Прямиком с горы уральской

* * *

Я рукой провожу по стенному ковру,

Повторяя фабричный рисунок.

Если так и усну, то как будто замру

Посреди неразобранных сумок.

Мне приснится опять подоконник кривой,

И брелками увешанный ранец,

И с похмелья отец чуть живой, но живой,

Осчастливленный радостью пьяниц.

Потолочная известь и кухонный чад

Незаметно осядут на плечи,

И опять мне как будто в окно постучат,

Предваряя мгновение встречи.

Я из дома сбегу, доберусь до моста,

Под которым теченье игристо,

И взгляну на знакомые с детства места

Со смущенным лицом интуриста.

И проснусь, навсегда заморозив игру,

Словно геймер, сломавший систему,

А рука только раз проскользнет по ковру

И нащупает голую стену.



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