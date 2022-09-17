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12. Человека ценят по уму: чем умнее, тем для всех дороже. А дурак не дорог никому, быть глупцом поэтому негоже. Но всезнайку из себя не строй, жаждой преклонения томимый. Лучше настоящий и простой, нежели значительный, да мнимый. А не веришь, убедишься сам: шарлатан всегда кончает плохо. Об уменье судят по делам, ждет разоблаченье пустобреха. Худо, если он поднимет крик, не до шуток с ним, когда буянит. Словно меч тогда его язык, расходившись, многим сердце ранит. Выдержка, однако, велика у того, в ком истинное знанье, пострадавшему от дурака мигом облегчает он страданье. Добрым словом душу взвеселит, даст совет с ученостью смиренной. Хлебосольный дом его стоит прочно даже на краю Вселенной.

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