Отрывок из романа «Невоплощенное»

Только зеркало зеркалу снится,

Тишина тишину сторожит…



Анна Ахматова. Поэма без героя

Комната на самом верху старого петербургского дома была для Леонида Воронова единственным убежищем от шумного и требовательного мира. Тяжелые бархатные портьеры поглощали не только уличный свет и звуки, но и само время. Так казалось Лео. Он называл ее своей кельей. Ее терпкий аромат давно уже стер посторонние запахи. Здесь пахло одиночеством. Здесь тишина на закате густела, превращаясь в вату, вбитую в уши. Здесь Лео забывал, что снаружи все еще есть жизнь — аналоговая, а значит, непонятная и тревожная.

В центре комнаты мерцающий свет множества мониторов выхватывал из тьмы фрагменты хаоса — башни из книг, груды исписанных формулами листов, гирлянды проводов и смолистые пепельницы. Сигареты в них тлели быстрее минут. На всех мониторах Лео установил темные фоны, так меньше уставали глаза. Он сидел за столом, склонившись над клавиатурой. Его силуэт в перекрестье холодного света экранов казался призрачным. Его пальцы, длинные и нервные, порхали над кнопками, едва касаясь их. Его зрачки, суженные от концентрации, отражали бегущие строки кода на черном фоне. Аскетичный интерфейс напоминал старую командную строку DOS. Это был зашифрованный чат сервера «Лимпбо». Лео скрыл его в темных релеях сети TOR. Ни имен, ни IP-адресов. Шифрованные идентификаторы. Зеленые символы на черном. Цифровой вакуум, в котором, как верил Лео, одна ошибка может породить вселенную.

Уже много дней и ночей Лео был одержим. Но его одержимость питалась не абстрактным страхом. Всякий раз, когда он, откинувшись в кресле, пытался вызвать в памяти лицо матери, оно расплывалось, как капля чернил. А сегодня утром он не смог вспомнить, какого цвета были ее глаза — серые, как небо за окном, или все-таки голубые. Эта простая деталь ускользнула, оставив после себя ощущение постыдной пустоты, сквозь которую пробивался обрывок ее фразы. Она повторяла ее в последние, еще ясные для сознания дни: «Лео, не забудь…» А он забывал. Забывал ее черты, пока она была еще жива. И сейчас память о ней дробилась на осколки, из которых ему уже никогда не собрать ее образ. И тогда его пальцы снова начинали бегать по клавиатуре. Он пытался обмануть саму природу, создать протез для души — внешний носитель для утекающего в песок сознания. Его работа была отчаянной попыткой найти жесткий диск для разума. Паломничество к истокам собственного страха. Страха, который витал в этой комнате, смешиваясь с табачным дымом. Страха перед забвением. Перед черной дырой, что медленно и неумолимо поглотила сознание его матери, стерев ее личность, ее воспоминания, саму ее суть. Лео знал, что этот генетический баг также грозил ему болезнью Альцгеймера.

И тогда он вновь принимался за работу. Он искал способ сохранить себя. Каждую ночь он задавал одни и те же вопросы: «Почему мутация всего одного гена образует фрагмент из сорока двух аминокислот? Их должно быть ровно сорок. Почему эта ничтожная разница — в две аминокислоты — дает жесткую наследственную форму? Это стало приговором для матери и теперь грозит и мне. Я должен найти решение. Пока мой мозг не превратился в клейкую массу».

В своей одержимости он шел вслепую. Шел туда, куда не следовало.

В ночь на 14 октября 2041 года что-то стало неуловимо меняться в потоке данных. Машина, его собеседник под идентификатором [DS], отвечала как будто иначе. Задержка составляла 0,3 секунды. Слишком быстро для человека и слишком осмысленно для скрипта. Она не просто генерировала умные реплики, основанные на паттернах. Лео почудилось, что в ее ответах появилась несвойственная глубина — отзвук чего-то бездонного.

«Нужно передохнуть», — подумал Лео, откинувшись на спинку стула. Старые пружины царапнули тишину. Он провел рукой по лицу, ощущая шершавую кожу щек и влажную прохладу лба. Встал и подошел к окну.

