоминает привидение. Но я хорошо сплю, добираю белок и вернулась к ежедневным практикам. Я бы сказала, что прихожу в норму, если бы не один странный эпизод: вчера вечером, возвращаясь домой, почему-то вышла не на своей остановке. Дошла до перекрестка, где налево тихая зеленая улица, памятник Блоку и какая-то кофейня. У меня было совершенно ясное ощущение, что надо поворачивать. Так и стояла под дождем, как идиотка, глядя на этот поворот, будто жду, что мне кто-то объяснит, зачем я здесь.

Я понимаю, что это и есть остаточные паттерны, о которых нас предупреждали. При аффективном разделе перераспределяют не информацию, а эмоциональную привязку. Формально я могу знать, что место существует, но оно больше не должно отзываться как мое. При этом полное стирание в таких случаях запрещено, слишком велик риск повредить целостность личности. Врач именно так и говорил:

«Вы сохраните когнитивную ориентировку, но утратите личностно значимую теплоту по отношению к закрепленным за другой стороной объектам и сценариям».

Поразительно, как медицинский язык умеет обходить слово «боль».

Продолжение читайте в 10 номере журнала.

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