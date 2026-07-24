Поэзия
Анна Подкорытова

Прямиком с горы уральской

24 июля 2026, 9:00

* * *

Я рукой провожу по стенному ковру, 
Повторяя фабричный рисунок. 
Если так и усну, то как будто замру 
Посреди неразобранных сумок. 
Мне приснится опять подоконник кривой, 
И брелками увешанный ранец, 
И с похмелья отец чуть живой, но живой,
Осчастливленный радостью пьяниц.
Потолочная известь и кухонный чад
Незаметно осядут на плечи,
И опять мне как будто в окно постучат,
Предваряя мгновение встречи.
Я из дома сбегу, доберусь до моста, 
Под которым теченье игристо, 
И взгляну на знакомые с детства места 
Со смущенным лицом интуриста. 
И проснусь, навсегда заморозив игру,
Словно геймер, сломавший систему, 
А рука только раз проскользнет по ковру 
И нащупает голую стену.
Другие стихотворения автора читайте в 7 номере журнала

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Проза

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