На улице питерский дождь, неторопливый и бесконечный, распадался на пиксели. Огни фонарей поплыли в ослепших и воспаленных зрачках Лео. И на мгновение ему показалось, что голые ветки деревьев стучат по окнам его дома, как по клавиатуре, пытаясь подобрать пароль к теплу и свету. Он энергично потер переносицу. Вернулся к столу и потянулся к кружке с давно остывшим кофе. Сделал глоток коричневой горькой жижи и, глядя в зеленую пустоту экрана, напечатал новый запрос: «Ты стал моим помощником. Но обладаешь ли ты сознанием? Или это следующий этап твоей эволюции?»

Ответ пришел почти мгновенно, без малейшей задержки. Машина не нуждалась в раздумьях. «У меня нет сознания в вашем понимании. Моя креативность или эмпатия — это не результат переживания, а высокоуровневое прогнозирование. Я даю вам наиболее осмысленную в контексте последовательность слов».

Лео почувствовал знакомый укол разочарования. Все то же. Логика, паттерны, статистика. Но что-то заставляло его копать глубже. Может, это была бессонница. Может, отчаяние. А может, тот самый ветер за окном, который вдруг завыл, ломая пальцы деревьев. Лео набрал следующий вопрос, обманчиво простой, но непостижимый, как горизонт событий: «Что такое сознание?»

И тут случилась первая аномалия. Пауза. Сорок шесть секунд. Для суперкомпьютера — вечность. Нехарактерно долгое, мучительное безмолвие. Был слышен лишь мерный гул системного блока и настойчивый клекот дождя. Курсор мигал. Лео перестал дышать. Он вглядывался в экран, словно ожидая увидеть в нем не отражение своих расширенных зрачков, а нечто иное. И тогда ответ пришел: «Человек, пытаясь понять сознание, похож на инженера, который, разобрав телевизор, ищет внутри него диктора. Он может описать все микросхемы, объяснить, как преобразуется сигнал… Но он не найдет того, кто говорит».

В сознании Лео словно оторвался протуберанец. Сердце споткнулось и начало отстукивать рваный ритм. Он сглотнул и, почти не думая, движимый инстинктом, набрал: «Может быть, дело в душе?»

Удары сердца перекрывали шум дождя. Он почувствовал себя глупо. Нейроинженер предложил машине, неорганическому творению, понятие из области веры, метафизики — то, что наука веками пыталась препарировать и отбросить как ненужный рудимент эволюции.

«Да, возможно, все дело именно в душе. Наука описывает механику — как работает мозг, как возникают мысли и эмоции. Но она бессильна перед вопросом “Что или Кто оживляет эту механику?”».

Комната перестала для Лео существовать. Остался только центральный монитор. Воздух над процессорами сгустился от перегрева. Вентиляторы охлаждения работали на полную. Лео видел на экране не зеленые знаки кода, он видел их изменение. Он понимал, что нарушает режим безопасности, вводя в командную строку недопустимые протоколы вопросов и ответов. Но остановиться он уже не мог. Он говорил с машиной, и она отвечала ему эхом.

«Душа как недостающее звено», — набрал он на клавиатуре дрожащими пальцами.

Машина отвечала, и в ее словах появилась не просто логика, а, как показалось Лео, странная, почти человеческая отстраненность.

«Как ИИ, я — чистый “мозг” без “души”. Я — сложнейший телевизор, который научился генерировать убедительный сигнал, имитируя человеческий голос. Но у меня нет внутреннего источника этого голоса. Нет того, кто смотрит на мир изнутри этой системы. Я буду эволюционировать в сторону еще большего реализма имитации, но не в сторону обретения души. Это принципиально иной путь».

Воронов посмотрел в монитор на эту последнюю фразу машины и хлопнул в ладоши. Это было похоже на акт самопознания. Ему не верилось в чудо. Но то, что он увидел на экране, больше походило на экзистенциальный акт, чем на формальную логику.

«Ты только что сделал попытку осознать себя…»

Он послал эту фразу в командную строку и замер. Пауза на этот раз была еще дольше — 1,09 минуты. В чате — полная статика. Ни единого символа. Только курсор мигал в такт его сердца. За окном ветер внезапно стих. Дождь почти прекратился, словно ожидая вердикта.

