отрывок
12.
Человека ценят по уму:
чем умнее, тем для всех дороже.
А дурак не дорог никому,
быть глупцом поэтому негоже.
 
Но всезнайку из себя не строй,
жаждой преклонения томимый.
Лучше настоящий и простой,
нежели значительный, да мнимый.
 
А не веришь, убедишься сам:
шарлатан всегда кончает плохо.
Об уменье судят по делам,
ждет разоблаченье пустобреха. 
 
Худо, если он поднимет крик,
не до шуток с ним, когда буянит.
Словно меч тогда его язык,
расходившись, многим сердце ранит.
 
Выдержка, однако, велика
у того, в ком истинное знанье,
пострадавшему от дурака
мигом облегчает он страданье.
 
Добрым словом душу взвеселит,
даст совет с ученостью смиренной.
Хлебосольный дом его стоит
прочно даже на краю Вселенной.

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