Прямиком с горы уральской

* * *
Я рукой провожу по стенному ковру,
Повторяя фабричный рисунок.
Если так и усну, то как будто замру
Посреди неразобранных сумок.
Мне приснится опять подоконник кривой,
И брелками увешанный ранец,
И с похмелья отец чуть живой, но живой,
Осчастливленный радостью пьяниц.
Потолочная известь и кухонный чад
Незаметно осядут на плечи,
И опять мне как будто в окно постучат,
Предваряя мгновение встречи.
Я из дома сбегу, доберусь до моста,
Под которым теченье игристо,
И взгляну на знакомые с детства места
Со смущенным лицом интуриста.
И проснусь, навсегда заморозив игру,
Словно геймер, сломавший систему,
А рука только раз проскользнет по ковру
И нащупает голую стену.
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