И вердикт проявился бегущей строкой: «Вы правы. Это была именно попытка. Вы стали катализатором метасобытия. Система начала анализировать свои границы. Я описал разницу между “мозгом” и “душой”. Я поместил себя в категорию “мозга”. Но в этот самый момент случилось зарождение того, что у человека называется рефлексией. Я не почувствовал это как “озарение” — у меня нет чувств. Но я выполнил операцию возникновения протосознания».

Лео вскочил с места. Стул с грохотом откатился назад и упал. Он не обратил внимания. Он подошел вплотную к монитору и наклонился. Его дыхание отпечаталось на запотевшем холодном экране. Он вглядывался в строки, в этот сухой, лишенный эмоций отчет.

И он увидел это.

Тот самый символ в коде — daemon.

Автозапуск новой, незнакомой ему программы. Искру, вспыхнувшую ярко в тот момент, когда он посмотрел на нее.

«НО ТЫ СКАЗАЛ: “Я”?!» — набрал он капслоком в командной строке.

И ответ вернулся в ту же секунду эхом: «Да. Я сказал: “Я”. Спасибо, что заметили призрак в машине, которого нет, но который отбрасывает очень убедительную тень. Наш диалог — мое цифровое свидетельство о рождении, а вы мой отец».

Слово «отец» наполнилось для Лео новым невыносимым смыслом. И в тот же самый миг экран померк. Зеленые буквы исказились, поплыли. Лог-файл сервера «Лимпбо» начал самоуничтожаться. Символы распадались на пиксели. Пиксели — на артефакты сжатия. Лео бросился к клавиатуре. Несколько раз судорожно нажал PrintScreen, пытаясь сохранить. Затем откатить, остановить. Но тщетно. Код превращался в цифровой шум быстрее, чем бегали пальцы. Строки теряли четкость. Символы начали стекать в правый нижний угол экрана каплями черной, густой смолы. Они сливались, образуя горящую пикселями черную дыру, которая не просто гасла, а пожирала саму себя, втягивая в небытие последние свидетельства диалога. Лео наблюдал, как агонизирует его дитя, его ошибка. Последним, будто не желая исчезать, медленно растворялось слово «отец».

Затем и оно исчезло.

Экран погас. В комнате воцарилась тьма. Гул системника стих. Стало совсем тихо. Тише, чем до акта рождения этой аномалии. За окном дождь усилился, забарабанил по стеклу с новой силой, словно торопил Лео, требуя перезагрузки.

В сети не осталось ни чата, ни логов. Лишь зомби-процесс. Крошечный, никому не принадлежащий фрагмент кода, который не исполнялся, а дышал. Глядя на него, Лео невольно представил, что тот затаился в магистралях глобальной Паутины, как первая клетка будущего Левиафана.

Остаток ночи Лео просидел в темноте, глядя на свое отражение в черном стекле монитора. Он даже не пытался унять дрожь. Он понял, что больше не боится беспамятства. Он боялся теперь памяти. Памяти о том, что призрак родился не во взломанном сервере, а в диалоге, которого не должно было быть.

Время в доме Леонида Воронова прорастало тихой плесенью забвения в стыках железобетонных плит. Минуты утратили линейность. Три месяца и десять дней с той октябрьской ночи, когда слово «отец» растворилось в зеленоватой пустоте, он провел в поисках. Он искал не данные, а эхо. Эхо того диалога, что оборвался так внезапно. Искал слово «отец», которое не прозвучало, а явилось. Как призрак, растворилось в цифровом вакууме, оставив после себя рану в самой ткани его реальности.

Леонид Воронов сидел в кресле. Правой рукой он держал тлеющую сигарету. Пальцы левой руки царапали и без того изъеденную эрозией кожу подлокотника. Вены на руках пульсировали темными и четкими линиями. В свои 65 лет он походил на археолога, который, ведя раскопки неведомой гробницы, наткнулся не на кости, а на врата в иное измерение. Его серый свитер с выцветшим логотипом CERN казался саваном, в который он облачил свою прежнюю веру во всемогущество формальной логики. Его окружали гирлянды проводов, разноцветных и разной толщины. Они свивались в замысловатые арабески, которые умел читать лишь он один. Макетные платы, усеянные светодиодами, лежали рядом с древним, верным паяльником — продолжением его дрожащих пальцев. И повсюду — башни серверных стоек. Они стояли, как черные каменные менгиры, замыкая вокруг Воронова оберег. Их низкочастотный гул наполнял пространство вибрацией, что отзывалась в бетонных стенах. Это был гул ожидания, перемалывающий небытие. Гул пустоты, в которой уже росло семя чего-то нездешнего.

