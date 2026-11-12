Проза
Вероника Воронина

Протянуть руку серому волку

12 ноября 2026, 9:00

В восемь лет моим героем был сказочный серый волк, а Ивана-царевича я терпеть не могла. Скучный, беспомощный, ни на что не способный, он казался статистом в собственной сказке. А у серого волка была тайна и недосказанность. Кто такой? Почему способен менять облик и оживлять мертвых? Откуда взялся и куда делся потом?

Я подолгу рассматривала любимую книжку с дивными иллюстрациями художника Николая Кочергина. Ее купили бабушка с дедушкой — мамины родители, с которыми я тогда жила. Меня отправили к ним, когда мама с папой начали развод.

Обыденный мир был унылым и плоским, как Иван-царевич. То ли дело его волшебный спутник! Серый волк приносил осязаемое дыхание иного мира. Хотелось сбежать из дома и оказаться в сказке на месте Ивана. Уж, конечно, я бы не рассталась с чудесным другом, доставив Жар-птицу батюшке царю.

Для того чтобы мой план сработал, нужно было всего лишь сделать так, чтобы волк сам меня забрал! Подсказка таилась в колыбельной:

Баю-баюшки-баю, 
Не ложися на краю. 
Придет серенький волчок 
И утащит во лесок.

Я совсем не боялась, что меня утащат. Понятно же, что Иваны-царевичи и другие сказочные герои вырастают из детей, забранных сереньким волчком. Он уносит их отсюда и подбрасывает в сказочные семьи в тот момент, когда начинается очередное «Жили-были». Что ж такого, кому-то детей приносит аист, а кому-то серый волк! Потом одна сказка заканчивается, и он отправляется за новым везунчиком для следующей.

Мне было ясно, что для призыва «похитителя» нужно взять колыбельную и сделать наоборот. Я специально ложилась спать на самый краешек кровати, долго всматривалась в темноту и тихо звала:

Баю-баюшки-баю, 
Я ложуся на краю. 
Уж ты, серенький волчок, 
Забери меня в лесок!

Долго ждала. В полудреме полка шкафа, на которой лежала книжка, превращалась в опушку леса. Зверь внимательно глядел на меня издали. Но так и не забрал. Ясное дело — желающих было много.

После развода родителей на память о папе у меня ничего не осталось. Как и самого папы. Хотя перед уходом он сказал: «Мы с мамой разводимся, но ты всегда будешь моей дочкой. Мы обязательно будем часто видеться!» И я ждала его гораздо, гораздо дольше, чем волка.

Книжка с иллюстрациями со временем тоже пропала. Но волки, особенно волшебные, нравятся мне всю жизнь. Игрушки, открытки, кольца, закладки, ловушка для снов и поющий ветерок с этими зверями как бы случайно сползаются ко мне.

Даже диплом я писала о волках в фольклоре. Так я узнала, что серенький волчок не только в колыбельной детишек в лес уносит, но и в погребальных обрядах провожает умерших на тот свет. Например, в Румынии на похоронах покойному сразу назначают место встречи с лесным провожатым:

Вставай, вставай, 
Дорога в лес тебя зовет, 
Лес велик 
И темен, 
Лес част, — 
Войдешь и не выйдешь. 
Склони голову, 
Иди вперед, 
И знай, 
Что тебе навстречу 
Выйдет волк, 
Не бойся, 
Протяни руку, 
Стань ему братом, 
Ведь ему ведомы 
Леса 
И тропинки, 
И холмы.

Так перекидывается мостик от рождения к смерти, от смерти к рождению. Эта закольцованность до сих пор кружит мне голову. Есть что-то утешающее в мысли о том, что один и тот же волк сопровождает нас, людей, и в начале жизни, и в конце.

Когда я случайно узнала о давней смерти отца, полезла в соцсети искать информацию.

Ожидала, конечно, что будет не по себе читать страницу умершего когда-то близкого человека. Но я точно не ожидала увидеть на аватарке отцовского профиля волка, воющего на луну. Прямо как на магнитике с моего холодильника. Специально сравнила. Один и тот же зверь.

Обещания — камни, осыпающиеся из-под ног, когда стоишь на самом краю пропасти. С другой стороны тебе кричат: «Прыгай! Обещаю поймать!» Ну уж нет, не им же разбиваться! Но глядя на аватарку, я вдруг вспомнила детское заклинание призыва. Вспомнила пристальный взгляд с опушки леса, что грезился мне в полудреме, — иногда все еще вижу его, закрывая глаза. Серенький волчок так и не забрал меня, как я просила, но сам остался со мной. Без всяких обещаний.

Волк с аватарки дружески кивнул. Передав весточку с той стороны, он отправился по своим делам.

— Выйди навстречу в том лесу, когда придет мое время. Я не буду бояться и протяну тебе руку.

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