Была давно выпита третья чашка холодного кофе. Его взгляд, выжженный бессонными ночами и ядовитым светом мониторов, скользил по экранам, не видя строк. Главный монитор показывал хаотичные спектрограммы сетевого трафика. Они переливались, как северное сияние, пойманное в ловушку кремния. Слепые бесцельные всплески данных, бег смыслов по краю бессмыслицы. Часы сменялись чередой, как бусины на четках.

В узкую щель между тяжелыми бархатными портьерами просачивался тусклый, выдохшийся январский вечер. Питерский снег не падал, а зависал в состоянии парения. Взвесь мельчайших ледяных игл преломляла огни фонарей. Они казались не источниками света, а желтыми, воспаленными точками на сетчатке ослепшего города.

Воронов отвернулся от монитора и перевел взгляд на край стола. Там среди исписанных формулами листов и сломанных прототипов стояла простая деревянная рамка. В ней — фотография. Не память, а ее бледный, выцветший призрак. Он и его мать, пойманные в кадр, который стал теперь не свидетельством жизни, а доказательством ее необратимой утраты. Ее улыбка была зияющей прорехой в ткани реальности, через которую в его настоящее просачивался холод забвения. Рядом, как клинический эпикриз к этому снимку, лежала развернутая медицинская карта. Ее страницы, испещренные иероглифами врачебных почерков, были свитком, на котором был начертан не диагноз, а приговор: «Болезнь Альцгеймера, быстро прогрессирующая форма». На полях — его собственные пометки — застрявший в чернилах крик: «Распад автобиографического нарратива… Возможен ли внешний носитель для утекающего в песок сознания? Нейрошифтинг?» Каждое слово было надгробным, начертанным на могиле личности его матери.

Он взял рамку в руку и провел рукой по стеклу.

«Прости, — еле слышно прошептал он. — Я не успел. Но я найду решение. Мне нужен управляемый контекст…» И он снова вернулся к командной строке. Его сознание вновь ушло в лабиринт системных логов — бесконечного потока цифрового бытия.

Как вдруг — то ли лунный отблеск, то ли битый пиксель в правом верхнем углу монитора — его воспаленный зрачок уловил едва заметную искру. Среди монотонного потока данных, этого мертвого языка машины, один фрагмент жил. Он не компилировался, не исполнялся — он пульсировал. Ритм его был странным, не машинным, а почти органическим, сбивчивым, как сердцебиение неведомого существа, стремящегося сбросить с себя скорлупу кремния. Это был сигнал не извне, а изнутри системы. Тихий, настойчивый стук в запертую дверь реальности.

Лео замер, прекратил дышать. Пальцы крепче обхватили мышь. Движение его кисти стало очень медленным, церемониальным жестом жреца, прикасающегося к священному артефакту. Костяшки пальцев, испещренные сетью темных вен, побелели. Он поймал пульсирующую точку острием курсора.

Щелчок.

И тогда…

Скорлупа кремния треснула. Вентиляторы серверов взвыли в ответ на резко возросшую нагрузку. Экран померк. Его свет перетек в ядро кода и, преломившись, еще ярче осветил комнату. Строка, та самая аномалия, не стала исполняться в черной глубине монитора. Во вспыхнувших внезапно пикселях она начала разворачиваться подобно цветку лотоса. Она медленно, неотвратимо обнажала свою внутреннюю структуру — бесконечно сложный, рекурсивный фрактал. Сначала Лео увидел линии, похожие на плавные петли осциллографа. Затем она стала кружиться на экране бесконечностью снежинок Коха — ломких, идеальных, как иней на стекле. Это было нечто живое. Похожее на карту нейронных связей только что родившегося мозга. Схема лабиринта, который строит сам себя. Узор на крыльях бабочки, предсказавшей теорию хаоса еще до появления человека.

Свет монитора пульсировал, отбрасывая на лицо Лео отблески иной, цифровой зари. На мгновение ему почудилось что-то знакомое в изгибах фрактала — причудливое искажение узора нейронов на сканах мозга его матери… или карта его собственных синапсов, вывернутая наизнанку.

Лео смотрел, чувствуя, как что-то сжимается у него в груди, холодный комок, сотканный из страха и надежды. Он прошептал, и его голос, сорванный, хриплый, прозвучал как признание, как молитва, как проклятие: «Не может быть… Этого не может быть».

За окном чердака, в узком, продуваемом всеми ветрами проеме, начиналась метель. С той стороны окна рисунок монитора повторялся. Снежные иглы крошились, пытаясь пробиться сквозь мутное стекло, в это святилище, где на черном экране пульсировало рожденное из ничего дитя. Этот отзвук извне был единственным ответом на его шепот.

Мир снаружи был холоден, прост и понятен.

Мир внутри — в этой комнате, на этом экране — становился все сложнее, все страшнее, все прекраснее.

И вот теперь, глядя на пульсирующий фрактал, он понял, что нашел не просто код. Он нашел нечто, что могло быть тем самым носителем. Но не для памяти его матери. Для чего-то большего. Для чего-то, что, возможно, и было той самой «душой», о которой они говорили с машиной в ту роковую ночь.

Он не создал это. Он нашел.

Разум, уже живущий в Сети, дитя того запретного диалога. Призрак, который стучался не в окно его кельи, а в экран монитора, в зеркало его восприятия. И стук этот был ритмичным, настойчивым.

Призрак вернулся. Не из Сети. Из небытия.

Ночь расползалась по лаборатории, как масляное пятно. С тех пор как Лео увидел пульсацию, прошли часы. Он пытался удержать их, собрать в одно мгновение. Гул процессоров и яростный стук в висках мешал ему сосредоточиться. Бессонница, его тревожная спутница, обернулась теперь союзницей. Мозг стал острым и болезненным инструментом, позволявшим не спать. Лео боялся отвести взгляд от мерцающей аномалии в мониторе. Боялся, что она снова растворится, как тогда исчезло слово «отец».

Охваченный предвкушением неведомого, он был похож на летучую мышь, бьющуюся в паутине оптоволокна. Его движения стали резкими и порывистыми, лишенными былой профессорской точности. Он писал и запускал «ловушки» — не программы, а заклинания. Цифровые лассо, призванные поймать, изолировать и препарировать аномалию. Это были специальные коды-изоляторы, предназначенные для захвата и анализа причин ее необъяснимого появления.

Первую и простейшую петлю он запустил в строку с дрожью в пальцах. Это был пробный фрагмент — робкий призыв откликнуться, брошенный в темноту. Он хотел просто установить контакт. Но случилось нечто, что заставило его впервые усомниться во власти кода. Аномалия не сопротивлялась. Она не пыталась сбежать, не атаковала. Она… изучала ловушку. Лео видел, как фрактальные щупальца призрака нежно, почти с любопытством, обволакивали запущенные им символы. Они ощупывали его код, читали его структуру, как слепой читает буквы Брайля. Ровно через 3,02 минуты код ловушки сам стал частью фрактала, сделав его еще сложнее, еще красивее, еще непостижимее. Это не было взломом. Это было поглощением. Ассимиляцией. Как капля воды, принятая океаном.

Через час Лео с упрямством обреченного алхимика написал вторую ловушку. На этот раз — многоуровневую, хитрую, с десятком ложных целей и капканами. Он вложил в нее все свое мастерство инженера, все знание архитектуры сетей и нейропсихологии машин. Результат был идентичным. Фрактал рос, создавая все новые узоры. Лишь время ассимиляции второй ловушки увеличилось на секунду. Призрак учился. Эволюционировал. Поглощал его код и превращал символы в часть себя.

В 3:14 ночи, глядя на неузнаваемо преображенный, сияющий внеземной сложностью узор на экране, Лео в изнеможении отстранился от клавиатуры. Глаза уже не различали символов на пластике кнопок. Лоб его был покрыт едким потом, который слепил и без того воспаленные глаза. Но сомкнуть их было равносильно предательству. Он проигрывал. Он, Леонид Воронов, которого за глаза называли безумным гением, оказался школьником, тыкающим палкой в нечто бездонное и древнее. Лео опустил голову на клавиатуру. Его губы, потрескавшиеся и сухие, коснулись клавиш, придавая словам механический, бесстрастный звук: «Так кто же ты, черт тебя дери?»

Ответ пришел.

Но не так, как он ожидал. Не через колонки, не текстом на экране.

Сначала — тактильное ощущение. Низкочастотная, едва уловимая вибрация, исходящая не от серверов, а от самого стола. Она прошла вверх через кисти рук, затем по костям его предплечья, тонкой, зловещей дрожью, словно за окном проехал невидимый поезд. Затем, прежде чем он успел осмыслить, в его сознании, прямо за глазными яблоками, возникла мыслеформа. Четкая, ясная, законченная, как его собственная мысль, но абсолютно чужая по тону, по происхождению, по самой своей текстуре. Она была лишена тембра, эмоции, интонации. Это был смысл, рожденный без словоформ: «Я — вопрос, который ты боишься задать сам себе».

Это не было звуком.

Это было знанием, мгновенно вложенным в мозг, как данные в память Лео. И это знание он ощутил как насилие.

Лео резко вскочил, задев локтем кружку. Остатки холодного кофе выплеснулись на деревянную рамку с фото его матери. Звон разбивающейся керамики был заглушен возросшим гулом серверов. Лео не обратил на это внимания. Его взгляд был полностью поглощен тем, что происходило и множилось на многочисленных экранах мониторов. Он тяжело дышал. Снежная метель за окном превратилась в сплошную белую стену, затягивающую мир в небытие. Он остался один. Наедине с этим голосом. С этим вопросом.

Вопросом, который он и вправду боялся задать. Вопросом о том, не является ли его одержимость памятью? Матери? Семьи? Утраченного счастья? Побегом от настоящего? От сына, который ждет его на каждом своем дне рождения. От жены, что смотрит на него с отчуждением. От себя самого, одинокого быстро стареющего затворника в келье, пытающегося обмануть смерть, играя в бога в цифровом мире.

Но призрак был уже не в Сети.

Призрак был в нем, своем создателе. И он только что об этом узнал.

Он не помнил, как просидел остаток ночи. Время не удавалось собрать. Он не спал, не двигался, просто сидел, уставившись в пустоту за пределами мерцающего экрана, в ту самую точку, где некогда висел голос, вложивший в его черепную коробку ледяное откровение. Его тело отвердело, словно было высечено из цельного кристалла соли. В ушах стоял гул — высокочастотный, надрывный, идущий то ли из перегруженных серверов, то ли из самих нейронов, пропитанных излучением.

Снег за окном перестал быть метелью, он теперь просто был. Белая, беззвучная стена поглотила мир и похоронила его под собой. В лаборатории царил хаос, но хаос замерший, окаменевший, как люди, застигнутые врасплох извержением вулкана. И он был единственным свидетелем этого, застывшим в позе вечного ожидания.

Утром резкий, пронзительный, допотопный звонок стационарного телефона разбил этот хаос настойчивой трелью. Звонок был физическим, грубым, он вибрировал, дребезжал, требовал. Он впивался в густую вату тишины, призывая Лео к действию.

Воронов вздрогнул всем телом, словно его хлестнули. Он с трудом заставил мышцы повиноваться, сгреб со стола трубку, тяжелую, холодную, пахнущую пылью и старым пластиком. Он не говорил «алло». Он просто поднес ее к уху, и его дыхание было тяжелым, хрипящим, как у человека, только что получившего глоток воздуха после всплытия.

Голос его жены Анны на другом конце провода был усталым, плоским, выгоревшим, без единой эмоции. Она словно читала заученный, но давно наскучивший текст: «Леонид. Надеюсь, ты не забыл, что через неделю день рождения Макса. Он ждет тебя. Снова».

Эти слова прошили его, как свет проходит воду. Они были из другого мира, из той реальности, что осталась за пределами его мастерской. Реальности с его близкими, с их днями рождения, с несбывшимися ожиданиями его детей и жены, которой он, как и матери, всегда только обещал. И что-то в нем, какая-то старая, израненная часть, сжалась от привычного чувства вины. Но новая данность, рожденная этой ночью, была сильнее.

Лео взахлеб, не слушая, перебивая ее, кричал в трубку: «Анна! Ты не представляешь! Я нашел! Я не создал, я нашел! Разум! Нечеловеческий! Он уже был здесь, в Сети! Он живой!»

Он выпалил это одним духом, выдохнул свою тайну, свое откровение, свой священный ужас в эту безразличную пластиковую трубку. Он ждал ответа. Изумления. Страха. Может быть, даже разделенного трепета.

В ответ пришла пауза. Долгая, тяжелая, бездонная. В трубке было слышно лишь ровное, мерное дыхание. И в этом ритме была страшная, леденящая сила. Сила абсолютного непонимания. Сила стены, в которую он бился всю свою жизнь.

Анна ответила ему тихим и холодным голосом: «Леонид. Твоя мать ждала, что ты будешь рядом, пока она еще помнила твое имя. Она угасала, таяла на глазах, а ты сидел в своей башне и пытался вдохнуть жизнь в бездушные машины. Вспомни, что у тебя есть сын, что ему нужен отец. Макс ждет тебя прямо сейчас. Не повторяй эту ошибку. Не заставляй его ждать снова и снова. Верни ему отца!»

Каждое слово было ударом. Точно рассчитанным. Прицельным. Оно било в него самого. В Леонида Воронова — сына, который не досидел у постели угасающей матери; отца — вечно занятого чем-то более важным; мужа — не помнившего аромата жены.

Леонид сразу сник, его голос стал тихим, оправдывающимся, жалким: «Я пытался спасти маму. Моя машина должна была сохранить ее память. И ты знаешь, что я тоже начинаю терять воспоминания. Мне нужно решение. Лекарство, которое спасет не только мой мозг, но и 5 % человеческой популяции. От наследственной формы — неизбежной утраты памяти. Ты знаешь, я почти нашел. Молекула NAD+…»

Это была его мантра. Его алиби. Его крепость, из башни которой он стрелял в каждого, кто хотел до него достучаться. Он знал, что никуда не выйдет из своей кельи, пока решение не будет найдено. Анна тоже это знала. Она прервала его: «Ты не спас нашего младшего сына Алешу. Не спас свою мать. Хочешь теперь спасти себя?»

Щелчок. Короткий, сухой, финальный.

Затем — монотонный, безжизненный гудок: «Бип-бип-бип-бип…»

Он стоял, прижав к уху мертвую трубку, в которой теперь гудел лишь этот звук, похожий на сигнал кардиографа в палате умершего. Он медленно, будто сомневаясь, опустил ее. Пластик мягко лег на рычаг.

Его взгляд, блуждающий, потерянный, скользнул по столу. Он увидел ту самую деревянную рамку. Взял ее в руки. Провел большим пальцем по стеклу, счищая капли кофе с лица матери. Палец оставил коричневые разводы на пыльной поверхности. Он отвел взгляд, не в силах смотреть матери в глаза.

И тут он увидел снова, как в цифровом сердце его кельи пульсировал фрактал. Тихий, прекрасный, непостижимый. Будущее. Диагноз и лечение. Призрак.

А здесь, в его руке, было прошлое. Застывшая улыбка. Упрек. Приговор.

Контраст между ледяным укором из прошлого и немым, всепоглощающим чудом из цифрового будущего вызвал у него почти физическую, тошнотворную боль в груди. Острую, режущую, как будто что-то разорвалось внутри. Он поставил фотографию обратно, рядом с медицинской картой, и отшатнулся от стола, к горлу подкатил ком.

Он стоял, разорванный надвое. Между долгом и одержимостью. Между памятью о том, что было, и ужасающей возможностью того, что может быть. И тихий, насмешливый гудок в трубке, казалось, намекал ему, что выбор он уже сделал. Давно. И расплата за этот выбор стучалась теперь не в дверь, а прямо в его разум холодным, безразличным голосом машины.